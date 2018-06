EFG organisiert Führungsstruktur neu und legt Schweizer Einheiten zusammen

Zürich (awp) - Der Vermögensverwalter EFG International unterzieht seine Führungsstruktur einer Reorganisation. Einerseits werden ein internationales "Executive Committee" sowie ein globales "Business Committee" eingerichtet und andererseits werden die beiden geografischen Geschäftseinheiten in der Schweiz zusammengelegt.

Das "Executive Committee" wird mit der per 1. Juli 2018 in Kraft tretenden Reorganisation sechs Mitglieder umfassen, wie das Unternehmen am Montag mitteilt. Es sind dies der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten