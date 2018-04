EFG liegt mit Neugeldwachstum auf Kurs und kauft eigene Aktien zurück

Zürich (awp) - Die Vermögensverwalterin EFG International sieht sich, was das Neugeldwachstum angeht, auf Zielkurs. Die Nettoneugelder seien im laufenden Jahr auf annualisierter Basis bislang im Rahmen des Zieles von 3 bis 6 Prozent gewachsen, schreibt die Gruppe am Freitag im Vorfeld der Generalversammlung. Allerdings liege die Wachstumsrate am unteren Ende des für das Jahr 2018 gesetzten Zielkorridors.

Zum Wachstum hätten seit ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten