EFFORTLESS EVERYWHERE: Der Rolls-Royce Cullinan (FOTO)

Goodwood, England (ots) -

#RollsRoyceCullinan

"Durch den regelmäßigen Dialog mit unseren Kunden erfuhren wir von
dem Wunsch nach einem Rolls-Royce für unwegsames und anspruchsvolles
Terrain. Ihnen schwebte ein Automobil vor, das die Werte von
Rolls-Royce uneingeschränkt verkörpert und kompromisslosen Luxus
bietet. Mit dem Cullinan erfüllen wir diesen Wunsch, denn er meistert
jede Herausforderung mühelos: Effortless, Everywhere. Er ist
einzigartig und definiert luxuriöses Reisen völlig neu." Torsten
Müller-Ötvös, CEO Rolls-Royce Motor Cars

Einführung:

Als Rolls-Royce vor drei Jahren ankündigte, ein
All-Terrain-Fahrzeug zu entwickeln, erfolgte dies vor dem
Hintergrund, dass Kunden auf der ganzen Welt darum gebeten hatten,
den "Rolls-Royce unter den SUVs" auf den Markt zu bringen. Viele
dieser jungen Kunden waren erfolgreich in ihren Unternehmen und
suchten nach einem Rolls-Royce, der sie mit allem Luxus bis ans Ende
der Welt bringen könnte.

"Die Geschichte hat einen Präzedenzfall geschaffen, und heute
beantwortet Rolls-Royce den Aufruf unserer Kunden zum Handeln",
erläutert Müller-Ötvös: "Unsere Antwort auf die Geschichte, auf die
Visionäre, Abenteurer, Entdecker und diejenigen, die an die
Vorherrschaft der Freiheit glauben, lautet Cullinan."

Besuchen Sie www.rolls-roycecullinan.com um Zugriff auf das
gesammte Pressematerial zum neuen Rolls-Royce Cullinan zu erhalten.

Der Cullinan in Kürze:

- Der wohl am meisten herbeigesehnte Rolls-Royce aller Zeiten. Er
ist nach dem größten je gefundenen Diamanten benannt, der heute
Teil der britischen Kronjuwelen ist.
- Ein All-Terrain-Fahrzeug, das die Vision von authentischem und
luxuriösem Offroad-Reisen Wirklichkeit werden lässt. Reisen ist
ab sofort Effortless, Everywhere.
- Zeitgemäß-funktionales Design macht den Cullinan auch in der
SUV-Welt zur Ikone.
- Das erste SUV im "Drei-Box-Design". Eine Glas-Trennwand schafft
für die Passagiere eine abgeschlossene Umgebung.
- Der Cullinan ist praktisch, vielseitig und familienorientiert.
- Der zweite Rolls-Royce, der auf der neuen "Architektur des
Luxus" aufbaut. Der Cullinan ist das fortschrittlichste
Luxus-SUV der Welt.
- Der Cullinan wurde unter härtesten Bedingungen erprobt. Er
bietet kompromissloses Offroad-Vergnügen, ohne auf die
Souveränität auf der Straße zu verzichten.
- Mit Bespoke Modulen für viele verschiedene Lebensstile lässt
sich der Cullinan auf die Bedürfnisse seiner Besitzer
maßschneidern, etwa mit der Viewing Suite und dem Recreation
Module.
- Der 6,75-Liter-Twin-Turbo-V12- Motor leistet 571 PS / 420 kW und
bietet 850 Nm Drehmoment. Die Kraft wird von einem neuen
Allradsystem mit Allradlenkung übertragen.

Besuchen Sie www.rolls-roycecullinan.com um Zugriff auf das
gesammte Pressematerial zum neuen Rolls-Royce Cullinan zu erhalten.

#RollsRoyceCullinan