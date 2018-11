EETF ISHARES MSCI TURKEY: Weiter starke Aussichten

Weitere Suchergebnisse zu "MSCI":

Im August waren es vor allem chancenorientierte Anleger, die eine Investition in den EETF ISHARES MSCI TURKEY in Betracht zogen. Nach den Nachrichten über die starke Inflation sah es so aus, als würde die türkische Wirtschaft längere Zeiträume benötigen, um sich von einem solchen Rückschlag zu erholen. Doch bereits seit August befindet sich der ETF seither auf einem höchst erfolgreichen Kurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.