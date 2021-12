EDM Rat gibt die erste Klasse von autorisierten Partnern für das Cloud Data Management Capabilities (CDMC) Industry Framework bekannt

New York (ots/PRNewswire) -Der EDM Rat, ein globaler, branchenübergreifender Verband für Datenmanagement und -analyse, hat das Cloud Data Management Capabilities (CDMC) Authorized Partner Program (CAP) eingeführt. Das CAP ist ein Unterstützungsprogramm für Unternehmen, die sich einer unabhängigen Bewertung oder Zertifizierung ihrer Cloud-Datenmanagement-Fähigkeiten unterziehen möchten. Die Fachleute der CAP-Partnerfirmen sind vom EDM Rat geschult und zertifiziert und haben eine Lizenz für die Durchführung von CDMC-basierten Bewertungen und Zertifizierungen.Das CDMC wurde (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3390346-1&h=539949808&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3390346-1%26h%3D1503989961%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fedmcouncil.org%252Fnews%252F581433%252FEDM-Council-launches-Cloud-Data-Management-Capabilities-Framework-to-Ensure-Trusted-Best-Practices-f.htm%26a%3DCDMC%2Bwas%2Blaunched&a=CDMC+wurde) am 28. September für alle Branchen als umfassender Rahmen für die Bewertung von Cloud-Datenmanagement-Fähigkeiten eingeführt, um mehr Vertrauen zu schaffen und die Cloud-Einführung zu beschleunigen. CDMC besteht aus sechs Komponenten, 14 Funktionen und 37 Unterfunktionen, mit denen Unternehmen ihre Cloud-, Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Umgebungen effektiv verwalten können. Die sechs Komponenten umfassen Datenverwaltung und Rechenschaftspflicht, Katalogisierung und Klassifizierung, Datenzugriff und -nutzung, Datenschutz und Privatsphäre, Datenlebenszyklus und technische Architektur. Darüber hinaus umfasst das CDMC 14 Schlüsselkontrollen für die Verwaltung sensibler Daten in der Cloud.Die folgenden Mitgliedsunternehmen sind autorisierte CDMC-Partner und befugt, das CDMC in ihren Beratungs- und Betreuungsaufträgen zu nutzen:- Aegis Datenmanagement- Areus- Arrayo- BigID- Capco- Credera- DTSQUARED- Element 22- EY- First Derivative- FIT Strategy- Google- IBM- Informatica- Infornite- KPMG- LSEG- Microsoft- Oliver Wyman- Ortecha- Quaylogic- SAIC- SmartStreams- TietoEVRY- Treliant- Transform Digital Technology- USTDas CDMC-Rahmenwerk wurde über einen Zeitraum von 18 Monaten von der CDMC-Arbeitsgruppe des EDM Rates entwickelt, an der mehr als 100 Unternehmen und 300 Fachexperten beteiligt waren, darunter führende Unternehmen der Finanzbranche, Beratungsfirmen und Technologieunternehmen, darunter Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM und Microsoft. Den Vorsitz der Arbeitsgruppe führen Morgan Stanley und LSEG, die Projektleitung liegt bei Capco.„Die Einführung des CDMC-Frameworks war ein Wendepunkt für das Cloud-Datenmanagement, da es keinen branchenübergreifenden Standard für Unternehmen gab, um diese Schlüsselfähigkeiten des Datenmanagements zu analysieren und zu messen, die mit der zunehmenden Verfeinerung der Cloud-Technologie und der breiten Akzeptanz in der Branche immer wichtiger werden", sagte Mike Meriton, COO und Mitbegründer des EDM Rates. „Unser CDMC Authorized Partner Program hilft Unternehmen, ihre Cloud-Initiativen unabhängig zu bewerten, um sicherzustellen, dass sie ihre Cloud-Reise mit Vertrauen und Zuversicht beschleunigen können."Um mehr über das CDMC Authorized Partner Program zu erfahren oder ein Authorized Partner zu werden, besuchen Sie bitte https://edmcouncil.org/page/cap-partner (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3390346-1&h=958087222&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3390346-1%26h%3D1365501445%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fedmcouncil.org%252Fpage%252Fcap-partner%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fedmcouncil.org%252Fpage%252Fcap-partner&a=https%3A%2F%2Fedmcouncil.org%2Fpage%2Fcap-partner). Das CDMC-Framework ist als kostenlose Lizenz für Mitglieder und Nichtmitglieder des EDM Rates erhältlich. Für weitere Informationen und zum Herunterladen der kostenlosen CDMC-Lizenz besuchen Sie bitte edmcouncil.org.Informationen zum EDM RatDer EDM Rat ist eine globale Vereinigung, die gegründet wurde, um die Praxis des Datenmanagements und der Datenanalyse als geschäftliche und betriebliche Priorität zu fördern. Der Rat ist der führende, weltweite Fürsprecher für die Entwicklung und Umsetzung von Datenstandards, bewährten Verfahren und umfassenden Schulungs- und Zertifizierungsprogrammen. Mit mehr als 250 Mitgliedsorganisationen aus Nord- und Südamerika, EMEA und Asien und über 10.000 Datenmanagement-Experten als Mitgliedern bietet der EDM Rat einen Treffpunkt für Datenexperten, um sich auszutauschen, zu kommunizieren und gemeinsam an den Herausforderungen und Fortschritten im Bereich Datenmanagement und -analyse als wichtige Unternehmensfunktionen zu arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter https://edmcouncil.org / und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.