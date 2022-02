EDF Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Electricite De France, die im Segment "Elektrische Dienstprogramme" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 12.02.2022, 00:10 Uhr, an ihrer Heimatbörse EN Paris mit 8.608 EUR.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Electricite De France einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Electricite De France jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Electricite De France liegt bei einem Wert von 7,25. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Stromversorger" (KGV von 31,93) unter dem Durschschnitt (ca. 77 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Electricite De France damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Electricite De France zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Electricite De France in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".