EDEKA und WWF: Süßwasserschutz mit Brief und Siegel (FOTO)

Hamburg (ots) -Süßwasser ist eine knappe Ressource und eines der Themenfelder derPartnerschaft für Nachhaltigkeit zwischen WWF und dem EDEKA-Verbund.Nun wurde eine Pilot-Finca in Andalusien, die EDEKA und NettoMarken-Discount Zitrusfrüchte aus nachhaltigerem konventionellenAnbau liefert, als erster Landwirtschaftsbetrieb in Europaerfolgreich AWS-zertifiziert. Die Finca erreichte dabei sogarGold-Auszeichnung. Der Standard der Alliance for Water Stewardship(AWS) unterstützt Produzenten dabei, gemeinsam mit anderen Akteurenein nachhaltigeres Wassermanagement im lokalen Flussgebietumzusetzen. So sollen Wasserressourcen für Umwelt, Mensch undWirtschaft langfristig gesichert werden.Die lokale Wassersituation und der Umgang damit spielen bei denüblichen Produktsiegeln im Supermarkt eine untergeordnete Rolle - wieauch eine Studie von WWF und EDEKA dokumentiert(http://ots.de/UykNIB). Doch ob ein Lebensmittel nachhaltiger ist,entscheidet sich auch durch die Wassernutzung während des Anbaus derRohstoffe. Wasserressourcen sind in vielen Regionen ein knappes Gut,werden verschmutzt oder behördenseitig schlecht und ungerechtverteilt. In Andalusien haben WWF und EDEKA-Verbund ein Projektgestartet, in dem die Produktionsbedingungen im konventionellenZitrusfrüchteanbau umweltfreundlicher gestaltet werden. Neben denZielen, weniger Pflanzenschutzmittel zu verwenden und dieArtenvielfalt auf den Feldern zu erhöhen, steht vor allem einbesserer Umgang mit Süßwasser in der trockenen Region im Fokus.Die am Projekt teilnehmende Finca Iberresparragal wurde nun alserster europäischer Landwirt nach den Kriterien des AWS-Standardszertifiziert. Damit hat eine unabhängige Zertifizierungsstellebestätigt, dass die Finca Wasser sparsam einsetzt, ihre Wasserbilanzverbessert, darauf achtet, Verschmutzungen zu vermeiden und dasÖkosystem schützt. So hat Iberesparragal in einem Jahr insgesamt211.486 m³ Wasser gespart gegenüber der erlaubten Menge, also mehrals 200 Millionen Liter. Insgesamt erreichte die FincaAWS-Gold-Status - der hiermit weltweit erst zum dritten Mal vergebenwurde. AWS-Zertifizierungen gibt es als Basis-, Gold- undPlatin-Version - je nachdem, wie weitgehend die Kriterien zumSüßwasserschutz erfüllt werden.Die Finca liegt im Wassereinzugsgebiet des Flusses Guadalquivir inder Nähe von Sevilla. Dem Water Stewardship-Konzept folgend ist einenachhaltigere Wassernutzung im Flussgebiet nur durch dieZusammenarbeit mit anderen Wassernutzern und Interessengruppen zuerreichen. Daher engagiert sich der Betrieb Iberesparragal auch überseine Betriebsgrenzen hinaus und steht mit anderen Nutzern, Behördenund Akteuren im Austausch und bewegte weitere Landwirte zur Umsetzungder AWS-Prinzipien.Neben der Trockenheit, die aufgrund des Klimawandels zunehmenwird, sind auch eine Übernutzung und mehr als 1.000 illegale Brunnenschuld, dass die Grundwasserspiegel in der landwirtschaftlich starkgenutzten Zone Andalusiens seit Jahren sinken. Hierunter leidetinsbesondere die Umwelt: Der Nationalpark Coto de Doñana liegt amEnde des Flussgebiets und ist einer der wenigen verbleibendenBiodiversitäts-Hotspots in der Gegend. Der sinkendeGrundwasserspiegel hat bereits deutliche Spuren im Park hinterlassen."Wir freuen uns, dass unsere Pilotfarm Iberesparragal sich alserster europäischer Landwirt erfolgreich AWS-zertifizieren konnte unddazu in Gold. EDEKA und Netto Marken-Discount sind die erstenLebensmittelhändler in Deutschland, die mit dem AWS-Standardsystematisch Wasserrisiken reduzieren", sagt Rolf Lange, LeiterUnternehmens-kommunikation der EDEKA Zentrale. Johannes Schmiester,Wasserexperte von WWF Deutschland ergänzt: "Wasserrisiken werdenimmer mehr auch zu einem ökonomischen Problem im Lebensmittelsektor,wie die aktuelle Dürre in Kapstadt zeigt. Durch Zusammenarbeit inFlussgebieten und entlang der Lieferketten können Risiken deutlichreduziert werden. Der deutsche Lebensmitteleinzelhandel hat eine hoheVerantwortung, diesen Prozess aktiv mitzugestalten." Adrian Sym, CEOvon Alliance for Water Stewardship, unterstreicht: "Das Engagementvon EDEKA für ein nachhaltigeres Wassermanagement bei ihrenLieferanten ist Vorbild für andere große Supermarktunternehmen, sichaktiver mit der Wassernutzung in Lieferregionen auseinanderzusetzen.Die erste AWS-Zertifizierung eines landwirtschaftlichen Betriebes inEuropa wurde durch gute Zusammenarbeit und gegenseitiges Lernenermöglicht und hilft AWS, bei der Umsetzung von WaterStewardship-Maßnahmen noch effektiver zu unterstützen."EDEKA Vorreiter bei Wassermanagement und für Wasser-Standard AWSDer EDEKA-Verbund setzt ein gemeinsam von EDEKA und WWF entwickeltesWeb-Tool (EDEKA Wasser-Tool) ein, mit dem Lieferanten weltweit inwenigen Schritten Wasserrisiken in der Rohstofferzeugung bestimmenund Nachweise über ihren verantwortungsvollen Umgang erbringenkönnen. Bei besonders hohen Wasserrisiken arbeitet der EDEKA-Verbundals erster deutscher Lebensmittelhändler mit dem Standard AWS. In derersten Phase kommt das Tool derzeit im Bereich Obst und Gemüse zumEinsatz, danach wird es schrittweise auf weitere Eigenmarkenbereicheausgeweitet. Informationen auch unter:http://ots.de/wJAZO5http://ots.de/HEaEethttp://ots.de/fMkp5FHintergrund - Alliance for Water Stewardship (AWS)Die Alliance for Water Stewardship Inc. (AWS) ist eineeingetragene mitgliederbasierte Nichtregierungsorganisation. Sie hatdas Ziel, Water Stewardship zu fördern. Kernstück ist der 2014veröffentlichte AWS-Standard. Er bietet ein global einheitlichesRahmenwerk: Es ermöglicht Wassernutzern, ihre Wassernutzung undAuswirkungen zu verstehen und auf dieser Basis gemeinsam undtransparent für ein nachhaltigeres Wassermanagement im Kontext desWassereinzugsgebietes zu arbeiten. Die Anwendung des Standardsfördert den sozial und wirtschaftlich vorteilhaften sowie ökologischnachhaltigen Umgang mit Süßwasser. Durch eine nachhaltigeWassernutzung werden die biologische Vielfalt und ökologischeProzesse im Wassereinzugsgebiet erhalten oder verbessert. Durch einesozial vorteilhafte Wassernutzung werden grundlegende menschlicheBedürfnisse anerkannt und eine langfristige Nutzung für die lokaleBevölkerung gesichert.EDEKA und WWF - strategische Partner für NachhaltigkeitDie im Jahr 2009 begonnene Kooperation zum Schutz der Meere undfür nachhaltige Fischerei wurde 2012 zu einer umfassenderen undlangfristigen Partnerschaft weiterentwickelt. Der WWF berät EDEKAwissenschaftlich fundiert in unterschiedlichen Themen- undSortimentsbereichen. Schwerpunkte sind Fisch und Meeresfrüchte,Holz/Papier/Tissue, Palmöl/Palmkernöl, Soja/ NachhaltigereNutztierfütterung, Süßwasser, Klima, Verpackungen undBeschaffungsmanagement. Ziel¬setzung ist es, die natürlichenRessourcen der Erde zu schonen, den ökologischen Fußabdruck von EDEKASchritt für Schritt deutlich zu verringern und immer mehr Kunden fürnachhaltigere Produkte sowie nachhaltigeren Konsum zu begeistern.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägtenEDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreierStufen: Bundesweit verleihen rund 3.800 selbstständige KaufleuteEDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolledes Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht.Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüberhinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen.Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der HamburgerEDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wiedie erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel". Von hiererfolgen die Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele wiebeispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen oder zurEntwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- undQualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit demTochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinauserfolgreiche Akzente im Discountgeschäft und rundet so das breiteLeistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2017mit rund 11.430 Märkten und 369.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterneinen Umsatz von 51,9 Mrd. Euro. Mit rund 17.150 Auszubildenden istEDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.WWF DeutschlandDer WWF Deutschland ist Teil der internationalenUmweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF). Seit über50 Jahren arbeitet das WWF-Netzwerk rund um den Globus daran, dieUmweltzerstörung zu stoppen und eine Zukunft zu gestalten, in derMensch und Natur in Einklang miteinander leben. 