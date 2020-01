EDEKA und Netto setzen Zeichen im deutschen Lebensmittelhandel: Orangensaft? Nur noch zertifiziert nachhaltig!

Weitere Suchergebnisse zu "Orangensaft NYBOT Rolling":

Hamburg (ots) -- Alle Säfte und Nektare der Eigenmarken mit Rainforest AllianceCertified- oder Bio-Siegel- Wichtiger Schritt für die Umwelt- Mehr Auswahl für nachhaltigeren GenussDer EDEKA-Verbund hat - als erster Lebensmittelhändler in Deutschland überhaupt- sein komplettes Eigenmarken-Sortiment auf zertifiziert nachhaltigerenOrangensaft umgestellt. Die Produkte tragen entweder das Biosiegel oder dasUmwelt- und Sozialsiegel Rainforest Alliance Certified. Die gesiegelten Artikelsind ab April in EDEKA-Märkten und Filialen von Netto Marken-Discount bundesweiterhältlich. "Deutschland ist weltweit der größte Fruchtsaft-Markt pro Kopf undOrangensaft ist zusammen mit Apfelsaft der Kundenliebling. Daher ist unserzertifiziertes Orangensaftangebot ein wichtiger Schritt für die Umwelt undbietet unseren Kunden mehr Auswahl für einen nachhaltigeren Genuss", so RolfLange, Leiter Unternehmenskommunikation der EDEKA-Zentrale.Die Komplettumstellung auf zertifiziert nachhaltigere Ware umfasst allegekühlten und ungekühlten Direkt- und Konzentratsäfte der Eigenmarken*, aberauch die Eigenmarken-Orangensaft-Nektare und selbst Kleingebinde wie dieSaft-Trinkpäckchen. EDEKA und Netto kümmern sich also nicht nur um die reinenSäfte, sondern auch die Produkte, die Orangensaftanteile enthalten. Auch weitereSäfte von EDEKA und Netto aus exotischen Früchten - wie Banane und Mango -wurden zertifiziert und entsprechend gesiegelt.Damit setzt der EDEKA-Verbund sein besonderes Engagement für die nachhaltigeAusrichtung seiner Eigenmarken fort: Bereits 2015 hatte EDEKA den erstennachhaltiger produzierten Orangensaft mit Rainforest Alliance Certified-Siegelin Deutschland eingeführt. Dazu wurde ein gemeinsames Projekt mit einembrasilianischen Lieferanten gestartet. Seither wurde kontinuierlich am Sortimentund dem Ausbau nachhaltigerer Lieferketten gearbeitet. Denn Ziel desEDEKA-Verbunds ist es, den eigenen ökologischen Fußabdruck deutlich zureduzieren, unter anderem über den schonenderen Umgang mit Ressourcen und denAusbau des Angebots an nachhaltigeren Produkten.Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit in Lieferkette und Sortiment lässt sich EDEKAseit inzwischen mehr als 10 Jahren wissenschaftlich fundiert auch vom WWFunterstützen. Der Fokus liegt auf den Themen- und Sortimentsbereichen Fisch undMeeresfrüchte, Holz/Papier/Tissue, Palmöl, Soja/Nachhaltigere Nutztierfütterung,Süßwasser, Klima, Verpackungen und Beschaffungsmanagement.*Bei einem kaltgepressten Saft, im Convenience-Bereich angeboten, ist aufgrundder qualitätsbedingt wechselnden Orangenbezüge derzeit noch keine Zertifizierungmöglich.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbundsbasiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihenrund 3.700 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen aufEinzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität undGenuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus vonVertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination derEDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert dasnationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir liebenLebensmittel". Von hier erfolgen die Impulse zur Realisierungverbundübergreifender Ziele wie beispielsweise dem Schaffen durchgängigerIT-Strukturen oder zur Entwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- undQualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit dem Tochterunternehmen NettoMarken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente imDiscountgeschäft und rundet so das breite Leistungsspektrum desUnternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2018 mit rund 11.300 Märkten und 376.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 53,6 Mrd. Euro. Mit rund18.000 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE AG & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dewww.verbund.edeka.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51907/4496425OTS: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KGOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell