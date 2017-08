EDEKA setzt ein Zeichen für Vielfalt

Hamburg (ots) -- Neues Online-Video zum Thema Vielfalt startet heute- Schon die Live-Aktion löste international Diskussionen im Netzaus- Kundenstimmen zeigen: Vielfalt bereichert!Mit dem neuen Online-Video #Vielfalt setzt der EDEKA-Verbundgemeinsam mit seinen Kunden ein starkes Zeichen für gelebte Vielfalt.Das Video, gedreht in einem Hamburger EDEKA-Markt, zeigt dieauthentischen Reaktionen von Menschen, die in den Regalen nur nochLebensmittel aus Deutschland vorfinden - und offensichtlich die sonstgewohnte Vielfalt beim Einkauf vermissen. Private Fotos derLive-Aktion hatten sich bereits am Drehtag rasant über Social Mediaverbreitet und ein hohes öffentliches Interesse ausgelöst. Im neuenVideo #Vielfalt zeigt EDEKA jetzt die ganze Geschichte hinter derAktion. Mehr unter: www.edeka.de/vielfaltIn den überraschten Gesichtern der EDEKA-Kunden stehen vieleFragezeichen. Die spontanen Reaktionen spiegeln deutlich das Gefühlwider, das sich einschleicht, wenn die gewohnte Vielfalt aus unseremAlltag verschwindet. Doch bald wird den Kunden klar: Deutschland wäreärmer ohne Vielfalt! Diese Momente hat EDEKA festgehalten und jetztim #Vielfalt-Video zusammengefasst.Dass die Aktion bereits im Vorfeld weit über EDEKAs Sortimenthinaus zum Nachdenken und Diskutieren angeregt hat, bestätigt dieaktuelle Relevanz des Themas. Auch der EDEKA-Verbund steht fürgelebte Vielfalt: Für Vielfalt in der Gesellschaft, im Unternehmenund natürlich im breiten EDEKA-Sortiment.Das besonders vielfältige Sortiment ist einer der wichtigstenErfolgsfaktoren von EDEKA. Bis zu 60.000 verschiedene Produkte findenKunden täglich in ihrem EDEKA-Markt: Produkte aus denunterschiedlichen Regionen Deutschlands, aus Europa und der Welt. DieBedeutung von Vielfalt liegt schon im genossenschaftlichen Modell vonEDEKA mit rund 4.000 selbstständigen Kaufleuten begründet, die ihrenMarktauftritt individuell auf regionale Besonderheiten undKundenwünsche zuschneiden. Vielfalt bedeutet für EDEKA auch, dass imVerbund 351.500 Menschen unterschiedlichster Herkunftzusammenarbeiten, die hier Anerkennung, Wertschätzung und Förderungerfahren - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischerHerkunft, Religion, Weltanschauung, Alter oder sexuellerOrientierung. In besonderer Weise engagiert sich EDEKA für das ThemaIntegration. So ist der Verbund beispielsweise seit 2012 Partner derDeutschlandstiftung Integration, die Menschen mitZuwanderungsgeschichte auf ihrem beruflichen Weg unterstützt.Das Online-Video #Vielfalt ist ab sofort auf www.edeka.de/vielfaltund www.facebook.de/edeka zu sehen.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägtenEDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreierStufen: Bundesweit verleihen rund 4.000 selbstständige KaufleuteEDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolledes Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht.Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüberhinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen.Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der HamburgerEDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wiedie erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel". Von hiererfolgen die Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele wiebeispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen oder zurEntwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- undQualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit demTochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinauserfolgreiche Akzente im Discountgeschäft und rundet so das breiteLeistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2016mit mehr als 11.200 Märkten und 351.500 Mitarbeiterinnen undMitarbeitern einen Umsatz von 49,6 Mrd. Euro. Mit rund 16.600Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder inDeutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE AG & Co. KGUnternehmenskommunikationMitarbeiter- und MedienkommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dewww.edeka-verbund.deOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell