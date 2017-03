Hamburg (ots) - Der EDEKA-Verbund startet eine Zusammenarbeit mitdem renommierten Weinhaus Robert Weil. Ab März 2017 führt EDEKA dreiweiße Burgunderweine im Sortiment, die unter der neuen Marke "RobertWeil Junior" exklusiv bei EDEKA angeboten werden.Das Weingut Robert Weil ist eine Institution für ausgezeichnetenWein aus dem Rheingau. Diese Region ist für besonders hochqualitativeRiesling-Weine bekannt. Die Wurzeln des Weinguts Robert Weil gehendabei bis 1875 zurück. Unter der Marke "Robert Weil Junior" starteteder renommierte Erzeuger jetzt linksrheinisch in Rheinhessen miteiner Burgunder-Familie: Einem Weißburgunder, einem Grauburgunder undeinem Chardonnay. Ab März 2017 sind die drei hochwertigen und dochleicht zugänglichen Weine deutschlandweit exklusiv bei EDEKAerhältlich. Im Herbst 2017 wird das Angebot mit einem Spätburgunderausgebaut.Unverwechselbarer Genuss mit EleganzWilhelm Weil, Mitinhaber des traditionsreichen Weinhauses, stelltauch an die neue Marke höchste Ansprüche. Mit seinerRiesling-Kompetenz bringt er die Burgunder "zum Tanzen", gibt ihnenEleganz und ein eigenes Profil. Die neuen Burgunderweine eignen sichbestens fuÌ^r den unkomplizierten Genuss oder als Begleiter zuvielfältigen Speisen. Jeder Wein spiegelt dabei die Typizität seinerSorte wider und hat damit einen eigenständigen Charakter. Die edleAusstattung mit schwarzem Etikett unterstreicht den Anspruch aufEleganz.Kompetenz im WeinregalMit der Partnerschaft wertet der EDEKA-Verbund seine Kompetenz inSachen Wein weiter auf. Die Kunden erhalten exklusiven Zugang zubesonderen Weinen einer der renommiertesten WeinerzeugerDeutschlands. EDEKA hat in der Vergangenheit bereits mit ähnlichenPartnerschaften von sich reden gemacht, etwa mit Bordeaux-WinemakerMichel Rolland. Die EDEKA-Weinexperten arbeiten seit Langem mitausgesuchten Kellereien aus den bedeutendsten WeinbauregionenDeutschlands, Spaniens, Italiens und Frankreichs sowie aus Überseezusammen. Gemeinsam entstehen Weine, die durch Vielfalt undSpitzenqualität überzeugen. Bis heute ist EDEKA zudem das einzigeUnternehmen im deutschen Lebensmittelhandel, das eine eigene Kellereiunterhält: Die Rheinberg-Kellerei in Bingen ist mittlerweile diezweitgrößte Kellerei Deutschlands.Über das Weingut Robert WeilDas Weingut Robert Weil, 1875 gegründet, wird heute durch WilhelmWeil in der vierten Generation geleitet. In den Berglagen desWeinguts (100 Hektar), dem Kiedrich Klosterberg, dem KiedrichTurmberg und dem Kiedrich Gräfenberg, wird ausschließlich diewertvolle Riesling-Rebe kultiviert. Der konsequente Anbau derRebsorte Riesling, eine streng qualitätsorientierte undertragsmindernde Arbeit in den Weinbergen, selektive Handlese und einäußerst schonender Ausbau im Keller sind die Garanten für dieErzeugung individueller Weine. Heute sehen viele Beobachter derinternationalen Weinwelt im Weingut Robert Weil mit seinemChâteau-Charakter ein weltweites Symbol deutscher Riesling-Kultur. ImEinklang von Tradition und heutigem önologischen Wissen werden hieraus besten Trauben jedes Jahr große Weine erzeugt.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägtenEDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreierStufen: Bundesweit verleihen rund 4.000 selbst-ständige KaufleuteEDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolledes Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht.Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüberhinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen.Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der HamburgerEDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wiedie erfolgreiche Kampagne 'Wir lieben Lebensmittel'. Von hiererfolgen die Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele wiebeispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen oder zurEntwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- undQualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit demTochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinauserfolgreiche Akzente im Discountgeschäft und rundet so das breiteLeistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2015mit rund 11.400 Märkten und 346.800 Mitarbeitern einen Umsatz von48,4 Mrd. Euro. Mit rund 16.800 Auszubildenden ist EDEKA einer derführenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE AG & Co. KGUnternehmenskommunikationMitarbeiter- und MedienkommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dewww.edeka-verbund.deOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell