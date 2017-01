Hamburg (ots) -- GUT&GÜNSTIG-Frischmilch und -H-Milch aus gentechnikfreierProduktion- Viele weitere Milchprodukte werden auf "Ohne Gentechnik" umgestellt- Neues Label "Gutes Futter" steht für umweltschonenden AnbauDer EDEKA-Verbund baut sein Angebot an Lebensmitteln mit Milch ausgentechnikfreier Fütterung weiter aus. Die Frischmilch und H-Milchder Eigenmarke GUT&GÜNSTIG sind bereits in vielen Regionen mit demgrünen "Ohne Gentechnik"-Siegel erhältlich. Zahlreiche weitereMilchprodukte aus dem Eigenmarkensortiment werden aktuell auf einezertifiziert gentechnikfreie Produktion umgestellt. Darüber hinausberücksichtigt EDEKA beim Einsatz von Futtermitteln auch die Schonungvon Umwelt und Ressourcen. Dafür steht das neue Label "Gutes Futter",das bei Joghurt und Milchmischgetränken zum Einsatz kommt.Zu dem zertifiziert gentechnikfreien Sortiment zählen unteranderem die Frischmilch und H-Milch von GUT&GÜNSTIG in den Fettstufen1,5 und 3,5 Prozent. Auch weitere Milchbasisprodukte wie Sahne undQuark, laktosefreie Milchprodukte sowie verschiedene Käsesortenwerden aktuell mit dem Siegel "Ohne Gentechnik" gekennzeichnet. DasSiegel mit der grünen Raute wird vom "Verband Lebensmittel ohneGentechnik" (VLOG) vergeben. Bei damit gekennzeichneten Produktendürfen keine gentechnisch veränderten Organismen enthalten oder inder Herstellung beteiligt gewesen sein. Bei tierischen Produkten wieFleisch, Milch oder Eier gilt zudem, dass die Tiere innerhalbstrenger Fristen nicht mit gentechnisch veränderten Futtermittelngefüttert worden sind."Gutes Futter" schont Umwelt und RessourcenBei Joghurtprodukten und Milchmischgetränken führt EDEKA darüberhinaus das neue Label "Gutes Futter" ein. Bei den damitgekennzeichneten Produkten werden die Futtermittel für die Milchkühenicht nur gentechnikfrei, sondern auch überwiegend aufErzeuger-eigenen heimischen Flächen angebaut. Aktuell wurden bereitsrund 40 Artikel der Eigenmarken EDEKA und GUT&GÜNSTIG wieFruchtjoghurt, Joghurtdrinks sowie verschiedene Milchmischgetränkemit der neuen Kennzeichnung in die Regale gebracht. WeitereInformationen gibt es unter www.edeka.de/gutesfutter.Nicht nur bei Milchprodukten, sondern bei allenEDEKA-Eigenmarkenprodukten verfolgt EDEKA die Zielsetzung, dass beiFuttermitteln für Schweine, Rinder und Geflügel schrittweise eineUmstellung auf heimische bzw. europäische Futtermittel (z.B.Rapsschrot oder Leguminosen) oder auf nachhaltigeres,gentechnikfreies, zertifiziertes Soja (RTRS + GVO-frei, ProTerra oderDonausoja) erfolgt. Schon heute bietet EDEKA zahlreiche Lebensmittelan, die ohne gentechnisch veränderte Futtermittel hergestellt werden.Dazu gehören die umfangreichen Bio-Sortimente, die EDEKAkontinuierlich erweitert und optimiert, sowie weitere bundesweit undregional angebotene Produkte in den Bereichen Milchprodukte, Eier undGeflügel.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägtenEDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreierStufen: Bundesweit verleihen rund 4.000 selbstständige KaufleuteEDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolledes Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht.Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüberhinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen.Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der HamburgerEDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wiedie erfolgreiche Kampagne 'Wir lieben Lebensmittel'. Von hiererfolgen die Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele wiebeispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen oder zurEntwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- undQualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit demTochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinauserfolgreiche Akzente im Discountgeschäft und rundet so das breiteLeistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2015mit rund 11.400 Märkten und 346.800 Mitarbeitern einen Umsatz von48,4 Mrd. Euro. Mit rund 16.800 Auszubildenden ist EDEKA einer derführenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE AG & Co. KGUnternehmenskommunikationMitarbeiter- und MedienkommunikationNew-York-Ring 622297 HamburgTel. 040 / 6377 - 2182Fax: 040 / 6377 - 2971E-Mail: presse@edeka.deOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell