EDEKA-Verbund mit RESPEKT für die Umwelt / EDEKA jetzt mit eigenen Öko-Wasch- und Putzmitteln (FOTO)

Hamburg (ots) -- Öko-Rezepturen: Wasch- und Putzmittel der neuen Eigenmarke- RESPEKT Flaschen aus 100 Prozent Recyclingkunststoffen- Kontinuierlicher Ausbau des nachhaltigen EigenmarkenangebotsDer EDEKA-Verbund hat sein Angebot an nachhaltigen Eigenmarken weiter ausgebaut:Mit RESPEKT gibt es jetzt in vielen EDEKA-Märkten sowie allen Filialen von NettoMarken-Discount und BUDNI auch Öko-Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel alsEigenmarke. EDEKA entspricht damit einer wachsenden Nachfrage. Denn gerade beiWaschmitteln wünschen sich viele Kunden umweltschonendere Produkte bei möglichstunveränderter Wasch- und Reinigungsleistung.Vollwaschmittel, Reiniger & Co. von RESPEKT bestehen aus umweltschonendenRezepturen mit pflanzlich basierten Tensiden. Sie sind mit dem "EU Ecolabel" undteils auch "Blauer Engel" zertifiziert. Die Produkte, die beide Umwelt-Siegeltragen, werden zukünftig auch noch zusätzlich mit dem WWF-Panda gekennzeichnet.Dieser weist auf ein umweltfreundliches EDEKA-Produkt hin. Verpackt sind alleRESPEKT-Produkte in ressourcenschonende Beutel sowie Flaschenkörper aus 100Prozent Recyclingkunststoff.Erhältlich sind bislang ein Vollwasch- und ein Colorwaschmittel sowie Putz- undReinigungsmittel. Deren Sortiment umfasst Allzweckreiniger,Handgeschirrspülmittel, Badreiniger, WC-Reiniger und Glasreiniger(beziehungsweise bei Netto Marken-Discount stattdessen Küchenreiniger). Sieerzielen die gewünschte Reinigungswirkung und reduzieren gleichzeitigUmweltbelastungen und Verpackungsmüll. Ziel ist es, das RESPEKT-Angebot nach undnach zu erweitern und kontinuierlich das Niveau der Umweltverträglichkeit weiterzu optimieren.Der Ausbau des Angebots nachhaltiger Produkte, vor allem im Eigenmarkenbereich,ist bereits seit Jahren ein Ziel des EDEKA-Verbunds. Dahinter steht der Wunsch,den eigenen ökologischen Fußabdruck deutlich zu reduzieren. Hierbei berät undunterstützt seit über zehn Jahren der WWF im Rahmen einer strategischenPartnerschaft für Nachhaltigkeit. Zu den Schwerpunktthemen zählt seit 2015 auchdas Thema Verpackungen inklusive der Verbesserung der Recyclingfähigkeit undNutzung von Recyclingmaterial.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbundsbasiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihenrund 3.700 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen aufEinzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität undGenuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus vonVertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination derEDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert dasnationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir liebenLebensmittel". Von hier erfolgen die Impulse zur Realisierungverbundübergreifender Ziele wie beispielsweise dem Schaffen durchgängigerIT-Strukturen oder zur Entwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- undQualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit dem Tochterunternehmen NettoMarken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente imDiscountgeschäft und rundet so das breite Leistungsspektrum desUnternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2018 mit rund 11.300 Märkten und 376.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 53,6 Mrd. Euro. Mit rund18.000 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE AG & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dewww.verbund.edeka.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51907/4451671OTS: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KGOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell