EDEKA Stiftung stärkt Ernährungskompetenz von Kindern (FOTO)

Hamburg (ots) -- Bewusste Ernährung: Weichen werden schon im Kindesalter gestellt- Erfolgsprojekt: "Gemüsebeete für Kids" erreicht 2019 über190.000 Kinder- Startschuss: Bis Ende Juni werden 2.400 Beete in KindergärtenbepflanztMehr als die Hälfte der über 18-Jährigen Deutschen bringen zu vielauf die Waage - das geht aus einer Anfang April veröffentlichtenErhebung des Statistischen Bundesamtes hervor. Die Weichen dafürwerden häufig bereits im Kindes- und Jugendalter gestellt: Laut der"Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland"(KiGGS) des Robert-Koch-Instituts sind bereits mehr als 15 Prozentaller 3- bis 17-Jährigen übergewichtig. Umso wichtiger ist es,bereits in den ersten Lebensjahren das Bewusstsein für eine gesundeund ausgewogene Ernährung zu schaffen. Seit mehr als zehn Jahrenverfolgt die EDEKA Stiftung genau diesen Ansatz: Mit ihrem Projekt"Gemüsebeete für Kids" führt sie Vorschulkinder spielerisch an dieThemen Ernährung und Lebensmittel heran. Heute startet die Initiativein die neue Saison 2019 und wird in den nächsten Wochen rund 2.400Gemüsebeete in Kindergärten und Kitas bepflanzen. Damit werden indiesem Jahr über 190.000 Kinder erreicht - seit Projektstart waren esbereits rund eine Million Kinder.Frühlingszeit ist Anpflanzzeit! Mit ihrer Idee zielt die HamburgerEDEKA Stiftung darauf ab, die Ernährungskompetenz von Kindern imVorschulalter deutschlandweit zu fördern. Dazu säen und pflegen die3- bis 6-Jährigen aus teilnehmenden Kindergärten und -tagesstättenihr eigenes Gemüse in von der Stiftung kostenlos bereitgestelltenHochbeeten. Bis Ende Juni werden die 2.400 Anpflanzaktionen imgesamten Bundesgebiet stattfinden. Welchen gesellschaftlichenStellenwert dieser ernährungspädagogische Ansatz der EDEKA Stiftungeinnimmt, dokumentiert die in den vergangenen Jahren auch aufpolitischer Ebene immer intensiver geführte Debatte um Fehlernährungund Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen.Mit ihren "Gemüsebeeten für Kids" liefert die EDEKA Stiftung nebenzwei weiteren Projekten unter dem Dach ihrer Initiative "Aus Liebezum Nachwuchs" konkrete Lösungen. "Uns ist es wichtig, schon früh einBewusstsein für eine ausgewogene Ernährung zu schaffen", sagtStiftungs-Vorstand Markus Mosa. "Deshalb führen wir die Kindererlebnisorientiert an Lebensmittel und ihre Zubereitung heran." Sielernen auf spielerische Art und Weise, wie viel Aufmerksamkeit dieSetzlinge benötigen, bis sie gemeinsam geerntet und zu vielfältigenund leckeren Speisen verarbeitet werden können.Teilnehmende Einrichtungen schätzen StiftungsarbeitDas Projekt "Gemüsebeete für Kids" ist Teil der Initiative "INFORM", die von den Bundesministerien für Ernährung und Landwirtschaftsowie Gesundheit getragen wird. Auch die teilnehmenden Kindergärtenund Kitas sind begeistert auf ganzer Linie: Eine im vergangenen Jahrvon der EDEKA Stiftung initiierte Umfrage ergab, dass 98 Prozent derbefragten Betreuungseinrichtungen rundum zufrieden sind mit demEngagement der EDEKA Stiftung.Interessierte Kindergärten und Kindertagesstätten können sich nochbis Ende Juni 2019 für eine Teilnahme am Projekt "Gemüsebeete fürKids" im Jahr 2020 bewerben.Service für RedaktionenFest in Deutschland verwurzeltÜber mittlerweile mehr als zehn Jahre hinweg hat sich dieInitiative "Gemüsebeete für Kids" zu einer Erfolgsgeschichteentwickelt. Seit dem Projektstart im Frühjahr 2008 haben bereits übereine Million Vorschülerinnen und Vorschüler eigene Radieschen,Karotten und Kohlrabi großgezogen. Was zunächst als Projekt inKindergärten und Kitas sozial benachteiligter Stadtteile begann, istheute in allen Regionen Deutschlands fest verwurzelt. In urbanen wieländlichen Gebieten lernen die Kinder nicht nur, woher das Gemüsestammt. Sie übernehmen darüber hinaus unmittelbar Verantwortung fürihre Beete und werden zudem ermutigt, gemeinsam neue, selbstgeerntete Gemüsesorten zu probieren - ein ganzheitliches Erlebnis.Grafik zur Entwicklung des Erfolgsprojektes "Gemüsebeete für Kids"seit 2008 zum Download: http://www.edeka-stiftung.de/stiftung/de/presse/presse_intro.jsp#Pressebilder%20KitaWeiterführende LinksStatistisches Bundesamt https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Woche/2019/PD19_14_p002.htmlKIGGS-Studie https://www.kiggs-studie.deBundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: https://www.bzga-kinderuebergewicht.de/basisinformationen/fakten-und-folgenÜber die EDEKA StiftungDie EDEKA Stiftung mit Sitz in Hamburg bündelt bereits seit April1950 gemeinnützige Aktivitäten des EDEKA-Verbunds. Sie hat das Ziel,Bedürftige zu unterstützen sowie zukunftsgerichtete Initiativen zuetablieren, die vor allem junge Menschen anregen sollen,Verantwortung für sich, Gesellschaft und Umwelt zu übernehmen.Bedürftige Menschen und Einrichtungen erhalten von der EDEKA Stiftungeinmalige oder laufende Zahlungen. Mit dem Projekt "Gemüsebeete fürKids" führt die EDEKA Stiftung seit 2008 mit großem ErfolgVorschulkinder an das Thema ausgewogene Ernährung heran. 2013 kam dasGrundschul-Projekt "Mehr bewegen - besser essen" hinzu. ImMittelpunkt stehen hier während eines Projekttages die Themen"Ernährung", "Bewegung" und "Verantwortung". Für Schülerinnen undSchüler der 7. und 8. Klassen wurde 2016/17 das Projekt "Fit für meinLeben" eingeführt, das sie ermutigt, Verantwortung für sich selbstund ihre Umwelt zu übernehmen. Alle Projekte der EDEKA Stiftungtragen seit 2016 die Auszeichnung "Wir sind IN FORM". Die InitiativeIN FORM, getragen von den Bundesministerien für Ernährung undLandwirtschaft sowie für Gesundheit, würdigt damit das Engagement derEDEKA Stiftung für Ernährungsbildung und Bewegungsförderung.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE AG & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dewww.edeka-verbund.deOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell