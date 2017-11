Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Hamburg (ots) - Die bedeutendste Auszeichnung der deutschenLebensmittelwirtschaft, der "Goldene Zuckerhut", geht auch in diesemJahr an EDEKA: Der selbstständige Kaufmann Jürgen Cramer aus Burgdorfbei Hannover wird heute Abend für die erfolgreiche Führung seinesFamilienunternehmens mit dem begehrten Preis ausgezeichnet. Gegründetwurde EDEKA Cramer bereits vor 70 Jahren. Heute betreibt JürgenCramer gemeinsam mit seinen Kindern Sebastian Cramer und Inga Aliinsgesamt acht EDEKA-Märkte im Großraum Hannover. Auch beimFörderpreis der "Stiftung Goldener Zuckerhut" überzeugten zweiTalente aus dem EDEKA-Verbund: Roman Ensel von EDEKA Südwest und DoraReber aus der der EDEKA-Zentrale.Mit dem "Goldenen Zuckerhut" werden herausragende Unternehmen undPersönlichkeiten der Konsumgüterbranche ausgezeichnet, die sichnachhaltig um die Gesamtentwicklung der Branche verdient gemachthaben. Jürgen Cramer ist eine solche Persönlichkeit. Aus dem 80Quadratmeter großen Geschäft seiner Eltern in Burgdorf entwickelte ermit viel Know-how, Mut, Innovationskraft und Fingerspitzengefühl einerfolgreiches mittelständisches Familienunternehmen, zu demmittlerweile sechs EDEKA Center sowie zwei EDEKA-Supermärkte mitinsgesamt rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählen. Derneunte Markt ist aktuell bereits in der Planung. Er habe die WilhelmCramer GmbH in drei Jahrzehnten in die "Spitzengruppe desselbstständigen Einzelhandels" geführt, lobte die Jury.EDEKA-Unternehmer mit Blick fürs GanzeNeben dem wirtschaftlichen Erfolg seines Unternehmens würdigte dieJury zudem das Engagement Cramers in verschiedenen Gremien: Sogestaltet er als Vorsitzender des Aufsichtsrates der EDEKA Mindene.G., als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der EDEKAAG sowie als Vorsitzender des Verbandsausschusses des EDEKA Verbandse. V. und Vorsitzender der EDEKA Juniorengruppe e.V. die strategischeEntwicklung des EDEKA-Verbunds auf regionaler und bundesweiter Ebenemaßgeblich mit.Nachwuchskräfte mit innovativen IdeenZu den Top-Talenten im Handel zählt Roman Ensel, StrategischerDisponent bei der EDEKA Südwest und Spezialist für die Analyse von"Big Data" im Groß- und Einzelhandel. Er wird mit dem Förderpreis der"Stiftung Goldener Zuckerhut" ausgezeichnet. Der 27-Jährigebegleitete unter anderem mehrere Sortimentsverlagerungen zwischen denLagerstandorten und entwickelte ein Cockpit für die automatischeDisposition im Einzelhandel. Ebenfalls mit dem Förderpreisausgezeichnet wird Dora Reber, Trainee im Einkauf der HamburgerEDEKA-Zentrale. Die 28-Jährige stieg über eine Masteranden- undWerkstudenten-Tätigkeit bei EDEKA ein. Im anschließendenTrainee-Programm verantwortete sie eigenständig die Entwicklung undMarkteinführung von glutenfreien Eigenmarken-Artikeln und leistete soeinen großen Beitrag zur Optimierung des innovativen Sortiments.Der "Goldene Zuckerhut" gilt als wichtigster Preis derLebensmittelbranche und wird in diesem Jahr zum 60. Mal vom DeutschenFachverlag und der Lebensmittel Zeitung verliehen. Die Jury setztsich aus namhaften Vertretern aus Handel, Industrie und Fach-pressezusammen.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägtenEDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreierStufen: Bundesweit verleihen rund 4.000 selbstständige KaufleuteEDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolledes Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht.Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüberhinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen.Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der HamburgerEDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wiedie erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel". Von hiererfolgen die Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele wiebeispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen oder zurEntwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- undQualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit demTochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinauserfolgreiche Akzente im Discountgeschäft und rundet so das breiteLeistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2016mit mehr als 11.200 Märkten und 351.500 Mitarbeiterinnen undMitarbeitern einen Umsatz von 49,6 Mrd. Euro. Mit rund 16.600Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder inDeutschland.Pressekontakt:EDEKA-PresseteamEDEKA ZENTRALE AG & Co. KGUnternehmenskommunikationMitarbeiter- und MedienkommunikationTel. 040 / 6377 - 2182Fax 040 / 6377 - 2971E-Mail: presse@edeka.deInternet: www.edeka-verbund.deOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell