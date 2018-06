EDEKA-Kaffee komplett aus zertifiziert nachhaltigem Anbau

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Hamburg (ots) - Kaffee wird in Deutschland heißgeliebt, derPro-Kopf-Verbrauch liegt bei 162 Litern jährlich. Ob ganze Bohne,gemahlen, als Cappuccino-Pulver, in Kapseln oder Pads: EDEKAverwendet für seine rund 30 Kaffeeprodukte ab sofort nur nochzertifizierten Kaffee aus nachhaltigerem Anbau. Damit leistet derUnternehmens-Verbund, bei dem täglich 12 Millionen Kunden einkaufen,einen Beitrag zur Verbesserung der sozialen, ökologischen undökonomischen Bedingungen im Kaffeeanbau.Alle Produkte der EDEKA-Marke GUT&GÜNSTIG stammen ausUTZ-zertifiziertem, nachhaltigem Anbau, Produkte der Marke EDEKAtragen das Bio-Siegel oder das Bio- sowie das Fairtrade-Siegel."EDEKA ist damit - zusammen mit der Tochtergesellschaft NettoMarken-Discount - auch in diesem Sortimentsbereich Vorreiter imdeutschen Lebensmitteleinzelhandel in Sachen Nachhaltigkeit", so RolfLange, Leiter Unternehmenskommunikation der EDEKA AG. Zielsetzung vonEDEKA ist es generell, den eigenen ökologischen Fußabdruck deutlichzu reduzieren, auch durch den kontinuierlichen Ausbau des Anteilsnachhaltiger hergestellter Produkte.Das UTZ-Programm ermöglicht Bauern, bessere Anbaumethoden zuerlernen, ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern und so besser fürihre Familien und die Umwelt Sorge tragen zu können. Mit demBio-Siegel werden Produkte ausgezeichnet, die aus ökologischerLandwirtschaft stammen. Im Fokus steht hier, im Einklang mit derNatur zu produzieren. Das Fairtrade-Siegel zeichnet fair gehandelteProdukte aus, die bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für Bauernund Beschäftigte, einen schonenderen Umgang mit der Umwelt sowie dieEntwicklung von Gemeinschaftsprojekten in Entwicklungsländernbewirken.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägtenEDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreierStufen: Bundesweit verleihen rund 3.800 selbstständige KaufleuteEDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolledes Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht.Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüberhinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen.Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der HamburgerEDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wiedie erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel". Von hiererfolgen die Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele wiebeispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen oder zurEntwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- undQualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit demTochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinauserfolgreiche Akzente im Discountgeschäft und rundet so das breiteLeistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2017mit rund 11.430 Märkten und 369.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterneinen Umsatz von 51,9 Mrd. Euro. Mit rund 17.150 Auszubildenden istEDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE AG & Co. KGUnternehmenskommunikationMitarbeiter- und MedienkommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dewww.edeka-verbund.deOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell