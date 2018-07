EDEKA-Frischetheken: Mehrwegdose spart Verpackungen ein (FOTO)

Hamburg (ots) -"Darf's ein bisschen mehr sein?" ist die klassische Frage an derFleisch- oder Käsetheke im Supermarkt. Wenn es aber um die Verpackunggeht, wünschen sich viele Verbraucher eher weniger! Daher startetEDEKA jetzt einen wegweisenden Praxistest: In einem Pilotmarkt inBüsum haben Kunden die Möglichkeit, frische Lebensmittel an derBedientheke mit einer Mehrwegdose einzukaufen. "Das neue System isteinfach, praktisch und hilft dabei, Einwegverpackungen aus Plastikoder Papier zu vermeiden", so Rolf Lange, Sprecher derEDEKA-Zentrale.EDEKA und WWF haben sich das klare Ziel gesetzt, sinnvolleAlternativen zu Einwegverpackungen im Einzelhandel zu schaffen. Ausverschiedenen Systemen, die bereits bei EDEKA-Kaufleuten im Einsatzsind, wurde nun ein Konzept entwickelt, das zukünftig breiten Einsatzan den Bedientheken für Wurst und Käse finden könnte. Das Prinzip isteinfach: Der Kunde erhält die Mehrwegdose zusammen mit seiner Ware ander Theke und bezahlt beides an der Kasse. Beim nächsten Besuchbringt er seine Dose wieder mit und gibt sie über eine Sammelbox inden Mehrwegkreislauf. Die gesammelten Dosen werden im Markt gereinigtund stehen dann wieder in einwandfreiem Zustand an den Theken bereit- der Kunde kann sie kostenfrei wieder verwenden.Initiative von EDEKA-KaufleutenEiner der Ideengeber des innovativen Modells ist EDEKA Bergmann inLüneburg. "Unsere Kunden waren sofort von diesem Angebot begeistert",so Kauffrau Meike Bergmann, die bereits seit 2016 auf ihre"Frischeboxen" setzt. Auch andere EDEKA-Kaufleute bietenvergleichbare Lösungen an. Die EDEKA-Zentrale und der WWF haben dasKonzept nun geprüft - auch hinsichtlich aller lebensmittelrechtlichenVorgaben - und für den systematischen Einsatz in denEDEKA-Frischetheken optimiert. Nun startet ein weiterer Praxistest ineinem EDEKA-Markt in Büsum. Kaufmann Andreas Jensen: "Mich hat dieIdee sofort überzeugt. Mehrweg statt Einweg, das ist der richtigeWeg, um Verpackungsmüll zu vermeiden. Gerade wir EDEKA-Kaufleute mitunseren Frischetheken können gemeinsam mit unseren Kunden hier vielbewirken."Verantwortungsvoll verpacktGemeinsam mit dem WWF arbeitet der EDEKA-Verbund bereits seit 2015daran, den ökologischen Fußabdruck im Themenfeld "Verpackungen" zureduzieren. Oberste Priorität besitzt dabei immer dieVerpackungsvermeidung. Ist der Verzicht nicht möglich, geht es um denmöglichst sinnvollen Einsatz von Verpackungen, beispielsweise mittelsFörderung von Mehrweg statt Einweg. "Viele Menschen fragen sich beimEinkauf, wie sie selbst einen Beitrag zur Reduzierung desVerpackungsbergs leisten können. Die Mehrwegdose stellt einensinnvollen Ansatz dar, der es ermöglicht, ganz einfach selbst aktivzu werden", sagt Dr. Marina Beermann, Leiterin der Kooperation mitEDEKA bei WWF Deutschland.Nähere Informationen unter:http://ots.de/dTMtXghttp://ots.de/TTNwSBEDEKA und WWF - strategische Partner für NachhaltigkeitDie im Jahr 2009 begonnene Kooperation zum Schutz der Meere undfür nachhaltige Fischerei wurde 2012 zu einer umfassenderen undlangfristigen Partnerschaft weiterentwickelt. Der WWF berät EDEKAwissenschaftlich fundiert in unterschiedlichen Themen- undSortimentsbereichen. Schwerpunkte sind Fisch und Meeresfrüchte,Holz/Papier/Tissue, Palmöl/Palmkernöl, Soja/ NachhaltigereNutztierfütterung, Süßwasser, Klima, Verpackungen undBeschaffungsmanagement. Zielsetzung ist es, die natürlichenRessourcen der Erde zu schonen, den ökologischen Fußabdruck von EDEKASchritt für Schritt deutlich zu verringern und immer mehr Kunden fürnachhaltigere Produkte sowie nachhaltigeren Konsum zu begeistern.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägtenEDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreierStufen: Bundesweit verleihen rund 3.800 selbstständige KaufleuteEDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolledes Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht.Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüberhinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen.Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der HamburgerEDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wiedie erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel". Von hiererfolgen die Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele wiebeispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen oder zurEntwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- undQualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit demTochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinauserfolgreiche Akzente im Discountgeschäft und rundet so das breiteLeistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2017mit rund 11.430 Märkten und 369.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterneinen Umsatz von 51,9 Mrd. Euro. Mit rund 17.150 Auszubildenden istEDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE AG & Co. KGUnternehmenskommunikationMitarbeiter- und MedienkommunikationNew-York-Ring 622297 HamburgTel. 040 / 6377 - 2182Fax: 040 / 6377 - 2971E-Mail: presse@edeka.deInternet: www.edeka-verbund.deOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell