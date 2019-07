EDC Retail übernimmt Beate Uhse und wird zum größten Erotik Online-Händler in Europa

Veendam, Niederlande und Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Die EDC Retail (eine Tochtergesellschaft der EDC Gruppe) und dergrößte besicherte Gläubiger von Pabo 4.0 haben eine Vereinbarung zumAbschluss der Übernahme sämtlicher Online-Aktivitäten der BeateUhse-Gruppe aus der insolventen Pabo 4.0 unterzeichnet. Pabo 4.0 istdie Muttergesellschaft der Beate Uhse-Gruppe. Im Rahmen der Insolvenzverschiedener Unternehmen der Beate Uhse-Gruppe wird die Gruppe inzwei Bereiche aufgeteilt: den Online-Bereich und den Einzelhandel.Die EDC Retail ist die Betreibergesellschaft von "EasyToys.nl",dem größten Webshop in den Niederlanden. Das Unternehmen unterhältein zentrales Warenlager in Veendam und beschäftigt 140 Mitarbeiter.Neben dem eigenen Webshop vertreibt EDC Retail verschiedeneOnlineplattformen zum Verkauf von Sex-Toys, erotischer Wäsche undDrogerieartikeln. Das Unternehmen produziert Artikel unter Eigenmarkeund beliefert weltweit Webshops, Distributoren und stationäre Shops.Durch die geplante Übernahme wird die EDC Retail zum größtenOnline-Anbieter für Erotikartikel in Europa. Aktuell ist die EDCGruppe bereits mit täglich über 100.000 Besuchern und mit mehr als14.000 Shop-Artikeln unter "EasyToys.nl" der größte Onlinehändler inden Niederlanden. Im Rahmen der Akquisition wird EDC Retail zukünftigauch die Webshops unter "Pabo.nl", "Pabo.be", "Beate-Uhse.com" und"AdametEve.fr" betreiben.Die Nachfrage von Erotikartikeln, insbesondere im Onlinehandel,ist in den letzten Jahren nachhaltig und bedeutend gewachsen. DieWachstumsraten im Online liegen hier bei rd. 15 % pro Jahr und habenu. a. durch Kinofilme wie "Fifty Shades of Grey" zusätzliche Impulseerhalten.Die EDC Retail erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einenJahresumsatz von 21 Millionen Euro und verzeichnete in den letzten 5Jahren ein durchschnittliches Wachstum von mehr als 300 %.Die EDC Retail erwartet, die Transaktion im Laufe des Monats zuvollziehen.Eric Idema, Eigentümer und Geschäftsführer von EDC Retail: "Wirhaben in den vergangenen Jahren ein starkes und nachhaltiges Wachstummit der EDC erzielt. Damit konnten wir Strukturen für dieinternationale Expansion schaffen. Wir sind hoch erfreut über dieAkquisition von Beate Uhse und die starke Markenbekanntheit, vorallem in Frankreich und Deutschland. Durch unsere effizientenProzesse und die Infrastruktur können wir diesen Marken besserpositionieren und zu einem starken Wachstum führen. Wir erwarten inden kommenden drei Jahren den Umsatz auf 50 Millionen Euro steigernzu können. "Über EDC Retail:EDC Retail wurde vor 12 Jahren in einem Dachzimmer in Drenthegegründet und wurde durch den Verkauf von Sexspielzeug über deneigenen Online-Shop EasyToys.nl der Öffentlichkeit bekannt. DasUnternehmen verfügt über eine eigene Produktionsstätte in Dongguan,China, und eine Großhandelsniederlassung, die monatlich eine großeAnzahl von Artikeln in Europa, Mittelamerika, Asien und Afrikaverschickt. Mit dem Erwerb der E-Commerce-Aktivitäten der BeateUhse-Gruppe und den damit verbundenen Markenrechten wird EDC Retailzu einem der größten Online-Anbieter von Erotikartikeln in Europa.Über Beate Uhse:Als Pionier in der Erotikbranche hat Beate Uhse diese maßgeblichgeprägt. Viele Jahre Aufklärungsarbeit haben sukzessive zu einemoffenen und unverkrampften Umgang mit dem Thema Sexualität in derGesellschaft geführt. Heute ist be you das Dach für die starkenMarken Beate Uhse (Deutschland, Österreich), Adam & Eve (Frankreich)und Pabo (Niederlande, Belgien, Großbritannien, Tschechien). MitE-Commerce Plattformen sowie Retail-Shops ist die Gruppe in achteuropäischen Ländern aktiv und bietet ein serviceorientiertes undkanalübergreifendes Einkaufserlebnis.Pressekontakt:Für die Niederlande: EDC RetailEvertine VisserPR Sprecherevertine@edc.nl+31 (0)6 48 42 75 25. Für Deutschland: EDC-Internet GmbHGeschäftsführer: Eric IdemaEcklossberg 1022391 Hamburg. Ansprechpartner für Presse in Deutschland: EuleCorporate Capital GmbHAndreas Uelhoff / Anita RoßbachTel.: 040 5550298882Kontakt@eulecc.deOriginal-Content von: EDC Retail B.V., übermittelt durch news aktuell