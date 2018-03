"EC Match Making" - Familienunternehmen suchen Beteiligungsunternehmen, Der Entrepreneurs Club startet neuen Service (FOTO)

München / Stuttgart / Frankfurt (ots) -Der Entrepreneurs Club hat im Januar 2018 den neuen Service "ECMatch Making" gestartet. Dieser zielt darauf ab,Unternehmensbeteiligungen an große Familienunternehmen und FamilyOffices zu vermitteln. Das Bestandskunden-Netzwerk des EntrepreneursClub an rund 300 der größten deutschen Familienunternehmen stehtdabei auch im Mittelpunkt eines aktiven Marketings. Mit der Botschaft"von Unternehmer für Unternehmer" sollen sich Unternehmer mitVerkaufsabsicht sowie deren Berater des Vertrauens angesprochenfühlen. Der Entrepreneurs Club stellt dabei eine persönlicheAnsprache insbesondere großer Familienunternehmen als mögliche Käuferin Aussicht, die an Direkt-Investments interessiert sind.Stefan Klemm, Gründer und Inhaber des Entrepreneurs Club: "Wirarbeiten seit fast 15 Jahren im Themenfeld Unternehmensnachfolge undseit über zehn Jahren sehr intensiv mit Deutschlands großenFamilienunternehmen zusammen. Wir haben praktisch für jedes kleineund mittlere Unternehmen, das etwa aufgrund ungelöster Nachfolgeverkauft werden soll, unmittelbar zehn oder mehr passende großeFamilienunternehmen und Family Offices als potenziellen Käufer vorAugen. Diese Käufer haben das gleiche Werteverständnis wie derveräußernde Unternehmer, der am nachhaltigen Fortbestand seinesLebenswerks interessiert ist. Weil wir zu unseren Bestandskundenmeist auf Gesellschafter- oder Geschäftsführungsebene direktepersönliche Beziehungen pflegen, können wir diese vertrauensvoll mitKaufangeboten ansprechen."Die Beratungsgesellschaft Ebner Stolz wird als strategischerPartner einen sogenannten "Quickcheck" zur Bestandsaufnahme beiVerkaufsinteressenten vor Ort vornehmen. Der zur GenossenschaftlichenFinanzgruppe gehörende Eigenkapitalfinanzierer VR Equitypartner stehtals optionaler Co-Investor für Family Offices bereit. Ein Quasi Boardvon maximal acht plus zwei Familienunternehmern steuert dieAusrichtung des Services. Bereits committet sind zwei Unternehmer,darunter Hans-Ewald Reinert, Reinert Wurstwaren.Die geplanten Unternehmenstransaktionen liegen in einerGrößenordnung ab fünf bis rund 200 Mio. Euro Jahresumsatz. Nichtberücksichtigt werden beim EC Match Making Restrukturierungsfällesowie Start-Up Unternehmen. Der Entrepreneurs Club fokussiert sichbei dem Service auf das Zusammenbringen der richtigen Partner sowiedie Stärkung von Marke und Netzwerk. Der dem Match Makingnachgelagerte Prozess von Due Diligence, Kaufpreisfindung sowierechtlicher und steuerlicher Strukturierung wird von den Beratern desVertrauens von Käufer und Verkäufer begleitet.Weitere Informationen auf http://matchmaking.entrepreneursclub.euÜber Der Entrepreneurs ClubDer Entrepreneurs Club entwickelt und etabliert seit 2005Dienstleistungen für Familienunternehmen in strategischen Feldern wieUnternehmensnachfolge, Suche von Fach- und Führungskräften undEmployer Branding. Seine Vision ist es, die darin in Deutschlandrelevanteste Anlaufstelle für Familienunternehmen und Unternehmer zusein. Der Entrepreneurs Club sieht sich als kreativer Ursprung vonIdeen und definiert als Marke und Organisation den Rahmen für dieoperativen Ansätze.www.entrepreneursclub.euÜber Ebner StolzAls eine der größten unabhängigen mittelständischenBeratungsgesellschaften in Deutschland betreut Ebner Stolzüberwiegend mittelständische Industrie-, Handels- undDienstleistungsunternehmen verschiedener Branchen. DasDienstleistungsangebot umfasst die Wirtschaftsprüfung sowie dieSteuer-, Rechts- und Unternehmensberatung. Das Unternehmenbeschäftigt 1.300 Mitarbeiter an 15 Standorten. www.ebnerstolz.deÜber VR EquitypartnerVR Equitypartner begleitet mittelständische Familienunternehmenbei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen.Beteiligungsanlässe sind Wachstums- und Expansionsfinanzierungen,Unternehmernachfolgen oder Gesellschafterwechsel. Als Tochter der DZBANK bietet VR Equitypartner Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungensowie Mezzaninefinanzierungen an. Das Portfolio umfasst derzeit rund100 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 500 Mio. EUR.www.vrep.dePressekontakt:Der Entrepreneurs Club e.K.Marko SchweigererIsmaninger Straße 11381675 MünchenTel. +49 89 4161465-16marko.schweigerer@entrepreneursclub.euEbner StolzIsabell ZemelkaKronenstraße 3070174 StuttgartTel. +49 711 2049-1500isabell.zemelka@ebnerstolz.deVR Equitypartner GmbHSusanne GremmlerPlatz der Republik60265 Frankfurt am MainTel.: +49 69 710 476-482susanne.gremmler@vrep.deOriginal-Content von: Der Entrepreneurs Club e.K., übermittelt durch news aktuell