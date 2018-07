ECN Capital: Was sagt man dazu?

Für die Aktie ECN Capital stehen per 23.07.2018 3,62 CAD an der Heimatbörse Toronto zu Buche. ECN Capital zählt zum Segment "Spezialisierte Finanzen".Nach einem bewährten Schema haben wir ECN Capital auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von ECN Capital investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,1 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Specialty Finance einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,8 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

