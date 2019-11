ECN Capital: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Kurs der Aktie ECN Capital steht am 17.11.2019, 07:51 Uhr an der heimatlichen Börse Toronto bei 4.4 CAD. Der Titel wird der Branche "Spezialisierte Finanzen" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir ECN Capital einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob ECN Capital jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der ECN Capital als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 5,55 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 26,42 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 4,39 CAD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der ECN Capital verläuft aktuell bei 4,43 CAD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 4,39 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -0,9 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 4,43 CAD angenommen. Dies wiederum entspricht für die ECN Capital-Aktie der aktuellen Differenz von -0,9 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 146,88. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von ECN Capital zahlt die Börse 146,88 Euro. Dies sind 394 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 29,75. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.