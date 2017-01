"ECHT KUH-L!" - Schülerwettbewerb zu Regionalität / Jetzt noch Mitmachen und tolle Preise gewinnen

Bonn (ots) - Der Schülerwettbewerb "ECHT KUH-L!" desBundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft beschäftigt sichdiesmal mit dem Thema "Regionalität". Noch bis zum 31. März sindSchülerinnen und Schüler eingeladen, sich unter dem Motto "Wissenwo's herkommt - Lebensmittel aus der Region" zu beteiligen. Für diebesten Arbeiten gibt's attraktive Preise zu gewinnen.Der Wettbewerb "ECHT KUH-L!" beschäftigt sich grundsätzlich mitnachhaltiger Landwirtschaft und Ernährung sowie mit dem Ökolandbauund setzt jährlich thematische Schwerpunkte. Im Schuljahr 2016/2017sollen Kinder und Jugendliche herausfinden, was das Besondere anheimischen Lebensmitteln ist. Welche Vorteile haben sie? Wie arbeitendie (Bio-)Bauern in der Region? Woran erkennt man regionale Produkteund wo kann man sie kaufen? Darum geht's in diesem Jahr bei "ECHTKUH-L!".Einsendeschluss ist der 31. März 2017. Es bleibt also nochgenügend Zeit, um mitzumachen und die Trophäe "Kuh-le Kuh" in Gold,Silber oder Bronze zu gewinnen sowie eine dreitägige Berlin-Reise,einen Tagesausflug oder einen der vielen Sachpreise. Der "SonderpreisSchule" im Gesamtwert von 1.000 Euro geht an klassen- und/oderjahrgangsübergreifende Projekte.Mitmachen dürfen alle, die in die 3. bis 10. Klasse einerallgemein bildenden Schule gehen. Auch außerschulische Gruppen könnengerne mitmachen. Die Schüler sollen Aktionen und Projektedurchführen, die sich informativ und kreativ dokumentieren undkommunizieren lassen, zum Beispiel als Plakat, Collage, Wandzeitungoder Ausstellung, als Magazin, Zeitschrift oder Zeitung, alsReportage oder Musikvideo, als Projektdokumentation, als Website,Blog oder Handarbeit (DIY) oder als Spiel.Projektkontext:Der Schülerwettbewerb "ECHT KUH-L!" ist eine Maßnahme desBundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltigerLandwirtschaft (BÖLN), initiiert vom Bundesministerium für Ernährungund Landwirtschaft (BMEL) und durchgeführt in der Bundesanstalt fürLandwirtschaft und Ernährung. www.ECHTKUH-L.de.Pressekontakt:Wettbewerbsbüro "ECHT KUH-L!"c/o m&p: public relationsChristel MarxenJoseph-Schumpeter-Allee 2353227 BonnTel.: 0228-410028-42Mail: echtkuh-l@mp-gmbh.dewww.echtkuh-l.de#echtkuhlOriginal-Content von: Sch?lerwettbewerb ECHT KUH-L!, übermittelt durch news aktuell