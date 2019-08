ECHO akquiriert erstes Hotel für EUR 66MM in Wien

Pfäffikon (ots) - ECHO Partners AG ("ECHO Partners") hat die ersteHotelakquisition in Wien abgeschlossen. Die Akquisition erfolgt über den neugegründeten Luxemburger Hotelfonds ECHO Fund SCSp ("ECHO"). ECHO akquiriert dasRadisson Blu Park Royal Palace Hotel in Wien. Das Radisson Blu Park Royal PalaceHotel ist ein Vier-Stern Superior Hotel in unmittelbarer Nähe zum SchlossSchönbrunn, einer der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Österreich, und in derNähe vom Zoo sowie vom Technischen Museum.Akquisition gemäß den ECHO AkquisitionskriterienDer erste Abschluss binnen der ersten Monate nach der Fondsgründung im zweitenQuartal 2019 unterstreicht die rasche Umsetzung der Strategie von ECHO Partnersim Ankauf und der Wertsteigerung von zentralen Hotels in Kernstädten wie Wien,Amsterdam, Budapest oder Prag. Die Immobilie hat einen Gesamtkaufpreis von EUR66MM und mit Austria Trend Hotels einen AAA-Pächter. Das Hotel verfügt über 233Zimmer, inklusive 21 Suiten.Das Hotel befindet sich in exzellenter Lage im 14. Wiener Gemeindebezirk undbietet eine direkte Sicht auf Schloss Schönbrunn, eine der bekanntestenSehenswürdigkeiten in Wien. Im Park des Schlosses befindet sich der Zoo. DieLage des Hotels ermöglicht ausgezeichneten Zugang zu öffentlichenVerkehrsmitteln, mit welchen man rasch ins Wiener Stadtzentrum gelangt.Darüber hinaus hat ECHO Partners Möglichkeiten identifiziert, um das weiterePotential der Immobilie auszuschöpfen. Schon bei Ankauf wurde der Ausbau vonweiteren 14 Hotelzimmern vereinbart, was sowohl zu einer Wertsteigerung derImmobilie als auch zu einer Umsatzausweitung des Betreibers führt.KommentarVitus Eckert, Gründungspartner von ECHO, kommentiert dazu: "Mit unserer erstenAkquisition nach Gründung unseres Hotelfonds konnten wir unsere starken Akquise-und Wertsteigerungsmöglichkeiten beweisen. Wir erwarten, zeitnah zwei weitereHotels im Einklang mit unseren strengen Akquisitionskriterien zu erwerben".Michael Regner, Gründungspartner von ECHO, ergänzt: "Die Immobilie verfügt überäußerst attraktive Bedingungen für unsere Investoren und bietet in Zukunfterhebliches Wertsteigerungspotential. Einen ersten Schritt der Implementierungwerden wir mit dem wertsteigernden Ausbau mit 14 Zimmern setzen."Über ECHO Partners AGECHO Partners AG mit Sitz in Pfäffikon, Schweiz, investiert in Hotelimmobilienin den führenden kontinentaleuropäischen Touristenstädten wie z.B Wien,Amsterdam oder Budapest und setzt dabei auf langfristige Tourismustrends. ECHOfokussiert sich auf einen Ankaufswert im Bereich von 10-70 Mio. Euro und einerZielankaufsrendite von über 5%. Der ECHO Fonds ist der erste in Umsetzung dieserStrategie errichtete Investmentfonds von ECHO Partners.Kontakt:ECHO Partners AGE-Mail:investors@echopartners.fundTelefon: +41 44 586 09 55www.echopartners.fundOriginal-Content von: ECHO Partners AG, übermittelt durch news aktuell