ECHO 2017: Die Preisverleihung von Musikern für Musiker wird präsentiert von Xavier Naidoo und Sasha - zu sehen am 7.4. um 20:15 Uhr bei VOX

Köln (ots) - Wenn VOX am 7.4. um 20:15 Uhr - einen Tag nach derVerleihung - den "ECHO 2017 - Der Deutsche Musikpreis" ausstrahlt,steht alles ganz unter dem Motto: von Musikern für Musiker.Dementsprechend werden mit Xavier Naidoo und Sasha auch zweihochkarätige deutsche Sänger als Gastgeber durch den Award-Abendführen. Die beiden werden beim Gipfeltreffen der deutschen undinternationalen Musikfamilie nicht nur zahlreiche Preisträger,sondern auch einige erstklassige Musik-Acts auf der Bühne begrüßen.Die US-Band Linkin Park reist zu einem ihrer seltenen deutschenTV-Auftritte nach Berlin und stellt gemeinsam mit der Sängerin Kiiaraden Song "Heavy" vor, die Single-Auskopplung ihres mit Spannungerwarteten neuen Albums "One More Light".VOX-Chefredakteur und -Unterhaltungschef Kai Sturm: "Seit wirXavier und Sasha in Südafrika bei den Dreharbeiten zu 'Sing meinenSong' kennengelernt haben, haben wir ein vertrauensvolles Verhältnis.Deshalb freue ich mich sehr, dass sie unsere VOX-Premiere derECHO-Verleihung begleiten. Beide sind nicht nur herausragendeRepräsentanten der deutschen Musikszene, sondern auch alsTV-Persönlichkeiten nachhaltig erfolgreich. Beim ECHO 2017 werden sieihre erfolgreichsten Kollegen und Mitstreiter auszeichnen und durchdie Augenhöhe zu den Preisträgern die Veranstaltung nachhaltigprägen."Xavier Naidoo freut sich auf die anstehende Aufgabe: "Als VOX michgefragt hat, ob ich in diesem Jahr die ECHO-Verleihung moderierenwürde, dachte ich: Eine Musikshow zusammen mit Sasha und VOX? Das hatja schon mal gut geklappt, da bin ich gerne dabei (lacht). Außerdemempfinde ich es als große Ehre, meine Musikerkollegen an diesem Abendauszeichnen und hochleben lassen zu dürfen." Und Gastgeber-KollegeSasha ergänzt: "Genau, Xavier und ich waren bei der VOX-Premiere von,Sing meinen Song' dabei, da lassen wir uns die ECHO-Premierenatürlich auch nicht entgehen (lacht). Wir wissen beide ausErfahrung, dass die Verleihung für alle Kollegen etwas ganzBesonderes ist und wollen insbesondere die Preisträger an diesemAbend zusammen mit allen Gästen verbal und musikalisch abfeiern. Wirfreuen uns drauf!"VOX zeigt die ECHO Preisverleihung mit den Gastgebern XavierNaidoo und Sasha am Freitag, den 07.04. um 20:15 Uhr.