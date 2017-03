ECHA bestätigt bisherige Einstufung von Glyphosat als nicht krebserregend

Berlin (ots) - Der Ausschuss für Risikobeurteilung (RAC) derEuropäischen Chemikalienagentur (ECHA) hat die Einstufung vonGlyphosat als nicht krebserregend bestätigt.ECHA begutachtete in einem unabhängigen und transparenten Prozesssehr sorgfältig das umfangreiche Datenmaterial. Die Behörde kam zudem eindeutigen Schluss, dass Glyphosat nicht krebserregend ist undkeine mutagenen, fortpflanzungsschädigenden oder genotoxischenEigenschaften aufweist. Die EU-Mitgliedsstaaten, zahlreiche Expertenund verschiedene Interessengruppen sowie die allgemeineÖffentlichkeit hatten im Rahmen eines öffentlichenKonsultationsverfahrens die Gelegenheit, an diesem Bewertungsprozessmitzuwirken.ECHA wird nun ihren Vorschlag zur harmonisierten Einstufung vonGlyphosat zur abschließenden Genehmigung an die EuropäischeKommission weiterleiten.Ursula Lüttmer-Ouazane, Sprecherin der ArbeitsgemeinschaftGlyphosat (AGG)* sagte dazu: "Das Ergebnis des RAC ist eine weitereBestätigung der seit Jahrzehnten bekannten Eigenschaften desWirkstoffs Glyphosat. Es untermauert erneut die früherenSicherheitsbewertungen von Glyphosat, die bereits von Behördenweltweit durchgeführt wurden. Die wissenschaftlichen Argumente, diefür eine erneute Zulassung von Glyphosat sprechen, sind erdrückend.Für die Mitgliedstaaten gibt es nun keine Hinderungsgründe mehr, sichdem zu verweigern. Ich hoffe nun auch, dass die überaus emotionalenund unsachlichen Debatten zu diesem Thema jetzt der Vergangenheitangehören."*In der Arbeitsgemeinschaft Glyphosat engagieren sich dieUnternehmen ADAMA Deutschland GmbH, Cheminova Deutschland GmbH & Co.KG, Helm AG, Monsanto Agrar Deutschland GmbH, Nufarm DeutschlandGmbH, Syngenta Agro GmbH. Die Arbeitsgemeinschaft Glyphosat ist eininformeller Zusammenschluss der Unternehmen und keine rechtlichselbstständige Einheit.Pressekontakt:Arbeitsgemeinschaft Glyphosat | www.glyphosat.de |arbeitsgemeinschaft@glyphosat.deUrsula Lüttmer-OuazaneGeneral Manager Germany/Commercial Director NW-EuropeCheminova Deutschland GmbH & Co. KGFMC Agricultural SolutionsEmail: ursula.luettmer-ouazane@fmc.comTel.: + 49 (0) 4141 / 9204 280Mobil: +49 (0) 172 / 2670 562Original-Content von: Arbeitsgemeinschaft Glyphosat, übermittelt durch news aktuell