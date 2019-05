ECA Marcellus I: Was war das denn?

Der Kurs der Aktie ECA Marcellus I steht am 08.05.2019, 09:01 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 1,86 USD. Der Titel wird der Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion" zugerechnet.

Wie ECA Marcellus I derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die ECA Marcellus I-Aktie ein Durchschnitt von 1,83 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,86 USD (+1,64 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (1,82 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,2 Prozent), somit erhält die ECA Marcellus I-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. ECA Marcellus I erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: ECA Marcellus I ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 6,05 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 91 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 68,34 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 23,79 Prozent liegt ECA Marcellus I 18,64 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5,15. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.