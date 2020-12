EBIZ ETF: 3 ETFs für den Cybermontag; News für Anleger!

An der Einzelhandelsfront steht der Schwarze Freitag im Rückspiegel, und das bedeutet nur eines: Der Cybermontag ist da. Letztes Jahr beliefen sich die Verkäufe am Cybermontag auf 9,4 Milliarden Dollar, gegenüber 7,9 Milliarden Dollar im Jahr 2018, und diese Zahl wird in diesem Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie wahrscheinlich exponentiell ansteigen. Für die Feierlichkeiten zum Cybermontag gibt es bereits Schwung. Die Online-Verkäufe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung