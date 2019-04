EBG compleo zieht erfolgreiche Zwischenbilanz auf der HANNOVER MESSE

Dortmund/Hannover (ots) - EBG compleo nimmt als Aussteller an derHANNOVER MESSE vom 01. bis 05. April 2019 in der niedersächsischenLandeshauptstadt teil. In Halle 27, Stand E68, stellt das Unternehmenim Rahmen der weltgrößten Industriemesse seine neuesten Modelle vonAC- und DC- Ladestationen für den Bereich Elektromobilität aus. Mitdabei ist auch die neueste Innovation: die DC-Ladestation CITO 240."Unser Team ist über die Teilnahme an der diesjährigen HANNOVERMESSE als Plattform für die Präsentation unserer Innovationen sehrerfreut. Als Hersteller von zuverlässigen und intelligentenLadestationen bieten wir ein umfassendes Portfolio für denWachstumsmarkt Elektromobilität an. In der Themenhalle IntegratedEnergy fühlen wir uns daher sehr gut aufgehoben und führenhervorragende Gespräche mit potenziellen Kunden und Anwendern", soDag Hagby, Inhaber der EBG compleo.Erstmals stellt EBG compleo die Neuentwicklung CITO 240 vor, diedas Beste aus allen Welten vereint: Schneller und preiswerterDC-Ladepunkt, bewährte AC-Technik (gleichzeitiges AC-/DC-Ladenmöglich) und Eichrechtskonformität dank SAM. Die 24kW-Ladesäule istim Betrieb besonders leise und bietet viele weitere Vorteile zugängigen Lösungen auf dem Markt.Auch SAM, das bereits seit einigen Monaten für viel Aufsehen inder Branche sorgt, können die Messebesucher vor Ort ausführlichkennenlernen. Das Speicher- und Anzeigemodul (kurz: SAM) ermöglichtdie eichrechtskonforme Abrechnung an Ladestationen. EBG compleo istfür die notwendigen Prozesse rund um die Eichrechtskonformität vonAC-Ladestationen durch die PTB (Physikalisch-TechnischeBundesanstalt) zertifiziert. Viele bekannte Unternehmen setzen aufdie Lösung SAM, weil sie preiswert und unkompliziert das Eichrechterfüllt."Wir sind erfreut darüber, dass die Produkte der EBG group einenexzellenten Ruf in der Branche genießen und wir alsFinanzierungspartner über eine Stille Beteiligung dieses Wachstumbegleiten dürfen. Die HANNOVER MESSE ist der bedeutende Marktplatzfür Technologien der Zukunft und daher ein Magnet für Fachpublikum imZeitalter des Internets der Dinge und neuer Mobilitätslösungen", soOliver Kolbe, Vorstand der PartnerFonds AG.Über die EBG compleo GmbH:EBG compleo entwickelt und fertig seit 2019 Ladesäulen für dieElektromobilität. Europaweit sind bereits mehr als 17.000 Ladepunktevon EBG compleo im Einsatz. Die Ladesäulen stehen für Langlebigkeitsowie Qualität und werden nach neuesten Standards und Normenentwickelt. Innovative Softwarelösungen und attraktive Service &Wartungsdienstleistungen runden das Portfolio ab. Mit hochwertigen,robusten Produkten und komfortablen Ladelösungen werden gemeinsam mitKunden zuverlässige Ladeinfrastrukturen für die Mobilität von morgengestaltet. EBG compleo ist Teil der EBG group.Pressekontakt:EBG compleo GmbHTobias SiebelLeiter MarketingOberste-Wilms-Straße 15a44309 DortmundDeutschlandT: +49 2306 923 70F: +49 2306 923 790info@ebg-compleo.dewww.ebg-compleo.deOriginal-Content von: EBG compleo GmbH, übermittelt durch news aktuell