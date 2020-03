EASY SOFTWARE AG: CEO abberufen! Aktie reagiert mit Kurssprung

Bereits in der letzten Woche teilte der Dokumentenmanagement-Spezialist EASY SOFTWARE AG ganz formell mit, dass Großaktionäre mit zusammen mehr als 60 Prozent der Stimmrechte an der Gesellschaft die Gesellschaft per Schreiben informiert haben, dass sie das Vertrauen in die Amtsführung des Vorstandsvorsitzenden, Herrn Dieter Weihhaar, verloren haben. Als Grund nannten sie die wiederholten Prognoseverfehlungen der Gesellschaft.

