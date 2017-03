EANS-Stimmrechte: voestalpine AG

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

EANS-PVR: voestalpine AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

-------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung.



Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen: ----------------------------------- Name: voestalpine AG Sitz: Linz Staat: Österreich

Bekanntmachung gemäß § 93 Abs. 1 Börsegesetz

Die voestalpine AG gibt hiermit gemäß § 93 Abs. 1 Börsegesetz bekannt, dass die am 6. März 2017 angekündigte Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital zur Ausgabe von 1.400.000 neuer auf den Inhaber lautende Stück Stückaktien am 30.03.2017 im Firmenbuch der Gesellschaft eingetragen wurde. Mit 30.03.2017 beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 320.394.836,99 und ist zerlegt in 176.349.163 Aktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Rückfragehinweis: DI Peter Fleischer Head of Investor Relations Tel.: +43/50304/15-9949 Fax: +43/50304/55-5581 mailto:peter.fleischer@voestalpine.com http://www.voestalpine.com

Emittent: voestalpine AG voestalpine-Straße 1 A-4020 Linz Telefon: +43 50304/15-9949 FAX: +43 50304/55-5581 Email: IR@voestalpine.com WWW: www.voestalpine.com Branche: Metallindustrie ISIN: AT0000937503 Indizes: WBI, ATX Prime, ATX Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch