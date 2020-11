EANS-Stimmrechte: Wienerberger AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

--------------------------------------------------------------------------------Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einereuropaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------ÜberblickMeldung erfolgt nach FristablaufAchtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenneine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.1. Emittent: Wienerberger AG2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)3. Meldepflichtige PersonName: Teachers Insurance and Annuity AssociationSitz: New York CityStaat: USA4. Namen der Aktionäre: 1. College Retirement Equities Fund; 2. TIAA-CREF QntIntl Small-Cap Equity Fund5. Datum der Schwellenberührung: 20.11.20206. Gesamtposition der meldepflichtigen Person______________________________________________________________________________| | |Prozentanteile| | || | | der | | || | | Stimmrechte, | | || |Prozentanteile| die die | | || | der | Finanz-/ | Summe von |Gesamtzahl der|| | Stimmrechte, | sonstigen |7.A + 7.B in %| Stimmrechte || |die zu Aktien | Instrumente | |des Emittenten|| |gehören (7.A) |repräsentieren| | || | | (7.B.1 + | | || | | 7.B.2) | | ||__________________|______________|______________|______________|______________|| Situation am | | | | || Tag der | 4,04 % | 0,00 % | 4,04 % | 115 187 982 ||Schwellenberührung| | | | ||__________________|______________|______________|______________|______________|| Situation in der | | | | ||vorherigen Meldung| 4,35 % | 0,00 % | 4,35 % | ||(sofern anwendbar)| | | | ||__________________|______________|______________|______________|______________|Details7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:____________________________________________________________________________|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören ||____________________________________________________________________________|| | Anzahl der Stimmrechte | Prozentanteil der Stimmrechte || |_______________________________|_______________________________|| ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt || Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG || | 2018) | 2018) | 2018) | 2018) ||____________|_______________|_______________|_______________|_______________||AT0000831706| 0| 4 652 886| 0,00 %| 4,04 %||____________|_______________|_______________|_______________|_______________|| Subsumme A | 4 652 886 | 4,04 % ||____________|_______________________________|_______________________________|______________________________________________________________________________|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 ||______________________________________________________________________________|| | | | Anzahl der | || | | |Stimmrechte die | || Art des | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden | Prozentanteil || Instruments | | | können |der Stimmrechte||______________|_______________|______________|________________|_______________|| | | Subsumme B.1 | | ||______________|_______________|______________|________________|_______________|______________________________________________________________________________|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 ||______________________________________________________________________________|| | | | Physisches | |Prozentanteil|| Art des |Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Anzahl der | der ||Instruments| | | Settlement |Stimmrechte| Stimmrechte ||___________|____________|______________|____________|___________|_____________|| | | |Subsumme B.2| | ||___________|____________|______________|____________|___________|_____________|8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oderFinanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der oberstenkontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:______________________________________________________________________________| | | | | Direkt | || | | | Direkt | gehaltene | || | | Direkt | gehaltene | Finanz-/ | Total von || Ziffer | Name |kontrolliert| Stimmrechte | sonstige | beiden (%) || | |durch Ziffer|in Aktien (%)|Instrumente | || | | | | (%) | ||_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________|| |Teachers | | | | || |Insurance and| | | | || 1 |Annuity | | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %|| |Association | | | | ||_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________|| 2 |Nuveen, LLC | 1 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %||_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________|| |TIAA-CREF | | | | || |Asset | | | | || 3 |Management, | 2 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %|| |LLC | | | | ||_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________|| |TIAA-CREF | | | | || |Investment | | | | || 4 |Management, | 3 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %|| |LLC | | | | ||_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________|| |College | | | | || 5 |Retirement | 4 | 3,90 %| 0,00 %| 3,90 %|| |Equities Fund| | | | ||_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________|| |Nuveen | | | | || 6 |Finance, LLC | 2 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %||_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________|| |Teachers | | | | || 7 |Advisers, LLC| 6 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %||_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________|| |TIAA-CREF | | | | || 8 |International| 7 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %|| |Equity Fund | | | | ||_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________|| |TIAA-CREF | | | | || |Life | | | | || 9 |International| 7 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %|| |Equity Fund | | | | ||_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________|| |TIAA-CREF Qnt| | | | || |Intl Small- | | | | || 10 |Cap Equity | 7 | 0,14 %| 0,00 %| 0,14 %|| |Fund | | | | ||_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________|9. Im Falle von StimmrechtsvollmachtDatum der Hauptversammlung: -Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten10. Sonstige Kommentare:The voting rights of the 4.493.886 shares (3.90 %) in Wienerberger AG directlyheld by College Retirement Equities Fund can be exercised independently by TIAA-CREF Investment Management, LLC pursuant to a Policy Statement on CorporateGovernance. Therefore, the above mentioned 4.493.886 shares (3.90 %) areattributable also to TIAA-CREF Investment Management, LLC pursuant to sec 133 ofthe Austrian Stock Exchange Act 2018.Immediately before the trade on 20 October 2020 (which is hereby notified) thevoting rights directly held by College Retirement Equities Fund and attributablealso to TIAA-CREF Investment Management, LLC were 4,06% and that is why thisnotification is made (as the voting rights have fallen and crossed 4%, namelyfrom 4,06% to 3,90%).The voting rights of the 159.000 shares (0.14 %) in Wienerberger AG directlyheld by TIAA-CREF Qnt Intl Small-Cap Equity Fund can be exercised independentlyby Teachers Advisers, LLC pursuant to a Policy Statement on CorporateGovernance. Therefore, the above mentioned 159.000 shares (0.14 %) areattributable also to Teachers Advisers, LLC pursuant to sec 133 of the AustrianStock Exchange Act 2018.The aforementioned (in point 6.) previous notification (4.35 %) relates to thenotification made by the same group-highest controlling person (TeachersInsurance and Annuity Association) on 20 October 2020.Rückfragehinweis:Anna Maria Grausgruber, Head of Investor Relations Wienerberger AGt +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.comEnde der Mitteilung euro adhoc-------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Wienerberger AGWienerbergerplatz 1A-1100 WienTelefon: +43 1 60 192-0FAX: +43 1 60 192-10159Email: office@wienerberger.comWWW: www.wienerberger.comISIN: AT0000831706, AT0000A2GLA0Indizes: ATXBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Wienerberger AG, übermittelt durch news aktuell