EANS-Stimmrechte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

1. Emittent: SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)3. Meldepflichtige PersonName: Global Alpha Capital Management PartnershipSitz: MontrealStaat: Canada4. Namen der Aktionäre:5. Datum der Schwellenberührung: 29.9.2021______________________________________________________________________________|6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ||______________________________________________________________________________|| | |Prozentanteile| | || | | der | | || | | Stimmrechte, | | || |Prozentanteile| die die | | || | der | Finanz-/ | |Gesamtzahl der|| | Stimmrechte, | sonstigen |Summe von | Stimmrechte || |die zu Aktien | Instrumente |7.A + 7.B in %|des Emittenten|| |gehören (7.A) |repräsentieren| | || | | (7.B.1 + | | || | | 7.B.2) | | ||__________________|______________|______________|______________|______________||Situation am Tag | | | | ||der |4,37 % | 0,00 % |4,37 % |16 000 000 ||Schwellenberührung| | | | ||__________________|______________|______________|______________|______________||Situation in der | | | | ||vorherigen Meldung| | | | ||(sofern anwendbar)|4,37 % | | | ||__________________|______________|______________|______________|______________|Details7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:____________________________________________________________________________|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören ||____________________________________________________________________________|| | Anzahl der Stimmrechte | Prozentanteil der Stimmrechte || |_______________________________|_______________________________|| ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt || Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG || | 2018) | 2018) | 2018) | 2018) ||____________|_______________|_______________|_______________|_______________||AT0000946652| | 699 235| | 4,37 %||____________|_______________|_______________|_______________|_______________|| Subsumme A | 699 235 | 4,37 % ||____________|_______________________________|_______________________________|______________________________________________________________________________|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 ||______________________________________________________________________________|| | | | Anzahl der | || | | |Stimmrechte die | || Art des | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden | Prozentanteil || Instruments | | | können |der Stimmrechte||______________|_______________|______________|________________|_______________|| | | Subsumme B.1 | | ||______________|_______________|______________|________________|_______________|______________________________________________________________________________|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 ||______________________________________________________________________________|| | | | Physisches | |Prozentanteil|| Art des |Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Anzahl der | der ||Instruments| | | Settlement |Stimmrechte| Stimmrechte ||___________|____________|______________|____________|___________|_____________|| | | |Subsumme B.2| | ||___________|____________|______________|____________|___________|_____________|8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oderFinanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der oberstenkontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:_____________________________________________________________________________| | | | | Direkt | || | | | Direkt | gehaltene | || | | Direkt | gehaltene | Finanz-/ | Total von || Ziffer | Name |kontrolliert| Stimmrechte | sonstige | beiden (%) || | |durch Ziffer|in Aktien (%)|Instrumente | || | | | | (%) | ||_________|____________|____________|_____________|_____________|_____________|| |Global Alpha| | | | || |Capital | | | | || 1 |Management | | | | || |Partnership | | | | ||_________|____________|____________|_____________|_____________|_____________|| |Global Alpha| | | | || |Capital | | | | || 2 |Management | 1 | 4,37 %| | 4,37 %|| |Ltd. | | | | ||_________|____________|____________|_____________|_____________|_____________|9. Im Falle von StimmrechtsvollmachtDatum der Hauptversammlung: -Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten10. Sonstige Kommentare:Global Alpha Capital Management Ltd. is a Canadian based discretionary assetmanager, and has filed the notification on behalf of a number of pooled fundsand client accounts, for which Global Alpha Capital Management Ltd. hasdiscretionary control of voting rights. The pooled fund units are held byvarious clients. Global Alpha Capital Management Ltd. does not hold any of theshares on its own behalf.