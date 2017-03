EANS-Stimmrechte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

Weitere Suchergebnisse zu "Schoeller-Bleckmann Oilfield":

Angaben zum Mitteilungspflichtigen: ----------------------------------- Name: Aberdeen Asset Managers Limited Sitz: Aberdeen Staat: United Kingdom

Ternitz, 13. März 2017: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) wurde am 10. März 2017 darüber informiert und teilt gemäß § 93 Abs 2 BörseG mit, dass Aberdeen Asset Managers Limited, auch für sämtliche ihrer Tochtergesellschaften handelnd und in ihrer Funktion als Verwalter mit Verwaltungsvollmacht vielfach verwalteter Portfolien ("AAML"), zum 08. März 2017 auf Basis von Investmentfonds und getrennten Kundenkonten 619.288 Aktien an SBO hält, die 3,87% an Stimmrechten in SBO repräsentieren.

Insgesamt hält AAML 632.284 Aktien, die 3,95% des gesamten Kapitals von SBO repräsentieren. Dies inkludiert 12.996 Aktien, die ausgeliehen sind und an denen AAML sich das Recht zur Rückforderung vorbehalten hat.

Zum 08. März 2017 ist die Aufteilung der Aktien mit Stimmrecht wie folgt: o 619.288 Aktien, die 3,87% der Stimmrechte repräsentieren o 12.996 Aktien, die ausgeliehen sind und an denen AAML sich das Recht zur Rückforderung vorbehalten hat; diese repräsentieren 0,08% der Stimmrechte (klassifiziert als Finanzinstrument).

Die Aktien werden von Aberdeen Asset Managers Limited (3,01% der Stimmrechte zuzüglich 0,08% ausgeliehene Aktien) und Aberdeen Asset Investments Limited (0,86% der Stimmrechte) gehalten.

Die Gesamtbeteiligung hat sich daher unter die 4% Meldeschwelle gemäß § 91 BörseG verringert.

Die Prozentsätze wurden auf Basis der Anzahl der Stimmrechte der SBO zum jeweiligen Stichtag (16.000.000) berechnet.

