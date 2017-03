EANS-Stimmrechte: OMV Aktiengesellschaft

Weitere Suchergebnisse zu "OMV":

Die OMV Aktiengesellschaft ("OMV") teilt gemäß § 93 Abs. 2 BörseG mit, dass sie am 7. März 2017 die folgende Beteiligungsmeldung gemäß den §§ 91 ff BörseG erhalten hat:

Überblick Meldung erfolgt nach Fristablauf

1. Emittent: OMV Aktiengesellschaft

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person Syndikat (§ 92 Z 1 BörseG) ______________________________________________________________________________



|_______Name/Nachname_______|________Sitz_________|___________Staat____________| |International Petroleum |Abu Dhabi |Vereinigte Arabische Emirate| |Investment_Company_PJSC____|_____________________|____________________________| |Österreichische Bundes- und|Wien |Österreich | |Industriebeteiligungen_GmbH|_____________________|____________________________|

4. Namen der Aktionäre:

5. Datum der Schwellenberührung: 19.1.2017

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________



| | | % der | | _ | | | % der | Stimmrechte, | |Gesamtzahl der | | | Stimmrechte, | die die | Total von |Stimmrechte des| | |die zu Aktien | Finanz-/ |beiden in % | Emittenten | | |gehören (7.A) | sonstigen | (7.A + 7.B) | | | | | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|_____________|_______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 56,40 % | 0,00 % | 56,40 % | 327.272.727 | |Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 56,40 % | | 56,40 % | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|_____________|_______________|

Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle ____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________|



| |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_______%_der_Stimmrechte_______| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | |___Aktien___|_(§_91_BörseG)_|_(§_91_BörseG)_|_(§_91_BörseG)_|_(§_91_BörseG)_| |AT0000743059|____184.581.798|_______________|________56,40_%|_______________| |_SUBTOTAL_A_|__________184.581.798__________|____________56,40_%____________|

______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_Sonstige_Instrumente_gem_§_91a_Abs_1_Z_1_BörseG______|



| | | | Anzahl der | | | Art des | Verfalldatum |Ausübungsfrist|Stimmrechte die | % der | | Instruments | | |erworben werden | Stimmrechte | |______________|______________|______________|_____können_____|________________| |______________|______________|______________|________________|________________| |______________|______________|_SUBTOTAL_B.1_|________________|________________|

______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_Sonstige_Instrumente_gem_§_91a_Abs_1_Z_3_BörseG______|



| Art des |Verfalldatum|Ausübungsfrist| Physisches | Anzahl der | % der | |Instruments| | | oder Cash |Stimmrechte |Stimmrechte | |___________|____________|______________|_Settlement_|____________|____________| |___________|____________|______________|____________|____________|____________| |___________|____________|______________|SUBTOTAL_B.2|____________|____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person _____________________________________________________________________________



| | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene |Total von| |Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | beiden | | | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige | (%) | | | | | (%) |Instrumente| | |_______|______________________|____________|___________|____(%)____|_________| | 1 |Government of Abu | | | | | |_______|Dhabi_________________|____________|___________|___________|_________| | 2 |Mubadala Investment | 1 | | | | |_______|Company_PJSC__________|____________|___________|___________|_________| | |International | | | | | | 3 |Petroleum Investment | 2 | 24,90 %| | 24,90 %| |_______|Company_PJSC__________|____________|___________|___________|_________| |___4___|Republik_Österreich___|____________|___________|___________|_________| | |Österreichische Bunds-| | | | | | 5 |und | 4 | 31,50 %| | 31,50 %| | |Industriebeteiligungen| | | | | |_______|GmbH__________________|____________|___________|___________|_________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht: Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare: Die mit gegenständlicher Meldung insgesamt gemeldeten ca 56,40% Aktien an OMV werden zu ca 24,90% von IPIC direkt gehalten, während ca 31,50% von der Österreichischen Bundes- und Industriebeteiligungen GmbH (ÖBIB), deren Anteile zu 100% der Republik Österreich gehören, gehalten und der IPIC für Zwecke dieser Meldung aufgrund des bestehenden Syndikatsvertrages zwischen IPIC und ÖBIB zugerechnet werden.

Die bisher direkt von der Regierung Abu Dhabis gehaltenen Anteile an IPIC (100%) wurden auf Mubadala Investment Company PJSC (MIC) als 100%-Zwischenholding der Regierung Abu Dhabis übertragen. Weder die von IPIC direkt gehaltenen Aktien an der OMV (ca 24,90%) noch das zwischen IPIC und ÖBIB bestehende Syndikat erfahren aufgrund der Übertragung eine Änderung.

Ungeachtet des Umstandes, dass das Umsetzungsgesetz (durch das MIC formell gegründet wurde und in dem die Übertragung aller Anteile an IPIC auf MIC geregelt ist) mit dem Tag seines Erlasses (i.e. 19. Jänner 2017) in Kraft gesetzt wurde, ist jenes Umsetzungsgesetz bis dato nicht formell bekanntgemacht. Obwohl MIC somit auf gesetzlicher Grundlage am 19. Jänner 2017 formell gegründet wurde, sind derzeit noch einige Registrierungsformalitäten im Gange, die zur Wirksamkeit der eigenen Rechtspersönlichkeit der MIC und zur Erlaubnis der Ausübung wirtschaftlicher Tätigkeiten erforderlich sind. Derartige ausstehende Registrierungsformalitäten betreffen bspw den Erlass der Satzung der MIC, die Registrierung mit dem Abu Dhabi Ministerium für Wirtschaftliche Entwicklung und den Erhalt einer Gewerbeberechtigung.

Weiters wurde die Identität der Entscheidungsträger der MIC erst kürzlich bekanntgemacht, was eine Freigabe der gegenständlichen Meldung im Namen der MIC erst ermöglicht hat. Der Zeitpunkt der gegenständlichen Mitteilung hängt überdies auch mit der technischen Umsetzung der Gründung einer Emiri decree company (i.e. einer auf Hoheitsakt beruhenden Gesellschaft) nach Recht der Vereinigten Arabischen Emirate zusammen.

