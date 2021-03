EANS-Stimmrechte: Andritz AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

Weitere Suchergebnisse zu "Andritz":

--------------------------------------------------------------------------------Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einereuropaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Die ANDRITZ AG wurde am 08.03.2021 über folgende Beteiligungsmeldung informiert:Meldepflichtige Person:Name: Wolfgang LeitnerNamen der Aktionäre: Custos Vermögensverwaltungs GmbH, CerberusVermögensverwaltungs GmbH, Certus Beteiligungs-GmbHGesamtposition der meldepflichtigen Person per 4. März 2021:______________________________________________________________________________| | | % der | | || | % der | Stimmrechte, | | || | Stimmrechte, | die die | |Gesamtzahl der || |die zu Aktien | Finanz-/ | Gesamt in % |Stimmrechte des|| | gehören | sonstigen | | Emittenten || | | Instrumente | | ||__________________|______________|repräsentieren|_____________|_______________|| Situation am | | | | || Tag der | 31,50% | 0,00% | 31,50% | 104.000.000 ||Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________|| Situation in der | 31,50% | 2,14 | 33,63% | ||vorherigen_Meldung|______________|______________|_____________|_______________|Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:____________________________________________________________________________|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________|| |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_|| ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt || Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG ||____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____||AT0000730007|__________6.000|_____32.749.544|_________0,01_%|________31,49_%||_Subsumme_A_|__________32.755.544___________|____________31,50_%____________|______________________________________________________________________________|B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_|| | | | Anzahl der | || Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil || Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte||______________|_______________|______________|_____können_____|_______________||______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|______________________________________________________________________________|B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_|| Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil||Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der ||___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_||___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oderFinanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der oberstenkontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:______________________________________________________________________________| | | | Direkt | Direkt | || | | Direkt | gehaltene | gehaltene |Total von||Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | beiden || | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige | (%) || | | | (%) |Instrumente| ||_______|_______________________|____________|___________|____(%)____|_________||___1___|Wolfgang_Leitner_______|____________|______0,01%|___________|____0,01%|| |Cerberus | | | | || 2 |Vermögensverwaltungs | 1 | 0,77%| | 0,77%||_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________||___3___|Custos_Privatstiftung__|_____1______|___________|___________|_________|| |Custos | | | | || 4 |Vermögensverwaltungs | 3 | 25,00%| 5,72%| 30,72%||_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________|| |Salapo | | | | || 5 |Beteiligungsverwaltungs| 3 | | | ||_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________|| 6 |Certus Beteiligungs- | 5 | 5,72%| | 5,72%||_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________|Sonstige Kommentare:Custos Vermögungsverwaltungs GmbH und Salapo Beteiligungsverwaltungs GmbH habenam 4.3.2021 einen Verschmelzungsvertrag errichtet, mit welchem das Vermögen derSalapo Beteiligungsverwaltungs GmbH übertragen werden wird. Der wesentlicheVermögensgegenstand der Salapo Beteiligungsverwaltungs GmbH besteht aus 5,72%Aktien an der ANDRITZ AG, die indirekt über die Beteiligung an der CertusBeteiligungs-GmbH gehalten werden. Nach Eintragung der Verschmelzung wird dieCustos Vermögensverwaltungs GmbH neben den 25% bereits jetzt direkt gehaltenenAktien weitere 5,72% Aktien mittelbar und somit insgesamt 30,72% Aktien an derANDRITZ AG halten.