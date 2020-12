EANS-Stimmrechte: Andritz AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

Weitere Suchergebnisse zu "Andritz":

--------------------------------------------------------------------------------Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einereuropaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Die ANDRITZ AG wurde am 22.12.2020 über folgende Beteiligungsmeldung informiert:Meldepflichtige Person: Wolfgang LeitnerNamen der Aktionäre: Custos Vermögensverwaltungs GmbH, CerberusVermögensverwaltungs GmbH, Certus Beteiligungs-GmbHGesamtposition der meldepflichtigen Person per 22. Dezember 2020:______________________________________________________________________________| | | % der | | || | % der | Stimmrechte, | | || | Stimmrechte, | die die | |Gesamtzahl der || |die zu Aktien | Finanz-/ | Gesamt in % |Stimmrechte des|| | gehören | sonstigen | | Emittenten || | | Instrumente | | ||__________________|______________|repräsentieren|_____________|_______________|| Situation am | | | | || Tag der | 31,50% | 2,14% | 33,63% | 104.000.000 ||Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________|| Situation in der | 31,50% | | 31,50% | ||vorherigen_Meldung|______________|______________|_____________|_______________|Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:____________________________________________________________________________|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________|| |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_|| ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt || Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG ||____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____||AT0000730007|__________6.000|_____32.749.544|_________0,01_%|________31,49_%||_Subsumme_A_|__________32.755.544___________|____________31,50_%____________|______________________________________________________________________________|B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_|| | | | Anzahl der | || Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil || Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte||______________|_______________|______________|_____können_____|_______________||______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|______________________________________________________________________________|B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_|| Art des | | |Physisches| Anzahl der |Prozentanteil||Instruments |Verfalldatum|Ausübungsfrist|oder Cash |Stimmrechte | der ||____________|____________|______________|Settlement|____________|_Stimmrechte_||Call-Option | |jederzeit bis | | | ||mit |n.a. |4.10.2021 | Cash | 2 222 658| 2,14 %||Barausgleich|____________|______________|__________|____________|_____________|| | | | Subsumme | 2 222 658| 2,14 %||____________|____________|______________|___B.2____|____________|_____________|Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oderFinanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der oberstenkontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:______________________________________________________________________________| | | | Direkt | Direkt | || | | Direkt | gehaltene | gehaltene |Total von||Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | beiden || | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige | (%) || | | | (%) |Instrumente| ||_______|_______________________|____________|___________|____(%)____|_________||___1___|Wolfgang_Leitner_______|____________|_____0,01_%|___________|___0,01_%|| |Cerberus | | | | || 2 |Vermögensverwaltungs | 1 | 0,77 %| | 0,77 %||_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________||___3___|Custos_Privatstiftung__|_____1______|___________|___________|_________|| |Custos | | | | || 4 |Vermögensverwaltungs | 3 | 25,00 %| 2,14 %| 27,14 %||_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________|| |Salapo | | | | || 5 |Beteiligungsverwaltungs| 3 | | | ||_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________|| 6 |Certus Beteiligungs- | 5 | 5,72 %| | 5,72 %||_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________|Sonstige Kommentare:Die Manile Privatstiftung hat am 22.12.2020 100% der Geschäftsanteile an derSalapo Beteiligungsverwaltungs GmbH, über welche sie indirekt über deren 100%-Beteiligung an der Certus Beteiligungs-GmbH 5,72% der Aktien an der ANDRITZ AGhielt, an die Custos Privatstiftung übertragen. Manile Privatstiftung hat daherihre mittelbar gehaltene Beteiligung an der ANDRITZ AG aufgegeben. Die Beteiligung der Certus Beteiligungs-GmbH an der ANDRITZ AG wurde bereits bisher über das von der Salapo Beteiligungsverwaltungs GmbH ausgegebene Genussrecht der Custos Privatstiftung und Dr. Wolfgang Leitner zugerechnet, sodass sich daraus für diese keine Änderung der zugerechneten Beteiligung ergibt. Infolge einer Änderung der Firma heißt die vormalige "SASR 58 GmbH" nunmehr "Custos Vermögensverwaltungs GmbH".