EANS-Stimmrechte: AT & S Austria Technologie und Systemtechnik Aktiengesellschaft

Veröffentlichung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen: ----------------------------------- Name: Erste Asset Management GmbH Sitz: Wien Staat: Österreich

Ergänzende Meldung zur Meldung vom 17.01.2017.

1. Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person Name:Erste Asset Management GmbH Sitz:Wien Staat:Österreich 4. Namen der Aktionäre: Erste Asset Management GmbH, ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft.m.b.H. 5. Datum der Schwellenberührung: 9.1.2017

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________



| | | % der | | _ | | | % der | Stimmrechte, | |Gesamtzahl der | | | Stimmrechte, | die die | Total von |Stimmrechte des| | |die zu Aktien | Finanz-/ |beiden in % | Emittenten | | |gehören (7.A) | sonstigen | (7.A + 7.B) | | | | | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|_____________|_______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 4,99 % | 0,00 % | 4,99 % | 38.850.000 | |Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 5,03 % | | 5,03 % | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|_____________|_______________|

Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________|



| |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_______%_der_Stimmrechte_______| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | |___Aktien___|_(§_91_BörseG)_|_(§_91_BörseG)_|_(§_91_BörseG)_|_(§_91_BörseG)_| |AT0000969985|_______________|______1.940.126|_______________|_________4,99_%| |_SUBTOTAL_A_|___________1.940.126___________|____________4,99_%_____________|

______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_Sonstige_Instrumente_gem_§_91a_Abs_1_Z_1_BörseG______|



| | | | Anzahl der | | | Art des | Verfalldatum |Ausübungsfrist|Stimmrechte die | % der | | Instruments | | |erworben werden | Stimmrechte | |______________|______________|______________|_____können_____|________________| |______________|______________|______________|________________|________________| |______________|______________|_SUBTOTAL_B.1_|________________|________________|

______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_Sonstige_Instrumente_gem_§_91a_Abs_1_Z_3_BörseG______|



| Art des |Verfalldatum|Ausübungsfrist| Physisches | Anzahl der | % der | |Instruments| | | oder Cash |Stimmrechte |Stimmrechte | |___________|____________|______________|_Settlement_|____________|____________| |___________|____________|______________|____________|____________|____________| |___________|____________|______________|SUBTOTAL_B.2|____________|____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: ______________________________________________________________________________



| | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | Total | |Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | von | | | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige |beiden | | | | | (%) |Instrumente| (%) | |_______|_________________________|____________|___________|____(%)____|_______| | 1 |Erste Asset Management | | 4,90 %| | 4,90 %| |_______|GmbH_____________________|____________|___________|___________|_______| | |ERSTE-SPARINVEST | | | | | | 2 |Kapitalanlagegesellschaft| 1 | 0,09 %| | 0,09 %| |_______|m.b.H.___________________|____________|___________|___________|_______| |_______|_________________________|____________|___________|___________|_______|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ist eine Tochtergesellschaft der Erste Asset Management GmbH. Diese Kapitalanlagegesellschaften (samt der Zweigniederlassung in der Erste Asset Management GmbH in Tschechien) verfolgen eine gemeinsame Stimmrechtspolitik für die von ihnen verwalteten Investmentfonds. Die in Punkt 8 angegebenen, gehaltenen Stimmrechtsanteile der Erste Asset Management GmbH und ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. werden nicht direkt, sondern von den Investmentfonds gehalten, die von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. Es handelt sich daher nicht um Beteiligungen der Verwaltungsgesellschaften.

Rückfragehinweis: Elke Koch, Director Investor Relations & Communications Tel: +43 3842 200-5925; Mobil: +43 676 8955 5925; e.koch@ats.net

Emittent: AT & S Austria Technologie und Systemtechnik Aktiengesellschaft Fabriksgasse 13 A-8700 Leoben Telefon: 03842 200-0 Email: e.koch@ats.net WWW: www.ats.net Branche: Technologie ISIN: AT0000969985 Indizes: WBI, Prime Market, VÖNIX, ATX GP Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch