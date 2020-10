EANS-Stimmrechte: AMAG Austria Metall AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

--------------------------------------------------------------------------------Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einereuropaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------1. Emittent: AMAG Austria Metall AG2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigenInstrumenten3. Meldepflichtige PersonGemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 133 Z 7 BörseG 2018)__________________________________________________________________________|____Vorname____|____Name/Nachname_____|________Sitz_________|____Staat____||_______________|B&C_Privatstiftung____|Wien_________________|Österreich___|| |Raiffeisenbankengruppe|Linz |Österreich ||_______________|OÖ_Verbund_eGen_______|_____________________|_____________||Franz__________|Rauch_________________|_____________________|_____________||Christine______|Delacher-Rauch________|_____________________|_____________||Jürgen_________|Rauch_________________|_____________________|_____________|4. Namen der Aktionäre: B&C AMAG Holding GmbH, B&C Kratos Holding GmbH, InvestHolding GmbH, Esola Beteiligungsverwaltungs GmbH5. Datum der Schwellenberührung: 19.10.20206. Gesamtposition der meldepflichtigen Person______________________________________________________________________________| | |Prozentanteile| | || | | der | | || |Prozentanteile| Stimmrechte, | | || | der | die die | |Gesamtzahl der|| | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte || |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten|| |gehören (7.A) | Instrumente | | || | |repräsentieren| | || | | (7.B.1 + | | ||__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________|| Situation am | | | | || Tag der | 73,40 % | 0,00 % | 73,40 % | 35 264 000 ||Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________|| Situation in der | | | | ||vorherigen Meldung| 73,40 % | | | ||(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|Details7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:______________________________________________________________________________|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_________________________________________|| |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|Prozentanteil_der_Stimmrechte_|| | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt ||ISIN der Aktien| (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG ||_______________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|____2018)_____||AT00000AMAG3___|_______________|__25_883_540___|_______________|___73,40_%____||__Subsumme_A___|__________25_883_540___________|___________73,40_%____________|______________________________________________________________________________|B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_|| | | | Anzahl der | || Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil || Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte||______________|_______________|______________|_____können_____|_______________||______________|_______________|______________|________________|_______________||______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|______________________________________________________________________________|B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_|| Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil||Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der ||___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_||___________|____________|______________|____________|___________|_____________||___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oderFinanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der oberstenkontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:______________________________________________________________________________| | | | Direkt | Direkt | || | | Direkt | gehaltene | gehaltene |Total von||Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | beiden || | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige | (%) || | | | (%) |Instrumente| ||_______|_______________________|____________|___________|____(%)____|_________||___1___|B&C_Privatstiftung_____|____________|___________|___________|_________|| 2 |B&C Holding Österreich | 1 | | | ||_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________|| 3 |B&C Industrieholding | 2 | | | ||_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________||___4___|B&C_Holding_GmbH_______|_____3______|___________|___________|_________|| |B&C | | | | || 5 |Beteiligungsmanagement | 4 | | | ||_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________||___6___|Austrowaren_HandelsgmbH|_____5______|___________|___________|_________||___7___|B&C_Kratos_Holding_GmbH|_____6______|_____2,71_%|___________|___2,71_%||___8___|B&C_KB_Holding_GmbH____|_____2______|___________|____50,00_%|__50,00_%||___9___|B&C_AMAG_Holding_GmbH__|_____8______|____50,00_%|___________|__50,00_%|| 10 |Raiffeisenbankengruppe | | | | ||_______|OÖ_Verbund_eGen________|____________|___________|___________|_________|| |Raiffeisenlandesbank | | | | || 11 |Oberösterreich | 10 | | | ||_______|Aktiengesellschaft_____|____________|___________|___________|_________||__12___|Invest_Holding_GmbH____|_____11_____|____16,50_%|___________|__16,50_%||__13___|Franz_Rauch____________|____________|___________|___________|_________|| 14 |Christine Delacher- | | | | ||_______|Rauch__________________|____________|___________|___________|_________||__15___|Jürgen_Rauch___________|____________|___________|___________|_________|| |Esola | | | | || 16 |Beteiligungsverwaltungs| 13,14,15 | 4,18 %| | 4,18 %||_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________|9. Im Falle von StimmrechtsvollmachtDatum der Hauptversammlung: -Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten10. Sonstige Kommentare:Der B&C Privatstiftung sind über ihre indirekten Tochtergesellschaften B&C AMAGHolding GmbH und B&C Kratos Holding GmbH gemäß § 133 Z 4 BörseG 2018 insgesamt18.588.631 Stimmrechte (entspricht rund 52,71% des Aktienkapitals und derStimmrechte) an der AMAG Austria Metall AG zuzurechnen.Darüber hinaus sind der B&C Privatstiftung aufgrund von Vereinbarungen zwischender B&C Industrieholding GmbH und der Raiffeisenlandesbank OberösterreichAktiengesellschaft bzw der Esola Beteiligungsverwaltungs GmbH gemäß § 133 Z 1und Z 7 BörseG 2018 7.294.909 Stimmrechte (entspricht rund 20,68% desAktienkapitals und der Stimmrechte) an der Emittentin zuzurechnen. Insgesamtsind der B&C Privatstiftung somit gemäß § 133 BörseG 2018 25.883.540 Stimmrechte(entspricht rund 73,40% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der AMAGAustria Metall AG zuzurechnen.Im Zuge einer gruppeninternen Verschmelzung soll das gesamte Vermögen der B&CAMAG Holding GmbH auf die B&C KB Holding GmbH übertragen werden. MitDurchführung dieser Verschmelzung wird sich die Kette der kontrolliertenUnternehmen im Hinblick auf die derzeit von der B&C AMAG Holding GmbH direktgehaltenen 17.632.001 Stimmrechte (entspricht rund 50,00% des Aktienkapitals undder Stimmrechte) an der AMAG Austria Metall AG ändern. Die B&C AMAG Holding GmbHwird mit Wirksamkeit der Verschmelzung gelöscht werden und keine Stimmrechtemehr an der AMAG Austria Metall AG halten. Die von dieser Verschmelzungbetroffenen Stimmrechte werden hiermit gemäß § 131 BörseG 2018 bekanntgegeben.Die Gesamtanzahl der Aktien und Stimmrechte der AMAG beträgt 35.264.000.Rückfragehinweis:Mag. Christoph M. 