EANS-News: voestalpine AG / voestalpine verdreifacht operatives Ergebnis im 1. Quartal 2021/22 und erhöht Ausblick für das aktuelle Geschäftsjahr

Linz -* Umsatz im 1. Quartal 2021/22 mit 3,5 Mrd. EUR um 45,6 % höher als im Vorjahr(2,4 Mrd. EUR)* EBITDA (540 Mio. EUR) mit einem Zuwachs von 242% mehr als verdreifacht* EBIT mit 340 Mio. EUR wieder eindeutig positiv (Vorjahr: -49 Mio. EUR)* Ergebnis vor Steuern bei 319 Mio. EUR (Vorjahr: -74 Mio. EUR) und Ergebnisnach Steuern bei 259 Mio. EUR (Vorjahr: -70 Mio. EUR)* Gearing Ratio fiel von 71,7 % auf 43,8 % im Jahresvergleich* Eigenkapital auf 6 Mrd. EUR gestiegen (Vorjahr: 5,5 Mrd. EUR)* Mitarbeiterstand bei 48.880 FTE (+2,1 %)Die voestalpine konnte im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 (1. April bis30. Juni) vor dem Hintergrund der global guten Konjunktur ihre positivewirtschaftliche Entwicklung, die bereits im letzten Geschäftsjahr eingesetzthatte, weiter fortsetzen. Mit Ausnahme der Luftfahrtindustrie, die sichvergleichsweise verhalten entwickelte, verzeichneten alle Markt- undProduktsegmente eine positive Entwicklung. Die europäische Automobilindustriewar weiterhin mit den seit Jahreswechsel bestehenden Lieferproblemen aus derHalbleiterindustrie konfrontiert, wodurch es in Folge bei einigenAutomobilherstellern zu kurzfristigen Produktionsstopps kam. Dies führte jedochzu keinem nennenswerten Rückgang der Nachfrage nach hochqualitativenStahlprodukten der voestalpine. In den USA und China kam es für die voestalpinekaum zu halbleiterbedingten Produktionsausfällen. Auch Teilbereiche der Öl- undGasindustrie zogen an, wobei die europäischen Produktionsstandorte nach wie vorvon den in den USA noch immer geltenden Schutzzöllen (Section 232) betroffensind. Der Geschäftsbereich Bahninfrastruktursysteme verzeichnete weiterhin einestabile Entwicklung. Im Bereich Lagertechnik erreichten die Auftragseingängeaufgrund des boomenden Online-Handels ein Rekordhoch."Die voestalpine konnte den Konjunkturaufschwung nach der pandemiebedingtenRezession im Vorjahr voll nutzen. Fast alle unsere Markt- und Produktsegmentehaben sich im 1. Geschäftsquartal sehr gut entwickelt und die einzelnenDivisionen zeigten eine ausgezeichnete Performance", so Herbert Eibensteiner,Vorstandsvorsitzender der voestalpine AG.Entwicklung von Umsatz- und ErgebnisziffernDie Finanzkennzahlen des voestalpine-Konzerns zum 1. Quartal 2021/22 spiegelnden wirtschaftlichen Aufschwung wider. So erhöhte sich der Umsatz im Vergleichzum 1. Quartal des Vorjahres um 45,6 % von 2,4 Mrd. EUR auf 3,5 Mrd. EUR. Auchdie Ergebnisseite des voestalpine-Konzerns weist für das 1. Quartal im laufendenGeschäftsjahr ein deutliches Wachstum aus: Das EBITDA stieg um 242 % von 158 auf540 Mio. EUR. Während sich das EBIT im Vorjahresquartal mit -49 Mio. EUR negativdarstellte, belief es sich im 1. Quartal 2021/22 auf 340 Mio. EUR. Das Ergebnisvor Steuern steigerte sich im Berichtszeitraum auf 319 Mio. EUR (Q1 2020/21: -74Mio. EUR) und das Ergebnis nach Steuern auf 259 Mio. EUR (Q1 2020/21: -70 Mio.EUR). Weiterhin ausgesprochen positiv entwickelte sich der Cashflow aus derBetriebstätigkeit mit 272 Mio. EUR (Q1 2020/21: -34 Mio. EUR). DieVerschuldungskennzahl Gearing Ratio (Nettofinanzverschuldung im Verhältnis zumEigenkapital) verbesserte sich im Jahresvergleich von 71,7 % auf 43,8 %. DasEigenkapital stieg um 8,2 % auf 6 Mrd. EUR. Die Anzahl der Beschäftigten (FTE)im voestalpine-Konzern erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um 2,1 % von47.894 auf 48.880.AusblickTrotz der zuletzt in Europa wieder ansteigenden COVID-19 Infektionszahlen wurdendie Konjunkturprognosen für 2021 zusehends optimistischer. Neben weiterenÖffnungsschritten, insbesondere im Dienstleistungssektor, lassen auchKonjunkturprogramme historischen Ausmaßes eine Fortsetzung des wirtschaftlichenAufwärtstrends erwarten. Diese positive Einschätzung gilt auch für diewesentlichen Kunden- und Marktsegmente des voestalpine-Konzerns.Der Vorstand der voestalpine AG geht daher - auf Basis der Ergebnisse des 1.Quartals 2021/22 und der Annahme, dass die aktuelle wirtschaftliche Dynamikanhält - nunmehr für das Geschäftsjahr 2021/22 von einem EBITDA in einerBandbreite von 1.900 bis 2.200 Mio. EUR aus.voestalpine-KONZERN IN ZAHLEN___________________________________________________________________________|___________________________|1Q_GJ_2020/21____|1Q_GJ_2021/22____|Veränderung||___________________________|01.04.-30.06.2020|01.04.-30.06.2021|in_%_______||Umsatzerlöse_______________|2.397,3__________|3.490,0__________|45,6_______||EBITDA_____________________|157,8____________|539,6____________|242,0______||EBITDA-Marge_______________|6,6_%____________|15,5_%___________|___________||EBIT_______________________|-48,7____________|339,6____________|___________||EBIT-Marge_________________|-2,0_%___________|9,7_%____________|___________||Ergebnis_vor_Steuern_______|-74,4____________|318,8____________|___________||Ergebnis_nach_Steuern_*____|-69,7____________|259,2____________|___________||Ergebnis_je_Aktie__________|-0,40____________|1,42_____________|___________||Gearing_Ratio_in_%_(30.06.)|71,7_%___________|43,8_%___________|___________||Mio._EUR___________________________________________________________________|* Vor Abzug von nicht beherrschenden Anteilen.Der Bericht zum 1. Quartal 2021/22 der voestalpine AG zum Stichtag 30. Juni 2021ist auf der Website des Unternehmens www.voestalpine.com [http://www.voestalpine.com/] unter der Rubrik "Investoren" abrufbar.