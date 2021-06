EANS-News: voestalpine AG / voestalpine trotz Krise im Geschäftsjahr 2020/21 mit positivem Ergebnis und höherer Liquidität

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Geschäftszahlen/BilanzLinz -* Umsatz konjunkturbedingt um 11,4 % von 12,7 Mrd. EUR auf 11,3 Mrd. EURzurückgegangen* Operatives Ergebnis (EBITDA) mit 1,1 Mrd. EUR deutlich besser als zu Beginndes Geschäftsjahres erwartet (GJ 2019/20: 1,2 Mrd. EUR); EBITDA-Marge: 10,1 %* Betriebsergebnis (EBIT) mit 115 Mio. EUR wieder klar positiv (Vorjahr: -89Mio. EUR)* Ergebnis vor Steuern mit 11 Mio. EUR (Vorjahr: -230 Mio. EUR) und Ergebnisnach Steuern mit 32 Mio. EUR (Vorjahr: -216 Mio. EUR) ebenfalls wieder positiv* Cashflow aus der Betriebstätigkeit signifikant auf 1,6 Mrd. EUR gestiegen* Trotz Wirtschaftskrise starke Steigerung der Liquidität und Schuldenabbaudurch konsequente Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen* Gearing Ratio per 31. März 2021 auf 49 % gesunken (Vorjahr: 67 %)* Eigenkapital mit 5,6 Mrd. EUR stabil* Mitarbeiterzahl (Vollzeitäquivalente) um 2,1 % von 49.700 auf 48.700 gesunken* Dividende von 0,50 EUR je Aktie als Vorschlag an die Hauptversammlung (Vorjahr0,20 EUR)* Ausblick 2021/22: EBITDA zwischen 1,6 Mrd. EUR und 1,9 Mrd. EURDas Geschäftsjahr 2020/21 der voestalpine war von einem Wirtschaftseinbruchhistorischen Ausmaßes geprägt. Im 1. Quartal kam es zu einem massivenNachfrageeinbruch in beinahe allen Kundensegmenten. Die Nachfrage nachvoestalpine-Produkten nahm allerdings im 2. Quartal trotz neuerlicher Lockdownsin vielen Märkten wieder zu und stieg im Laufe des Geschäftsjahreskontinuierlich an. Vor allem die Automobilindustrie kehrte überraschend starkaus dem Coronatief zurück und ließ die Nachfrage nach hochqualitativenStahlprodukten deutlich wachsen. Besonders schwer von der Krise getroffen wurdendie Luftfahrt- sowie die Öl- und Gasindustrie. Der GeschäftsbereichBahninfrastruktursysteme verzeichnete hingegen über den gesamtenGeschäftsjahresverlauf eine stabile Entwicklung. Das Segment Lagertechnikerreichte aufgrund des boomenden Online-Handels ein All-Time-High beimAuftragseingang."Neben dem konjunkturellen Rückenwind lieferten vor allem unsere internenMaßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung einen entscheidenden Beitragzum positiven Jahresabschluss. Trotz Wirtschaftskrise verfügt die voestalpineheute über eine höhere Liquidität und weniger Schulden als noch vor einem Jahr.Auch unser Geschäftsmodell hat in der COVID-19-Krise einmal mehr seine Stärkengezeigt. Wir werden uns daher weiterhin auf High-Tech-Segmente mit höchstemQualitätsanspruch konzentrieren und gemeinsam mit unseren Kunden Innovationenvorantreiben", so Herbert Eibensteiner, Vorstandsvorsitzender der voestalpineAG.Entwicklung von Umsatz- und ErgebnisziffernObwohl die Nachfrage nach voestalpine-Produkten im Lauf des Geschäftsjahres2020/21 deutlich zunahm, verringerte sich der Umsatz des Konzernskonjunkturbedingt um 11,4 % auf 11,3 Mrd. EUR. Ähnlich wie bei der Entwicklungder Umsatzerlöse verzeichnete die voestalpine über die Geschäftsquartale hinwegauch auf der Ergebnisseite einen markanten Aufschwung: Der Rückgang des EBITDAum 4 % auf 1,1 Mrd. EUR fiel angesichts der Corona-Krise moderat aus. Beim EBITgelang dem Konzern mit 115 Mio. EUR eine Rückkehr in den positivenErgebnisbereich (Vorjahr: -89 Mio. EUR). Wie kommuniziert, verminderten imGeschäftsjahr 2020/21 (im Wesentlichen im 2. Quartal) Sonderabschreibungen inHöhe von 197 Mio. EUR das EBIT, die sich insbesondere auf die Gesellschaftenvoestalpine Texas und voestalpine Tubulars verteilten.Ausgesprochen positiv entwickelte sich der Cashflow. So konnte im abgelaufenenGeschäftsjahr der Cashflow aus der Betriebstätigkeit signifikant auf 1,6 Mrd.EUR erhöht werden - vor allem basierend auf dem Abbau des Working Capitals um633 Mio. EUR. Das verdeutlicht die hohe Innenfinanzierungskraft des voestalpine-Konzerns selbst unter schwierigen Marktverhältnissen.Das Ergebnis vor Steuern ist nach -230 Mio. EUR im Vorjahr mit 11 Mio. EUR imGeschäftsjahr 2020/21 wieder leicht positiv. Auch beim Ergebnis nach Steuernkonnte der voestalpine-Konzern mit 32 Mio. EUR (2019/20: -216 Mio. EUR) eineVerbesserung erreichen.Die Verschuldungskennzahl Gearing Ratio (Nettofinanzverschuldung im Verhältniszum Eigenkapital) verbesserte sich im Jahresvergleich von 67,2 % auf 48,5 % perEnde März 2021. Durch konsequentes Working Capital Management und geringereAusgaben für Investitionen gelang es der voestalpine im Geschäftsjahr 2020/21die Nettofinanzverschuldung signifikant auf 2,7 Mrd. EUR zu reduzieren (Vorjahr:3,8 Mrd. EUR). Damit erreichte sie den niedrigsten Wert seit dem Geschäftsjahr2014/15. Das Eigenkapital blieb im Jahresvergleich relativ stabil bei 5,6 Mrd.EUR per 31. März 2021 (31. März 2020: 5,6 Mrd. EUR).Mit 31. März 2021 beschäftigte der voestalpine-Konzern weltweit rund 48.700Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente), das sind um 2,1 % (1.028FTE) weniger gegenüber dem Vorjahr.Dividendenvorschlag: 50 EurocentVorbehaltlich der Zustimmung der am 7. Juli 2021 stattfindenden Hauptversammlungder voestalpine AG wird an die Aktionäre eine Dividende von 0,50 EURausgeschüttet. Gemessen am durchschnittlichen Börsenkurs der voestalpine-Aktieim GJ 2020/21 von 24,51 EUR ergibt sich eine Dividendenrendite von 2 %.Umsetzung wichtiger InvestitionsprojekteDas Investitionsvolumen im Geschäftsjahr 2020/21 blieb mit 612 Mio. EUR um 21,2% unter dem ensprechenden Vorjahreswert von 777 Mio. EUR und damit auchsignifikant unter dem Niveau der planmäßigen Abschreibungen. Dennoch konntenwichtige Vorhaben in Angriff genommen bzw. weiter vorangetrieben werden. AmStandort Linz erfolgte der Start für das zukunftsweisende Großprojekt "BETA 3",einer neuen Beizanlage. In Donawitz wurde die neue Stranggussanlage ("CC4"), dasneue Herzstück der Stahlproduktion in Donawitz, erfolgreich in Betrieb genommen.Aufgrund der großen Corona-bedingten Herausforderungen und Lieferverzögerungenbei Anlagenlieferanten kam es zu einer Verzögerung beim Bau des weltweitmodernsten Edelstahlwerkes am Standort Kapfenberg. Aus heutiger Sicht ist miteiner Kostenerhöhung von 10 - 20 % gegenüber dem Investitionsplan von 350 Mio.Euro zu rechnen. Das Projekt schreitet nun wieder zügig voran, einzelne Schrittewie die Kaltinbetriebnahme erfolgen noch 2021, mit dem Vollbetrieb ist Mitte2022 zu rechnen. Am Standort Krems wurde aufgrund des boomenden Onlinehandels imBereich Lagertechnik in Schweiß- und Assemblierungsanlagen investiert.Neue Maßstäbe auf dem Weg zur CO2-neutralen StahlproduktionDie Dekarbonisierung der Stahlherstellung stellt die gesamte europäischeStahlindustrie vor große technologische Herausforderungen. Die voestalpine hatmit greentec steel einen klaren Plan vorgelegt: Die ausreichende Verfügbarkeitvon Strom aus erneuerbarer Energie zu wirtschaftlichen Preisen vorausgesetzt,soll der Umstieg von der kohlebasierten Hochofenroute auf dieElektrolichtbogentechnologie in einem ersten Schritt eine CO2-Reduktion um rund30 % bis 2030 ermöglichen. Bis 2050 strebt der Konzern eine klimaneutraleProduktion unter Einsatz von grünem Strom und grünem Wasserstoff an.Die voestalpine, die bei Klima- und Umweltschutz weltweit als Benchmark gilt,hat einen großtechnisch realisierbaren Prozess zur Unterstützung einer CO2-neutralen Stahlproduktion ohne den Einsatz von fossilem Kohlenstoff entwickeltund dafür das Schutzrecht vom Europäischen Patentamt erhalten. Konkret umfasstdas Patent die Herstellung von Eisenschwamm (DRI oder HBI) imDirektreduktionsprozess mittels grünem Wasserstoff und Biogas. Der Konzern wirdLizenzen zur Herstellung des klimaneutralen Vormaterials vergeben.Ausblick Geschäftsjahr 2021/22Aktuell verzeichnen beinahe alle wichtigen Kundenbranchen der voestalpine eineanhaltend hohe Nachfrage, wobei in manchen Bereichen nahezu eine durchNachholeffekte ausgelöste Überhitzung feststellbar ist. Auch die von der Krisebesonders stark getroffene Öl- und Gasindustrie beginnt sich schrittweise zuerholen. In der Luftfahrt hingegen kann bestenfalls eine leichte Verbesserung imLaufe des Geschäftsjahres 2021/22 erwartet werden.Angesichts der positiven Nachfragesituation ist aus heutiger Sicht bis zumindestEnde des Kalenderjahres 2021 mit einer weiteren Erholung der Gesamtkonjunktur zurechnen. Diese Einschätzung geht auch aus den Prognosen der Wirtschaftsforscherhervor. Wichtige Wachstumsimpulse werden zudem von den billionenschwerenKonjunkturpaketen der EU und USA zur Belebung der Wirtschaft nach der COVID-19-Krise erwartet.Die Krise ist jedoch noch nicht überwunden. Trotz der Verfügbarkeit wirksamerImpfstoffe gegen das COVID-19-Virus und einer steigenden Durchimpfungsrate sinddie weitere Entwicklung der Pandemie und deren ökonomische Auswirkungen nochnicht endgültig absehbar. Der Fokus des voestalpine-Konzerns wird aber nebenkonsequenter Effizienzsteigerung und Cashflow-Optimierung auch wieder zunehmendauf wertsteigerndem Wachstum liegen."Unter der Annahme, dass die aktuelle wirtschaftliche Dynamik anhält und keineunerwarteten Marktverwerfungen eintreten, geht der Vorstand der voestalpine AGfür das gesamte Geschäftsjahr 2021/22 aus heutiger Sicht von einem EBITDA ineiner Bandbreite von 1,6 bis 1,9 Mrd. EUR aus", so Eibensteiner.voestalpine-Konzern in Zahlen_____________________________________________________________________________|(gem._IFRS)__________|GJ_2019/20___________|GJ_2020/21___________|Veränderung||_____________________|01.04.2019-31.03.2020|01.04.2020-31.03.2021|in_%_______||Umsatz_______________|12.717,2_____________|11.266,6_____________|-11,4______||EBITDA_______________|1.181,5______________|1.134,5______________|-4,0_______||EBITDA-Marge_in_%____|9,3%_________________|10,1%________________|___________||EBIT_________________|-89,0________________|115,2________________|___________||EBIT-Marge_in_%______|-0,7%________________|1,0%_________________|___________||Ergebnis_vor_Steuern_|-230,3_______________|10,8_________________|___________||Ergebnis nach Steuern|-216,5 |31,7 | ||*____________________|_____________________|_____________________|___________||Ergebnis je Aktie |-1,24 |0,24 | ||(EUR)________________|_____________________|_____________________|___________||Gearing Ratio in % |67,2% |48,5% | ||(31.03.)_____________|_____________________|_____________________|___________||Mio._EUR_____________________________________________________________________|* Vor Abzug von nicht beherrschenden Anteilen und HybridkapitalzinsenDer Bericht zum Geschäftsjahr 2020/21 der voestalpine AG zum Stichtag 31. voestalpine AG
voestalpine-Straße 1
A-4020 Linz