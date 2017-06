EANS-News: voestalpine AG / voestalpine nach herausragendem vierten Quartal mit Umsatzsteigerung und sehr guter Ergebnisperformance im Geschäftsjahr 2016/17

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Geschäftszahlen/BilanzLinz - In einem makroökonomischen Umfeld, dessen - moderates - Wirtschaftswachstum sichpolitischen Turbulenzen (Brexit, US-Wahl, Naher Osten,...) gegenüber erstaunlichresistent zeigte, konnte der voestalpine-Konzern seine Ergebnisperformance überdas abgelaufene Geschäftsjahr hinweg steigern und mit einem hervorragendenvierten Geschäftsquartal - unter Ausschluss der Einmaleffekte(Konsolidierungsumstellung im Geschäftsjahr 2015/16) - das Vorjahresergebnis2015/16 übertreffen (EBITDA bereinigt: +6,6% YoY, EBIT bereinigt: +3,1% YoY).Nach IFRS-Daten - also inklusive der Einmaleffekte in der Vergleichsperiode desVorjahres - ergibt sich bei steigenden Umsatzerlösen (+2,0% YoY) eine leichtrückläufige Ergebnisentwicklung (EBITDA: -2,7% YoY, EBIT: -7,4% YoY).Getragen war die positive operative Entwicklung von der ungebrochenhervorragenden europäischen Automobilkonjunktur sowie einer soliden generellenNachfrage aus dem Konsumgütersektor. Auch der Luftfahrtbereich setzte seinenpositiven Trend fort, wogegen die Bauindustrie eine zwar verbesserte, aber nachwie vor nur überschaubare Dynamik zeigte. Der Bereich Eisenbahninfrastruktur warin der zweiten Jahreshälfte 2016 mit einer zunehmenden Abschwächung derNachfrage in Europa konfrontiert, die sich auch zu Jahresbeginn 2017 fortsetzte.Demgegenüber zeigte der Öl- und Gassektor nach längerer Durststrecke imJahresverlauf Erholungstendenzen, die sich im letzten Geschäftsquartal weiterverstärkt haben.Aus divisionaler Sicht sticht vor allem die Entwicklung der Steel Division miteiner Ergebnissteigerung von beinahe 20% hervor (EBIT: +19,6% YoY, EBITDA:+17,9% YoY), aber auch die High Performance Metals Division (ehem. Special SteelDivision) sowie die Metal Forming Division konnten beachtliche Zuwachsraten inden Ergebnisziffern verzeichnen (EBIT: +11,2% YoY, EBITDA +8,5% YoY bzw. EBIT:+8,3% YoY, EBITDA: +9,1% YoY). Lediglich die Metal Engineering Division mussteaufgrund der Schwäche im Öl- und Gasgeschäft sowie der sich im Jahresverlaufteilweise abkühlenden Eisenbahninfrastrukturmärkte Rückgänge in derErgebnisperformance hinnehmen (EBIT bereinigt: -13,6% YoY, EBITDA bereinigt: -6,1% YoY), wobei die Division selbst in diesem herausfordernden UmfeldErgebnismargen auf hervorragendem Niveau erzielen konnte (EBIT-Marge bereinigt:8,1%, EBITDA-Marge: 13,4%), die durchaus im Schnitt des Konzerns lagen (EBIT-Marge Konzern bereinigt: 7,4%, EBITDA-Marge Konzern: 13,6%).Auf Basis der aus diesem Konjunkturverlauf resultierenden Ergebnisse desvoestalpine-Konzerns zu Beginn des neuen Geschäftsjahres ist für die ersteJahreshälfte 2017/18 eine starke, deutlich über den Vergleichswerten desVorjahres liegende Umsatz- und Ergebnisentwicklung zu erwarten. Eine konkreteEinschätzung des Konjunkturverlaufes in der 2. Hälfte des Geschäftsjahres wirdallerdings erst nach dem kommenden Sommer möglich sein.Im Hinblick darauf, dass im voestalpine-Konzern im weiteren Verlauf desGeschäftsjahres eine Reihe jüngster Großinvestitionen - wie das HBI-Werk inTexas, USA, die neue Drahtstraße in Leoben/Donawitz, Österreich oder mehrereDownstream-Investitionen in Europa, den USA und China - erstmals umsatz- undergebniswirksam werden, zeichnet sich aus aktueller Sicht trotz derUnwägbarkeiten in der Einschätzung der zweiten Jahreshälfte für dasGeschäftsjahr 2017/18 des voestalpine-Konzerns eine deutlich positiveEntwicklung von Umsatz und Ergebnis ab.Quartalsentwicklung des voestalpine-KonzernsGJ1. 2. 3. 4. VeränderungMio. EUR Quartal Quartal Quartal Quartal 2016/17 2015/16 in %2016/17 2016/17 2016/17 2016/17Umsatzerlöse 2.772,4 2.635,4 2.693,4 3.193,3 11.294,5 11.068,7 2,0EBITDA 333,9 371,0 356,2 479,6 1.540,7 1.583,4 -2,7EBITDA-Marge 12,0% 14,1% 13,2% 15,0% 13,6% 14,3%EBIT 167,6 201,3 176,1 278,3 823,3 888,8 -7,4EBIT-Marge 6,0% 7,6% 6,5% 8,7% 7,3% 8,0%Ergebnis vor Steuern 138,9 172,5 150,0 238,5 699,9 751,3 -6,8Ergebnis nach 105,8 127,9 110,2 183,1 527,0 602,1 -12,5Steuern1Beschäftigte 48.319 48.786 48.765 49.703 49.703 48.367 2,8(Vollzeitäquivalent)1)Vor Abzug von nicht beherrschenden Anteilen und HybridkapitalzinsenQuartalsentwicklung des voestalpine-Konzerns bereinigtGJ1. 2. 3. 4. VeränderungMio. Quartalsentwicklung des voestalpine-Konzerns bereinigtGJ1. 2. 3. 4. VeränderungMio. EUR Quartal Quartal Quartal Quartal 2016/17 2015/16 in %2016/17 2016/17 2016/17 2016/17Umsatzerlöse 2.772,4 2.635,4 2.693,4 3.193,3 11.294,5 11.068,7 2,0EBITDA 333,9 371,0 356,2 479,6 1.540,7 1.445,8 6,6EBITDA-Marge 12,0% 14,1% 13,2% 15,0% 13,6% 13,1%EBIT 171,5 204,9 179,7 283,8 839,9 814,4 3,1EBIT-Marge 6,2% 7,8% 6,7% 8,9% 7,4% 7,4%Ergebnis vor Steuern 142,8 176,1 153,5 244,1 716,5 676,8 5,9Ergebnis nach 108,7 130,6 112,9 187,2 539,4 509,8 5,8Steuern1Beschäftigte 48.319 48.786 48.765 49.703 49.703 48.367 2,8(Vollzeitäquivalent)1)Vor Abzug von nicht beherrschenden Anteilen und Hybridkapitalzinsen