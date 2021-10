EANS-News: :be AG / Baumschlager Eberle Architekten gewinnen ersten Preis beim Wettbewerbsverfahren um das Europäische Filmzentrum Camerimage in Torun, Polen

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------kein StichwortLustenau -* Baumschlager Eberle Architekten erzielen in einem zweistufigenWettbewerbsverfahren um das Europäische Filmzentrum Camerimage (EuropejskieCentrum Filmowe Camerimage) im polnischen Torun den ersten Preis* Auf einer Grundstückfläche von 24.000 qm sollen bis zum Jahr 2025 rund 41.165qm Bruttogeschossfläche entstehen* Das geplante Bauvolumen wird auf rund 120 Mio. EUR beziffertLustenau, 20.10.2021 - Baumschlager Eberle Architekten erzielen in einemzweistufigen Wettbewerbsverfahren um das Europäische Filmzentrum Camerimage(Europejskie Centrum Filmowe Camerimage) im polnischen Torun den ersten Preis.Mit insgesamt 42 Teilnehmer*innen in der ersten Stufe und fünf in der zweitenwar der Wettbewerb zahlreich und hochrangig besetzt.Das künftige Europäische Filmzentrum Camerimage mit seiner Festivalhalle und derbegleitenden Infrastruktur für Filmproduktion und -vorführung stößt mit 41.165qm Bruttogeschossfläche und einem geplanten Bauvolumen von rund 120 Mio. EUR fürBaumschlager Eberle Architekten nun auch im Bereich der Kulturbauten Dimensionenauf, die der Unternehmensgruppe bislang nur in anderen Typologien, wie demVerwaltungsbau, vertraut waren.Das Gebäudeprogramm umfasst ein Filmstudio, das Ausbildungszentrum, den "Shop"als Präsentationszentrum der Filmindustrie, sowie die Festivalhalle, dasKinozentrum und das unterirdische Filmmuseum. Das gesamte Vorhaben wird durchdie Republik Polen mitfinanziert.Auf der Grundlage des Wettbewerbserfolges verhandeln Baumschlager EberleArchitekten mit der öffentlichen Hand und dem Europäischen FilmzentrumCamerimage über die weitere Zusammenarbeit.Die Wettbewerbs-Jury begründet ihre Entscheidung für das Projekt vonBaumschlager Eberle Architekten mit der Erfüllung aller Ansprüche an einvielschichtiges Funktionsprogramm und die Bedeutung für die Stadt Torun: "DasKonzept der multifunktionalen Gemeinschaftsräume fügt sich harmonisch in diegewünschte Typologie der verstreuten Gebäude ein. Dies ermöglicht eineangemessene räumliche Beziehung zum Festplatz und zum Park. Die dynamischenFormen der Gebäude bieten die Möglichkeit, ein unverwechselbares, modernesWahrzeichen in Torun zu schaffen."----------------------------------------------------------------------------Die :be AG ist eine Holdinggesellschaft, deren operativer Schwerpunkt inBeteiligungen an Architekturgesellschaften in Europa und Asien liegt. DieBeteiligungen sind hochprofessionelle Architekturgesellschaften und seit über 35Jahren am Markt. Mit klaren Prozessen und höchsten architektonischen Ansprüchen,getrieben von Gestaltungswillen und Innovationsgeist, haben sie sich in derArchitekturwelt als «Baumschlager Eberle Architekten» mit preisgekrönten, höchstwirtschaftlichen, international bekannten Bauten einen Namen gemacht. Mit demGebäudekonzept 2226 verfügt die :be AG über einen absoluten USP imNachhaltigkeitssektor.Das erklärte Ziel der :be AG ist breit angelegtes Wachstum über alleGeschäftsbereiche der Gruppe hinweg: Architektur, innovative Gebäudetechnologieauf Grundlage des «2226-Konzepts» sowie die Entwicklung und der Betrieb eigenerBestandsimmobilien. Mehr Unternehmensstandorte, mehr grosse Projekte, mehr 2226-Projekte, mehr eigene 2226-Bauten - mit unverändert höchsterArchitekturqualität.Die Transaktion wurde durch die Wiener Privatbank SE, Wien, als Antragstellerund Zahlstelle sowie die UBJ. GmbH, Hamburg, als Lead Manager und Capital MarketCoach begleitet.Weitere Informationen sind über die Website der Gesellschaft unter www.be-ag.eu[http://www.be-ag.eu/] verfügbar.Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch dieAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in Österreichoder in anderen Jurisdiktionen dar. Jedes allfällige künftige Angebot vonWertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlageder anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.Rückfragehinweis:IR KontaktUBJ. GmbHHaus der WirtschaftKapstadtring 10, 2297 Hamburg, DeutschlandT +49 40 6378 5410ir@ubj.dePR Kontakt:be AGHarriet BersierMillennium Park 20, 6890 Lustenau, ÖsterreichT +41 71 227 14 38M +41 78 780 05 55h.bersier@be-stgallen.comwww.be-ag.euEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: :be AGMillennium Park 20A-6890 LustenauTelefon: +43 5577 63051-0FAX: +43 5577 63051-6890Email: office@be-lustenau.comWWW: www.be-ag.euISIN: AT0000A2SGH0Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: :be AG, übermittelt durch news aktuell