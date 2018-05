EANS-News: ams AG / Einberufung der Hauptversammlung

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Hauptversammlungen/VorstandssitzungenPremstätten - ams AGFN 34109 kISIN AT0000A18XM4Einberufungder HauptversammlungWir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zurordentlichen Hauptversammlung der ams AGam Mittwoch, den 06. Juni 2018, um 10.00 Uhr,in 8141 Premstätten, Tobelbaderstraße 30, in den Räumen der Ge­sellschaft.Tagesordnung1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags fürdie Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für dasGeschäftsjahr 20172. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für dasGeschäftsjahr 20174. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats fürdas Geschäfts­jahr 20175. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr20187. Wahlen in den Aufsichtsrat8. Beschlussfassung übera) die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals [Genehmigtes Kapital 2018](i) unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts, auch im Sinne des mittelbarenBezugsrechts gemäß § 153 Abs 6 Akt(ii) mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrecht(iii) mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlagen, undb) die Änderung der Satzung in § 3 Abs 49. Bericht über den Bestand, Erwerb und Veräußerung eigener Aktien gemäß § 65Abs 3 AktGUNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNGInsbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 16. Mai 2018 auf derInternetseite der Gesellschaft unter www.ams.com [http://www.ams.com/] zugänglich:* Jahresabschluss mit Lagebericht,* Corporate-Governance-Bericht,* Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,* Vorschlag für die Gewinnverwendung,* Bericht des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2017* Erklärung der Kandidaten bzw. Kandidatinnen für die Wahlen in den Aufsichtsratzu TOP 7 gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf,* Bericht des Vorstands gemäß §§ 170 Abs 2 iVm 153 Abs 4 S 2 AktG -Bezugsrechtsausschluss Genehmigtes Kapital 2018 zu TOP 8,* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8,* Formulare für die Erteilung einer Vollmacht,* Formular für den Widerruf einer Vollmacht,* vollständiger Text dieser Einberufung.Hinweis auf die Rechte der Aktionäre GEMÄß. §§ 109, 110, 118 und 119 AktGErgänzung der Tagesordnung durch AktionäreAktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seitmindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, könnenschriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieserHauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen inSchriftform spätestens am 16. Mai 2018 der Gesellschaft ausschließlich an derAdresse ams AG, Tobelbader Straße 30, 8141 Premstätten, z.H. Dr. Jann H.Siefken, General Counsel, zugeht. Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt mussein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Die Aktionärseigenschaft istdurch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigtwird, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vorAntragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei derGesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Hinsichtlichder übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zurTeilnahmeberechtigung verwiesen.Beschlussvorschläge von Aktionären zu der TagesordnungAktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können zujedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samtBegründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge samt Begründung undeiner allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf derInternetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangenin Textform spätestens am 25. Mai 2018 der Gesellschaft entweder per Telefax an+43 3136 500 92100 oder an ams AG, Tobelbader Straße 30, 8141 Premstätten, z.H.Dr. Jann H. Siefken, General Counsel, oder per E-Mail agm@ams.com [agm@ams.com],wobei das Verlangen in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mailanzuschließen ist, zugeht.Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß §10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter alssieben Tage sein darf, nachzuweisen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen andie Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigungverwiesen.Angaben gemäß § 110 Abs 2 S 2 AktGZum Tagesordnungspunkt 7. "Wahlen in den Aufsichtsrat" und der allfälligenErstattung eines entsprechenden Wahlvorschlags durch Aktionäre gemäß § 110 AktGmacht die Gesellschaft folgende Angaben:Auf die ams AG ist § 86 Abs 7 AktG anwendbar.Der Aufsichtsrat der ams AG besteht derzeit aus sechs von der Hauptversammlunggewählten Mitgliedern (Kapitalvertretern) und drei vom Betriebsrat gemäß § 110ArbVG entsandten Mitgliedern. Von den sechs Kapitalvertretern sind sechs Männer,von den drei Arbeitnehmervertretern sind zwei Männer und eine Frau.Mitgeteilt wird, dass ein Widerspruch gemäß § 86 Abs 9 AktG weder von derMehrheit der Kapitalvertreter noch von der Mehrheit der Arbeitnehmervertretererhoben wurde und es daher nicht zu einer Getrennterfüllung, sondern zurGesamterfüllung des Mindestanteilsgebots gemäß § 86 Abs 7 AktG kommt.Gemäß § 8 Abs 1 der Satzung der ams AG besteht der Aufsichtsrat aus mindestensdrei und höchstens sechs von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern und dengemäß § 110 Abs 1 Arbeitsverfassungsgesetz entsandten Mitgliedern. Insgesamtbesteht der Aufsichtsrat aus nicht mehr als neun Mitgliedern.Sollte es zum Tagesordnungspunkt 7. "Wahlen in den Aufsichtsrat" zu keinerErhöhung der Anzahl der Mitglieder im Rahmen der Satzung kommen, ist bei derErstattung eines allfälligen Wahlvorschlags durch Aktionäre gemäß § 110 AktGdarauf Bedacht zu nehmen, dass mindestens drei Frauen dem Aufsichtsrat angehörenmüssen. Es sind daher mindestens zwei Frauen vorzuschlagen, um demMindestanteilsgebot gemäß § 86 Abs 7 AktG zu entsprechen.AuskunftsrechtJedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft überAngelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßenBeurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftigerunternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einemverbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihreErteilung strafbar wäre.Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrungder Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an denVorstand übermittelt werden. Die Fragen können an die Gesellschaft per Post anams AG, Tobelbader Straße 30, 8141 Premstätten, z.H. Mag. Moritz Gmeiner,Investor Relations, oder per E-Mail an investor@ams.com [investor@ams.com]übermittelt werden.Anträge in der HauptversammlungJeder Aktionär ist - unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz - berechtigtin der Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen.Voraussetzung hiefür ist der Nachweis der Teilnahmeberechtigung im Sinne derEinberufung.Ein Aktionärsantrag zum Tagesordnungspunkt 7. "Wahlen in den Aufsichtsrat" setztjedoch zwingend die rechtzeitige Übermittlung eines Beschlussvorschlags gemäß §110 AktG voraus: Personen zur Wahl in den Aufsichtsrat können von Aktionären,deren Anteile zusammen 1% des Grundkapitals erreichen, vorgeschlagen werden.Solche Wahlvorschläge müssen spätestens am 25. Mai 2018 in der oben angeführtenWeise der Gesellschaft zugehen. Jedem Wahlvorschlag ist die Erklärung gemäß § 87Abs 2 AktG der vorgeschlagenen Person über ihre fachliche Qualifikation, ihreberuflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie über alle Um­stände, die dieBesorgnis einer Befangenheit begründen könnten, anzuschließen. Widrigenfallsdarf der Aktionärsantrag auf Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds bei derAbstimmung nicht berücksichtigt werden. Zudem ist bei der Erstattung einesWahlvorschlags durch Aktionäre darauf Bedacht zu nehmen, dass im Falle einerAnnahme des Wahlvorschlags von neun Aufsichtsratsmitgliedern mindestens dreiFrauen dem Aufsichtsrat angehören. Es sind daher mindestens zwei Frauenvorzuschlagen, um dem Mindestanteilsgebot gemäß § 86 Abs 7 AktG zu entsprechen.Informationen auf der InternetseiteWeitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109,110, 118 und 119 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaftwww.ams.com [http://www.ams.com/] zugänglich.Nachweisstichtag und Teilnahme an der HauptversammlungDie Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung desStimm­rechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlunggeltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 27. Mai2018, 24.00 Uhr Wie­ner Zeit (Nachweisstichtag).Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem StichtagAktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eineDepotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 1. Juni2018 (24:00 Uhr) ausschließlich auf einem der folgenden Kommunikationswege undAdressen zugehen muss, erforderlich:(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzung gemäߧ 17 Abs 3 genügen lässtPer Telefax: + 43 (0) 1 8900 500 86Per E-Mail anmeldung.ams@hauptversammlung.at(Bitte um Depotbestätigungen im Format PDF)(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in SchriftformPer Post oder Boten ams AGzH Herrn Dr. Jann SiefkenTobelbader Straße 308141 PremstättenPer SWIFT GIBAATWGGMS (Message Type MT598 und MT599, unbedingt ISIN AT0000A18XM4im Text angeben)Die Aktionäre werden gebeten, sich an ihr depotführendes Kreditinstitut zuwenden und die Ausstellung und Übermittlung einer Depotbestätigung zuveranlassen.Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktienund hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.Depotbestätigung gemäß § 10a AktGDie Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einemMitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaatder OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:* Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehrzwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (BIC),* Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichenPerso­nen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischenPersonen,* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000A18XM4,* Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,* Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht.Darüber hinaus werden Depotbestätigungen von SIX SegaInterSettle AG, Olten,Schweiz, akzeptiert.Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an derHauptver­sammlung muss sich auf den oben genannten Nachweisstichtag 27. Mai 2018beziehen.Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Spracheentgegengenom­men.Vertretung durch BevollmächtigteJeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hatdas Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an derHauptversammlung teil­nimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den ervertritt.Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einerjuristischen Person) in Textform erteilt werden, wobei auch mehrere Personenbevollmächtigt werden kön­nen.Die Vollmacht muss der Gesellschaft ausschließlich an einer der nachgenanntenAdressen zugehen:Per Post oder per Boten ams AGTobelbader Straße 308141 PremstättenPer Telefax +43 (1) 8900 500 - 86Per E-Mail anmeldung.ams@hauptversammlung.at[anmeldung.ams@hauptversammlung.at], wobei die Vollmacht in Textform als PDF demE-Mail anzuschließen istPer SWIFT: GIBAATWGGMS - Message Type MT598; unbedingt ISIN AT0000A18XM4 im Textangeben.Am Tag der Hauptversammlung selbst ausschließlich:Persönlich: bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort.Vollmachtsformulare und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht werden aufVer­langen zugesandt und sind auf der Internetseite der Gesellschaft unterwww.ams.com [http://www.ams.com/] abruf­bar.Sofern die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierungpersönlich übergeben wird, hat die Vollmacht spätestens am 5. Juni 2018, 16 Uhr,bei der Gesellschaft einzulangen.Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäßfür den Widerruf der Vollmacht.Als besonderer Service steht den Aktionärinnen und Aktionären ein unabhängigerStimm­rechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in derHauptversammlung zur Verfügung; nämlich Notar Dr. Walter Pisk, 8010 Graz,Raubergasse 20; hiefür ist auf der Internetseite der Gesellschaft unterwww.ams.com [http://www.ams.com/] ein spezielles Vollmachtsformular abruf­bar.Gesamtzahl der Aktien und StimmrechteZum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital derGe­sellschaft EUR 84.419.826,-- und ist zerlegt in 84.419.826 auf Inhaberlautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält per09.04.2018 811.055 eigene Aktien. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgtdemzufolge zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 83.608.771Stimmrechte. 