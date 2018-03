EANS-News: Wolford Aktiengesellschaft / Verlust nach ersten neun Monaten des Geschäftsjahres halbiert

Weitere Suchergebnisse zu "Wolford":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------QuartalsberichtBregenz -* Leichte Umsatzsteigerung* Fixkosten nachhaltig reduziert* Verlust halbiert* Kapitalerhöhung geplantWien/Bregenz, 16. März 2018: Die an der Wiener Börse notierte Wolford AG hat inden ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres ihre Umsätze leichtgesteigert und die Verluste deutlich reduziert. Im Zeitraum Mai 2017 bis Januar2018 stiegen die Umsatzerlöse um 0,2 % auf 119,36 Mio. EUR (Vorjahr 119,05 Mio.EUR); ohne negative Währungseffekte läge das Umsatzplus bei 1,8%. Die negativenWährungseffekte schlugen vor allem im dritten Quartal zu Buche, in dem derUmsatz um 4,3% auf 49,21 Mio. EUR nachgab. Im Zuge der Fortschritte imRestrukturierungsprozess reduzierten sich die Fixkosten nachhaltig, so dass sichdas operative Ergebnis (EBIT) in den ersten neun Monaten von -4,14 Mio. EUR imVorjahr auf -1,36 Mio. EUR verbesserte. Der Verlust hat sich halbiert: DasErgebnis nach Steuern betrug -2,57 Mio. EUR nach -5,08 Mio. EUR im Vorjahr.Weiter zweistellige Umsatzzuwächse im Online-GeschäftIn den ersten neun Monaten verzeichnete das eigene Retail-Geschäft einen Anstiegder Umsatzerlöse um 1,29 Mio. EUR (+1,7 %) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.Flächenbereinigt liegt der Anstieg sogar bei +3,7%. Im Wholesale-Geschäfthingegen gingen die Erlöse um 1,93 Mio. EUR (-4,4 %) zurück, währungsbereinigtum -2,7%. Das eigene Online-Geschäft von Wolford konnte indes nochmals deutlichzulegen: Hier stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr insgesamt deutlich um2,09 Mio. EUR (+20,6 %).Bei der regionalen Umsatzentwicklung zeigte sich in den ersten neun Monaten desGeschäftsjahres 2017/18 ein sehr differenziertes Bild: In Österreich (+4,8 %),Italien (+2,1 %), Spanien (+5,0 %), den Niederlanden (+4,9 %) und Belgien (+3,3%) konnte Wolford seine Umsätze deutlich steigern, vor allem dank des wachsendenRetail-Geschäfts. Besonders gut entwickelten sich Wolfords osteuropäische Märkte(+37,3%), was im Wesentlichen auf die Erholung des russischen Marktes und denAusbau der Handelsbeziehung mit dem wichtigsten russischen Wholesale-Partnerzurückzuführen ist. Umsatzeinbußen verbuchte Wolford hingegen in den USA (-1,7%) und in Großbritannien (-8,7 %), vor allem im Zuge der Abwertung des US-Dollars und des britischen Pfunds. In Deutschland (-2,2 %), in der Schweiz (-6,7%) und in Frankreich (-3,0%) konnte das Retail-Geschäft die Einbußen imWholesale-Geschäfts nicht kompensieren.Nachhaltige KosteneinsparungenDie Maßnahmen im Zuge des Restrukturierungsprogramms spiegeln sich auch in denPersonalkosten wider, die sich nachhaltig um 5,12 Mio. EUR auf 51,13 Mio. EURverringerten. Im Zuge des Abbaus von Verwaltungsfunktionen in den europäischenVertriebsregionen sowie der Reduktion von Stellen in der Administration inBregenz sank die durchschnittliche Mitarbeiterzahl auf Vollzeitbasis in denersten neun Monaten um 99 auf nunmehr 1.456 Mitarbeiter (Vorjahresdurchschnitt:1.555 Vollzeitarbeiter). Wolford profitiert zunehmend von den nachhaltigenKosteneinsparungen. Dies zeigt sich auch an den sonstigen betrieblichenAufwendungen, die deutlich gegenüber dem Vergleichswert des Vorjahres reduziertwerden konnten. Die einmaligen Rechts- und Beratungskosten im Kontext derRestrukturierung und Refinanzierung hingegen stiegen um 1,57 Mio. EUR auf 4,30Mio. EUR."In den vergangenen Monaten lag unser Fokus eindeutig darauf, Wolford auseigener Kraft und auf Basis des aktuellen Umsatzniveaus wieder profitabel zumachen. Die wesentlichen Maßnahmen des Restrukturierungsprogramms konnten wirinzwischen abschließen. Jetzt fokussieren wir uns auf den Ausbau deszukunftsträchtigen Online-Geschäfts und die Neugestaltung unseresMarktauftritts," erläutert Axel Dreher, Vorsitzender des Vorstands der WolfordAG.Verlust halbiertIm Zuge des systematischen Abbaus laufender Kosten verbesserte sich dasoperative Ergebnis (EBIT) in den ersten neun Monaten des laufendenGeschäftsjahres um 2,78 Mio. EUR auf -1,36 Mio. EUR ( -4,14 Mio. EUR imVorjahr). Das Finanzergebnis lag insbesondere aufgrund der Kosten für Zinsen,Verpfändungs- und Eintragungsgebühren im Zusammenhang mit der Refinanzierung mit-1,61 Mio. EUR deutlich unter dem Vorjahresniveau (VJ: -0,61 Mio. EUR). DasErgebnis vor Steuern betrug somit -2,97 Mio. EUR nach -4,75 Mio. EUR im Vorjahr.Der Verlust hat sich halbiert: Das Ergebnis nach Steuern betrug -2,57 Mio. EURnach -5,08 Mio. EUR im Vorjahr. Folglich beläuft sich das Ergebnis je Aktie auf-0,52 EUR nach -1,04 EUR im Vorjahr."Wirklich sichtbar werden die Ergebnisse der Restrukturierungsmaßnahmennaturgemäß erst im kommenden Geschäftsjahr, wenn die nachhaltigen Einsparungenbei den Personalkosten voll zu Buche schlagen und ein Gutteil derBeratungskosten sowie die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Refinanzierungwegfallen werden," erklärt Brigitte Kurz, Finanzvorstand der Wolford AG.Operativer Cashflow deutlich gesteigertIn den ersten drei Quartalen konnte der Vorratsbestand mit Hilfe einersystematischen Bedarfsplanung deutlich abgebaut werden: Im Vergleich zum Vorjahrsank der Bestand um 10,10 Mio. EUR auf 40,73 Mio. EUR. Vor diesem Hintergrundsowie dem verbesserten Ergebnis vor Steuern stieg der Netto-Cashflow auslaufender Geschäftstätigkeit in den ersten neun Monaten des aktuellenGeschäftsjahres deutlich um 7,82 Mio. EUR auf 3,24 Mio. EUR. Der Cashflow ausInvestitionstätigkeit belief sich in der Berichtsperiode auf -0,81 Mio. EUR undlag damit um 5,07 Mio. EUR deutlich unter dem Vorjahreszeitraum. In den erstendrei Quartalen hat Wolford im Wesentlichen in die Optimierung desWarenwirtschaftssystems und den Ausbau der Onlineplattform investiert. Vordiesem Hintergrund verbesserte sich der Free Cashflow (operativer Cashflowabzüglich Investitions-Cashflow) von -10,47 Mio. EUR auf 2,43 Mio. EUR. DerCashflow aus Finanzierungstätigkeit verringerte sich im Berichtszeitraumdeutlich um 16,02 Mio. EUR auf 0,32 Mio. EUR. Dies ist vor allem auf einegeringere Inanspruchnahme von Bankkreditlinien zurückzuführen. DerZahlungsmittelbestand betrug zum Periodenende 12,92 Mio. EUR nach 9,66 Mio. EURim Vorjahr.Reduzierte NettoverschuldungIm Zuge der Verluste aus den beiden letzten Geschäftsjahren hat sich dasEigenkapital der Wolford Gruppe zum Stichtag auf 42,90 Mio. EUR (31. Januar2017: 57,90 Mio. EUR) verringert, demzufolge lag die Eigenkapitalquote bei 33 %(31. Januar 2017: 38 %). Dank der bereits im Oktober 2017 erfolgten Rückzahlungder im Juli 2017 gewährten Brückenfinanzierung in Höhe von 5,0 Mio. EUR sank dieNettoverschuldung zum 31. Januar 2018 von 32,46 Mio. EUR auf 28,97 Mio. EUR.Geplante Kapitalerhöhung um 22 Mio. EuroMit Stichtag 1.3.2018 wurde ein Aktienkaufvertrag über eine Mehrheitsbeteiligungzwischen der Hauptaktionärsgruppe von Wolford (der WMP Familien-Privatstiftung,der Sesam Privatstiftung und deren Tochter, die M.Erthal & Co.Beteiligungsgesellschaft m.b.H., sowie dieser nahe stehende natürliche Personen)und der Fosun Industrial Holdings Limited abgeschlossen. Der Vollzug desAktienkaufvertrages steht unter bestimmten Bedingungen, insbesonderebehördlichen Freigaben. Zugleich schlossen die Wolford AG und Fosun einenAktienzeichnungsvertrag, in dem sich Fosun verpflichtet, eine geplanteKapitalerhöhung um knapp 12,5 Mio. EUR durch Ausgabe von 1.718.750 neuen Aktiensicherzustellen und diese neuen Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 12,80 jeneue Aktie zu zeichnen, soweit die Aktionäre der Wolford AG ihre Bezugsrechtenicht ausüben. Die maximale Bareinlage von Fosun beträgt somit 22 Mio. EUR.; sieverringert sich, soweit Aktionäre ihre Bezugsrechte ausüben.AusblickDer Ausblick, wie er im Rahmen der Vorlage des Jahresabschlusses 2016/17 am 24.August 2017 veröffentlicht wurde, wird angepasst: Das erwartete, leicht positiveoperative Umsatzwachstum wird durch negative Wechselkurseffekte kompensiert,daher erwartet das Management eine leicht rückläufige Umsatzentwicklung. Dasgeplante negative operative Ergebnis wird bestätigt. Ab dem Geschäftsjahr 2018/19 erwartet Wolford wieder ein positives operatives Ergebnis als Gewinn vorSteuern und Zinsen (EBIT).Der Bericht über die ersten neun Monate 2017/18 ist unter company.wolford.com,Rubrik Investor Relations abrufbar.http://bit.ly/Wol1718Q3DE [http://bit.ly/Wol1718Q3DE]Ertragskennzahlen 05/17 - 01/ 05/16 - 01/ Vdg. in % 2016/1718 17Umsatz in Mio. EUR 119,36 119,05 +1 154,28EBIT* in Mio. EUR -1,36 -4,14 +67 -15,72Ergebnis vor in Mio. EUR -2,97 -4,75 +38 -16,57Steuern*Ergebnis nach in Mio. EUR -2,57 -5,08 +49 -17,88Steuern*Investitionen in Mio. EUR 1,17 6,10 -81 6,72Free Cashflow* in Mio. EUR 2,43 -10,47 >100 -9,45Mitarbeiter (im FTE 1.456 1.555 -6 1 544Durchschnitt)Bilanzkennzahlen 31.01.2018 31.01.2017 Vdg. in % 30.04.2017Eigenkapital* in Mio. EUR 42,90 57,90 -26 44,88Nettoverschuldung in Mio. EUR 28,97 32,46 -11 31,27Working Capital in Mio. EUR 42,77 53,11 -20 45,73Bilanzsumme* in Mio. EUR 128,97 152,56 -16 138,39Eigenkapitalquote* in % 33 38 - 32Gearing* in % 68 56 - 70Börsenkennzahlen 05/17 - 01/ 05/16 - 01/ Vdg. in % 2016/1718 17Ergebnis je Aktie* in EUR -0,52 -1,04 +50 -3,64Höchstkurs der Aktie in EUR 21,71 26,01 -17 26,01Tiefstkurs der Aktie in EUR 10,03 19,83 -49 19,10Ultimokurs der Aktie in EUR 13,90 21,00 -34 19,28Gewichtete in Tsd. 4.912 4.912 - 4.912AktienanzahlUltimo in Mio. 69,50 105,00 -30 96,38Börsenkapitalisierung EURRückfragehinweis:Wolford AGMaresa HoffmannInvestor Relations & Corporate CommunicationsTel.: +43 5574 690 1258investor@wolford.com | company.wolford.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Wolford AktiengesellschaftWolfordstrasse 1A-6900 BregenzTelefon: +43(0) 5574 690-1268FAX: +43(0) 5574 690-1219Email: investor@wolford.comWWW: http://company.wolford.comISIN: AT0000834007Indizes: ATX GPBörsen: New York, Frankfurt, WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Wolford Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell