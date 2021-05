EANS-News: Wolford Aktiengesellschaft / Detailzahlen für das Rumpfgeschäftsjahr 2020 (Mai -Dezember) vorgelegt

Weitere Suchergebnisse zu "Wolford":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------JahresfinanzberichtBregenz - Bregenz, 12. Mai 2021: Nachdem die erste Covid-19-Welle mit derWiedereröffnung der Geschäfte im zweiten Quartal 2020 in Europa, den USA undChina als zunächst überstanden galt, führte der neuerliche Lockdown in Europaseit Ende Oktober 2020 zu erneut signifikanten Geschäftseinbußen. Diese werdensich voraussichtlich mindestens ins zweite Halbjahr 2021 ziehen. Dennoch konntemit einem Umsatz von 68,0 Mio. EUR der Umsatzrückgang auf lediglich 22,8 Mio.EUR (ca. 25 %) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Mai bis Dezember 2019)begrenzt werden.Starkes Rumpfgeschäftsjahr trotz Covid-19-Pandemie: Unternehmen aus eigenerKraft entschuldet, Ergebnis deutlich über VorjahrTrotz der Umsatzverluste infolge von Covid-19 konnte mit +12,8 Mio. EUR, dasVorjahres-Ergebnis (Group Profit/Loss) von ca. -14,5 Mio. EUR signifikantübertroffen werden. Hierbei sind die Effekte aus dem Immobilienverkauf und dieWertänderung von Right-of-Use-Assets infolge der Durchführung von Impairment-Tests mitberücksichtigt. Der Kaufpreis von 72 Mio. EUR für die Immobilie in derWolfordstraße 1-3 in Bregenz wurde, wie berichtet, Anfang Mai zur vollständigenEntschuldung verwendet.Das Rumpfgeschäftsjahr wurde genutzt, um zusätzliche Restrukturierungsmaßnahmenzu implementieren. Insbesondere konnte das Unternehmen den stringenten Plan zurnachhaltigen Neuausrichtung von Wolford konsequent weiter umsetzen.Personalkostenreduzierung von 20%, Online-Geschäft legt um 45% zu, über 10 Mio.EUR Umsatz mit Wolford Care MasksIm Rahmen des Restrukturierungsprogramms "PITBOLI" (Program for Immediate Topand Bottom Line Impact), hat die Wolford AG seit Anfang 2020 die geplantenMaßnahmen auf den Weg gebracht und konnte nachhaltige umsatz- undeffizienzseitige Effekte erreichen. Das Restrukturierungsprogramm "PITBOLI"lieferte dabei insbesondere auf der Personalkosten-Seite eine Reduzierung vonweiteren 20% zum Vorjahr. Durch die Umsetzung umfangreicher Zusatzmaßnahmen imCash Management konnte eine ausreichende Liquidität sichergestellt werden. DerCashflow im Rumpfgeschäftsjahr konnte um 9,7 Mio. EUR gesteigert werden.Mit einer Steigerung von ca. 45 % im Vergleich zum Vorjahr war das Online-Geschäft im Berichtszeitraum der größte Wachstumsmotor. Der Umsatzanteil deseigenen Online-Geschäfts sowie des verbundenen Online-Geschäfts der Wholesale-Partner stieg auf insgesamt rund 21 %. Auch das eigene Retail-Geschäft und dasstationäre Wholesale-Geschäft trugen zur Erreichung der Umsatzziele bei. Sowohldie Frühjahr/Sommer-Kollektion 2020 als auch die Herbst/Winter-Kollektion 2020/21 wurden auf allen Channels sehr gut angenommen. Mit dem Verkauf von rund700.000 Wolford Care Masks seit Produktionsbeginn im März 2020 wurde bislang einUmsatz von über 10 Mio. EUR erzielt.Markenarchitektur erweitert, vertriebliche Präsenz weiter internationalausgebautAuch die Kollektionen "The W" und "W lab" wurden erfolgreich in dieMarkenarchitektur aufgenommen und sind Teil des neuen Gesichts der MarkeWolford. Die Zusammenarbeit mit adidas übertraf die Erwartungen deutlich, ebensowie der Launch von "The W" auf der Online-Plattform Farfetch. Außerdem wurde einRelaunch der Essential Collection gestartet, der in den kommenden Monaten mitgezielten Kampagnen umgesetzt wird. Mit den Aurora Monogram-Produkten, die Teilder "The W"-Kollektion sind, verstärkt Wolford weiterhin sein Engagement fürNachhaltigkeit. Alle neuen Aurora Styles sind Cradle to Cradle Gold CertifiedTM. Ziel von Wolford ist es, die erste umweltneutrale Marke in der Modeindustriezu werden.Die Wachstumsstrategie von Wolford, die Präsenz in Polen, Skandinavien, denVereinigten Arabischen Emiraten, Zentralamerika und Japan auszubauen, wirdderzeit ebenfalls erfolgreich umgesetzt. Wolford hat Kooperationsvereinbarungenmit etablierten Agenturen und Vertriebspartnern abgeschlossen, um derenMarktkenntnisse und Präsenz in den jeweiligen Regionen zu nutzen undinsbesondere Multi-Brand Stores zu erreichen.AusblickEs ist weiterhin das Ziel der Wolford AG, mit Ende des laufenden Geschäftsjahrsden Breakeven (positives operatives Ergebnis) zu erreichen. Wolford hat per 31.März 2021 das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres, dank des striktenKonsolidierungskurses, trotz der in Europa weiterhin andauerndenLadenschließungen infolge Covid-19-bedingter Lockdowns mit einem um 22,4 %höheren Ergebnis (Group Profit/Loss) als im Vorjahr abgeschlossen. Erfreulichsind hierbei nicht nur die weiterhin kostenseitigen Erfolge, sonderninsbesondere die im Verhältnis zum Vorjahreszeitraum um 1,7 Prozentpunktegesteigerte Bruttomarge von 82,1% (Gross Profit Margin). Hier lag der März-Umsatz dank zahlreicher vertrieblicher Zusatzmaßnahmen wie "Remote Selling" und"Streaming" um annähernd 2 Mio. EUR (38%) über dem März-Umsatz 2020.Mit der neuen Langzeitstrategie, "Nordstern - Masterplan für Wolford" soll eineweiterhin erfolgreiche und nachhaltige Neuausrichtung des Unternehmenssichergestellt werden. Dabei wird entlang der Themen "Marke", "Sortiment","Geographie" und "Kanäle" eine Gesamtstrategie definiert und dasRestrukturierungsprogramm "PITBOLI" in 12 strategische Projekte übergeleitet.Die berichteten Ergebnisse des Rumpfgeschäftsjahres zeigen, dass der Fokus desManagements auf der konsequenten Neuausrichtung von Wolford liegt. 