EANS-News: Wolford Aktiengesellschaft / Aktionäre haben Fosun nach Ablauf der ersten Angebotsperiode des Übernahmeangebotes 7 Prozent der Aktien angedient

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------UnternehmenBregenz -* Nach Abwicklung wird Fosun rund 58 Prozent der Aktien von Wolford halten* 3-monatige Nachfrist für Wolford-Aktionäre ab dem 9. Mai 201811.5.2018: Fosun Industrial Holdings Limited (die "Bieterin") hat am spätenMittwochabend, 9. Mai 2018, das Ergebnis des antizipatorischen Pflichtangebots(Übernahmeangebot) für den Erwerb sämtlicher ausstehender Aktien der Wolford AGveröffentlicht. Das Übernahmeangebot wurde laut Veröffentlichung der Bieterinvon den Inhabern von insgesamt 358.724 Wolford-Aktien bzw. 7,17 Prozent allerausgegebenen Wolford-Aktien angenommen. Nach Abwicklung der entsprechendenTransaktionen wird Fosun damit über 2.902.418 Stückaktien und eineBeteiligungsquote von 58,048% an der Wolford AG verfügen.Fosun Industrial Holdings Limited hatte am 6. April 2018 ein antizipatorischesPflichtangebot gemäß § 22 ÜbG an Aktionäre der Wolford AG veröffentlicht (das"Angebot"). Es stand einzig unter der aufschiebenden Bedingung des Vollzugs desKaufvertrags mit den früheren Kernaktionären der Wolford AG, welche am 4. Mai2018 eintrat. Die Annahmefrist des Angebots lief bis zum 7. Mai 2018, 17:00 Uhrmitteleuropäische Zeit.Für Wolford-Aktionäre, die das Angebot von Fosun Industrial Holdings Limitedwährend dieser Annahmefrist noch nicht angenommen haben, verlängert sich dieAnnahmefrist nach § 19 Abs 3 Z 1 des österreichischen Übernahmegesetzes umweitere drei Monate ("Nachfrist") ab dem Tag der Bekanntgabe des Ergebnisses desÜbernahmeangebots, welche am 9. Mai 2018 veröffentlicht wurde. Innerhalb derNachfrist können die Aktionäre der Wolford AG, die Angebotsadressaten desAngebots waren, aber das Angebot bislang nicht angenommen haben, ihre Aktien derFosun Industrial Holdings Limited auch weiterhin zum Preis von 13,77 Euro jeAktie andienen.Rückfragehinweis:Wolford AGMaresa HoffmannInvestor Relations & Corporate CommunicationsTel.: +43 5574 690 1258Mobil: +43 (0)676 8273 1293investor@wolford.com | company.wolford.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Wolford AktiengesellschaftWolfordstrasse 1A-6900 BregenzTelefon: +43(0) 5574 690-1268FAX: +43(0) 5574 690-1219Email: investor@wolford.comWWW: http://company.wolford.comISIN: AT0000834007Indizes: ATX GPBörsen: Wien, Frankfurt, New YorkSprache: DeutschOriginal-Content von: Wolford Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell