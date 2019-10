EANS-News: Wienerberger AG gibt Wechsel im Vorsitz des Aufsichtsrats bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Wienerberger":

------------------PersonaliaWien - - Peter Johnson übernimmt den Vorsitz des Aufsichtsrats- Regina Prehofer bleibt weiterhin Mitglied des AufsichtsratsMit der heutigen Sitzung des Aufsichtsrats der Wienerberger AG übernimmt PeterJohnson den Vorsitz im Aufsichtsrat. Der Bestellung war ein strukturierterNominierungsprozess im Rahmen eines professionellen Nachfolgemanagementsvorangegangen.Peter Johnson verfügt als ehemaliger CEO internationaler Baustoffunternehmenüber exzellentes Industrie-Know-How sowie über einen reichen Erfahrungsschatzauf den internationalen Finanzmäkten. Mit seiner langjährigen Erfahrung ist erbestens geeignet, wichtige Akzente in der nächsten Phase der Konzernentwicklungzu setzen. Regina Prehofer wird dem Aufsichtsrat weiterhin als Mitgliedangehören und ihre Expertise einbringen."Ich freue mich darauf, in meiner neuen Funktion die Zusammenarbeit mit meinenAufsichtsratskollegen und dem Vorstand weiter zu vertiefen und den Erfolgskursfortzusetzen. Wir werden insbesondere unsere führende Position in den BereichenDigitalisierung, Innovation und höchste Kundenorientierung noch weiter ausbauen.In diesem Zusammenhang gilt mein besonderer Dank Regina Prehofer für ihrengroßen Einsatz und die bisher geleistete Arbeit."Peter Johnson studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität in Oxfordund ist Vorsitzender des Verwaltungsrats der Electrocomponents plc. SeineKarriere führte ihn zu Redland plc, wo er unter anderem für das Dach- undZiegelgeschäft verantwortlich zeichnete. Er war weiters CEO der Rugby Group plc,der George Wimpey plc und bis 2012 Vorsitzender des Verwaltungsrats der DS Smithplc.Anlässlich der Übergabe der Vorsitzführung sagte Heimo Scheuch, CEO derWienerberger AG: "Im Namen des Vorstands danke ich Regina Prehofer für densubstantiellen Beitrag, den sie während ihrer Tätigkeit als Vorsitzende desAufsichtsrats geleistet hat. Dies zeigt sich vor allen bei ihrer Verantwortungnach der Finanzkrise und ihrer starken Führung bei der Neuausrichtung desUnternehmens sowie unseres laufenden Programms zur Performanceverbesserung. Ichfreue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Peter Johnson im Hinblick auf dieweitere Implementierung der nächsten Phase unserer Wachtsumsstrategie unddarauf, einen signifikanten Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen."Wienerberger GruppeWienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit undMarktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie beiBetonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen(Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der MarkePipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mitgruppenweit 195 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2018einen Umsatz von 3,3 Mrd. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 470 Mio.Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteilder Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investorengehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sieunter https://wienerberger.com/de/investoren/aktie [https://wienerberger.com/de/investoren/aktie]Rückfragehinweis:Barbara Grohs, Head of Corporate Communications Wienerberger AGt +43 664 828 31 39 | barbara.grohs@wienerberger.comKlaus Ofner, Head of Investor Relations Wienerberger AGT +43 1 601 92 ? 10221 | investor@wienerberger.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Wienerberger AGWienerbergerstraße 11A-1100 WienTelefon: +43 1 60 192-0FAX: +43 1 60 192-10159Email: office@wienerberger.atWWW: www.wienerberger.atISIN: AT0000831706Indizes: ATXBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Wienerberger AG, übermittelt durch news aktuell