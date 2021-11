EANS-News: Wienerberger AG / Wienerberger AG setzt auf innovative Flachdachlösungen von Leadax

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Strategische Unternehmensentscheidungen/UnternehmenWien -* Vertriebskooperation unterstützt ambitionierte Nachhaltigkeitsziele* Neue Flachdachmembran Leadax Roov beeindruckt mit bis zu 85 % geringeremCarbon Footprint* Wienerberger baut Vorreiterposition beim Übergang zur Kreislaufwirtschaft ausWienerberger setzt den wertschaffenden Wachstumskurs des Unternehmens konsequentweiter fort und hat eine exklusive Vertriebsvereinbarung für innovative und CO2-arme Flachdachlösungen des niederländischen Herstellers Leadax abgeschlossen.Leadax Roov ist die weltweit nachhaltigste Flachdachmembran, dieKunststoffabfälle als Rohmaterial verwendet und am Ende ihres Lebenszykluswieder recycelt. Vor Start der globalen Markteinführung wurde nun eineKooperation zwischen Wienerberger und Leadax für den Vertrieb von Leadax Roov inEuropa unterzeichnet.Dazu Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG: "Mit dieserstrategischen Kooperation bauen wir die führende Position von Wienerberger inEuropa als Partner für die gesamte Gebäudehülle sowie als Branchenvorreiter beimÜbergang zu einer Kreislaufwirtschaft weiter aus. Leadax Roov hat einen CO2-Fußabdruck, der bis zu 85 % unter den derzeit erhältlichen Flachdachlösungenliegt und entspricht damit genau unseren Vorstellungen von Nachhaltigkeit. Damitreagieren wir auch auf die ökologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichenAnforderungen und unterstützen gleichzeitig den European Green Deal 2050 füreine bessere Zukunft."Im Rahmen des europäischen Green Deals will Wienerberger durch konsequenteVerbesserungen in der Kreislaufwirtschaft, einem innovativen Produktportfoliound neuer Anwendungstechnologien wie z.B. der Flachdachmembran von Leadax undder Dekarbonisierung der Produktionsprozesse, bis spätestens 2050Klimaneutralität erreichen. In einem ersten Schritt sollen die CO2-Emissionenbis 2023 um 15 % reduziert werden. Dazu werden alle Unternehmensaktivitäten imEinklang mit Nachhaltigkeitszielen durchgeführt und strengen ESG-Kriterien(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) unterworfen.Zwtl.: Kreislaufwirtschaft und ressourcenfähige ProduktionsmaterialienWienerberger hat seine Aufmerksamkeit dabei auch auf den steten Ausbauressourcenfähiger Produktionsmaterialien als Haupttreiber zur Verbesserung derKreislaufwirtschaft gerichtet. Die Recyclingstrategie ist eine zentrale Säuledes Wienerberger Nachhaltigkeitsprogramms 2023: In Zukunft sollen alle neuenProdukte bei Wienerberger zu 100 % wiederverwendbar oder recycelbar sein.Zwtl.: Über Leadax RoovDas preisgekrönte Unternehmen Leadax verwendet recyceltes Polyvinylbutyral zurHerstellung seiner Abdichtungsprodukte wie Bleiersatz und Flachdachbahnen.Dieser Kunststoff wird normalerweise verbrannt oder verheizt. Allein in Europafallen jedes Jahr 1,5 Milliarden Kilogramm PVB-Abfälle an, das entspricht inetwa dem 150-fachen Gewicht des Eiffelturms. Leadax hat es sich hier zur Aufgabegemacht, Abfälle auf jedem Dach der Welt einer besseren Verwendung zuzuführen.Die Zusammenarbeit mit Wienerberger ist der nächste Schritt, um die neueFlachdachmembran gemeinsam mit dem Branchenvorreiter für innovative Lösungenrund um die gesamte Gebäudehülle am Markt zu etablieren.Leadax Roov wird ab Anfang 2022 in den Niederlanden erhältlich sein und danachin den weiteren europäischen Märkten von Wienerberger ausgerollt.Zwtl.: Wienerberger GruppeDie Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smartenLösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist dergrößte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer beiTondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen(Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu denführenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 197 Produktionsstandortenerwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2020 einen Umsatz von 3,4 Mrd. EUR und einbereinigtes EBITDA von 566 Mio. EUR.