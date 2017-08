EANS-News: Wiener Privatbank SE / Verkauf wesentlicher Immobilienaktivitäten; Sonderdividende; mögliche Veräußerung der Beteiligung durch Mehrheitsaktionäre

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------KapitalmaßnahmenWien - Die Gesellschaft strebt eine Umstrukturierung an, in deren Rahmen allewesentlichen Immobilienaktivitäten der Gesellschaft im Laufe des zweitenHalbjahres 2017 und des ersten Halbjahrs 2018 veräußert werden sollen, sodass eszu einer weitgehenden Trennung zwischen Bank- und Immobiliengeschäft derGesellschaft kommen würde. Das betrifft insbesondere die Beteiligungen derGesellschaft im Immobilienbereich (zB ViennaEstate Immobilien AG und WienerPrivatbank Immobilienverwaltung GmbH) sowie die mittelbar gehaltenenBeteiligungen an Hotelliegenschaftsbesitzgesellschaften. Durch die Veräußerungdieser Vermögensteile würde es voraussichtlich zu einer erhöhten Dividende fürdas Geschäftsjahr 2017 kommen, sofern die Veräußerungen bis zum Jahresendezumindest teilweise erfolgreich durchgeführt werden können.Die Umstrukturierung wird angestrebt, weil sich Günter Kerbler und Mag. JohannKowar in weit fortgeschrittenen Verhandlungen über den Verkauf ihrer direkt undindirekt gehaltenen, insgesamt mehrheitlichen Beteiligung an der Gesellschaft andie Arca Capital Gruppe, eine slowakische Investmentgruppe mit dem Sitz inBratislava, befinden. Die Transaktion soll im Falle eines Vertragsabschlussesund vorbehaltlich der Zustimmung der FMA zum Beteiligungserwerb voraussichtlichim 2. Quartal 2018 durchgeführt werden (Closing). Nach Durchführung derTransaktion wäre den Aktionären ein öffentliches Angebot gemäß §§ 22 ff ÜbG zuunterbreiten.Rückfragehinweis:Wiener Privatbank SEEduard Berger, Mitglied des Vorstandes - eduard.berger@wienerprivatbank.comMMag. Dr. Helmut Hardt, Mitglied des Vorstandes -helmut.hardt@wienerprivatbank.com T +43 1 534 31-0, F -710www.wienerprivatbank.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Wiener Privatbank SEParkring 12A-1010 WienTelefon: +43-1-534 31-0FAX: +43-1-534 31-710Email: office@wienerprivatbank.comWWW: www.wienerprivatbank.comISIN: AT0000741301Indizes: WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Wiener Privatbank SE, übermittelt durch news aktuell