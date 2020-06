EANS-News: Volksbank Vorarlberg e. Gen. / Dividendenverlautbarung zu AT0000824701

------------------Ausschüttungen/DividendenbeschlüsseRankweil - Titel:Volksbank Vorarlberg Partizipationsschein ISIN AT0000824701Bekanntmachung: In der am 17. Juni 2020 abgehaltenen 132. ordentlichen Generalversammlung wurde die Dividende für den Volksbank Vorarlberg Partizipationsschein (ISIN AT0000824701) für das Geschäftsjahr 2019 mit 7 % ganzjährig für den Nennwert ATS 100,-- (EUR 7,27) beschlossen. Dies entspricht einem Ausschüttungsbetrag von ATS 7,00(EUR 0,51).Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 24. Juni 2020 abzüglich 27,50 % Kapitalertragssteuer, soweit keine Ausnahme von der Einhebung der Kapitalertragsteuer vorgesehen ist, durch Gutschrift der depotführenden Kreditinstitute.Der Handel ex Dividende 2019 an der Wiener Börse erfolgt ab 24. Juni 2020.Rückfragehinweis: Volksbank Vorarlberg e. Gen. Ringstraße 27, A-6830 Rankweil Kontakt: Mag. Cornelia Lins Telefon: 0043 50 882 8216 Mail: cornelia.lins@vvb.at Internet: www.volksbank-vorarlberg.atBranche: Finanzdienstleistungen ISIN: AT0000824701 ISIN: AT0000158209 ISIN: AT0000158241 ISIN: AT0000158258 Index: Standard Market Auction Börsen: Wien/Amtlicher HandelEnde der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------Emittent: Volksbank Vorarlberg e. Gen. Ringstraße 27 A-6830 Rankweil Telefon: 050 882 8000 FAX: 050 882 8009 Email: volksbank@vvb.at WWW: www.volksbank-vorarlberg.at ISIN: AT0000824701, AT0000158258, AT0000158241, AT0000158209 Indizes: Börsen: Wien Sprache: DeutschWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/75282/4626954 OTS: Volksbank Vorarlberg e. Gen.Original-Content von: Volksbank Vorarlberg e. Gen., übermittelt durch news aktuell