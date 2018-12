EANS-News: Vienna Insurance Group zeigt starke Resilienz im EIOPA Stresstest

Weitere Suchergebnisse zu "Vienna Insurance":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------kein Stichwort/SolvencyWien - Die Vienna Insurance Group (VIG) war als einzige österreichischeVersicherungsgruppe eingeladen, am Stresstest der Europäischen Aufsichtsbehördefür Versicherungswesen (EIOPA) teilzunehmen. In allen drei quantitativenTestszenarien erfüllt die VIG mit Volatilitätsanpassung Werte von 158 bis 215Prozent und liegt damit solide über der notwendigen Mindestsolvabilität von 100Prozent.Von Mai bis August 2018 nahmen 42 Versicherungsgruppen aus Europa am Stresstestder EIOPA teil. Auf Basis des Solvabilitätswertes der VIG zum Stichtag 31.Dezember 2017 von 220 Prozent wurden drei quantitative Szenarien evaluiert. Daserste Szenario untersuchte die Auswirkungen der Solvabilität bei einemZinsanstieg, kombiniert mit Marktwertverlusten, Massenstorno undKosteninflation. Das zweite Szenario befasste sich mit der langenNiedrigzinsphase, kombiniert mit Marktwertverlusten und Erhöhung derLanglebigkeit. Das dritte Szenario umfasste mehrere Naturkatastrophen, wobeihier acht definierte Ereignisse verteilt über Europa angenommen wurden. ImGegensatz zu vergangenen EIOPA-Stresstests wurden heuer nicht nur dieAuswirkungen auf die Eigenmittel untersucht, sondern auch die Solvabilität nachStress ermittelt.Zusammenfassend zeigt der Test für die VIG sehr zufriedenstellende Ergebnisse.Die Solvabilität beträgt selbst im für die VIG härtesten Szenario solide 158Prozent bzw. 138 Prozent ohne Volatilitätsanpassung. Das Niedrigzinsszenariofällt mit 186 Prozent bzw. 171 Prozent ohne Volatilitätsanpassung noch besseraus. Aufgrund der konservativen und effektiven Rückversicherungspolitik der VIGhaben die Naturkatastrophenszenarien nur eine sehr geringe Auswirkung. DerSolvabilitätsgrad sinkt von 220 Prozent auf 215 Prozent per Jahresende 2017."Die Ergebnisse des EIOPA Stresstests unterstreichen die hervorragendeKapitalstärke der Vienna Insurance Group, die uns unter anderem auch von derRatingagentur Standard & Poor's im Sommer 2018 wieder bestätigt wurde. Wirzeigen starke Resilienz in den getesteten Krisenszenarien unter sehr schwierigenMarktbedingungen. Wir sehen das als weiteres positives Signal, ein stabiler undverlässlicher Partner zu sein", erklärt Prof. Elisabeth Stadler,Generaldirektorin der Vienna Insurance Group.Ein Ergebnisblatt des Stresstests der EIOPA und eine grafische Darstellung derVIG sind unter folgendem Link auf der Webseite der VIG abrufbar:https://www.vig.com/solvencyRückfragehinweis:VIENNA INSURANCE GROUP AGWiener Versicherung Gruppe1010 Wien, Schottenring 30Wolfgang HaasLeiter Konzernkommunikation & Marketing, KonzernpressesprecherTel.: +43(0)50 390-21029Fax: +43 (0)50 390 99-21029E-Mail: wolfgang.haas@vig.comNina Higatzberger-SchwarzLeiterin Investor RelationsTel.: +43 (0)50 390-21920Fax: +43 (0)50 390 99-21920E-Mail: nina.higatzberger@vig.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung GruppeSchottenring 30A-1010 WienTelefon: +43(0)50 390-22000FAX: +43(0)50 390 99-22000Email: investor.relations@vig.comWWW: www.vig.comISIN: AT0000908504Indizes: WBI, VÖNIX, ATXBörsen: Wien, Prague Stock ExchangeSprache: DeutschOriginal-Content von: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, übermittelt durch news aktuell